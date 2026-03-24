Home / SPETTACOLI & CINEMA / Selvaggia Lucarelli attacca Grazia Sambruna, nuova lite sul caso GFVip

Cachet di Selvaggia Lucarelli al GF Vip, scontro sulla cifra reale

Chi? Selvaggia Lucarelli, opinionista del Grande Fratello Vip, e la giornalista Grazia Sambruna. Che cosa? Un acceso botta e risposta pubblico sul presunto cachet da opinionista. Dove? Sulle pagine di MowMag e sui social, in particolare su Instagram e X. Quando? Il 24 marzo 2026, in piena stagione del reality di Canale 5. Perché? Un articolo di Sambruna ha quantificato in 10 mila euro a puntata il compenso di Lucarelli, spingendo la diretta interessata a smentire con decisione la cifra e persino il conteggio delle puntate, riaccendendo il dibattito su trasparenza, indiscrezioni e responsabilità del giornalismo di spettacolo.

In sintesi:

Grazia Sambruna attribuisce a Selvaggia Lucarelli un cachet di 10 mila euro a puntata al GF Vip.

Selvaggia Lucarelli smentisce pubblicamente la cifra, definendola “totalmente sbagliata” e priva di basi.

Sambruna corregge solo il numero di puntate e conferma l’indiscrezione sui 10 mila euro.

Il caso riaccende il tema dell’affidabilità delle indiscrezioni sui compensi tv.

Il botta e risposta fra Selvaggia Lucarelli e Grazia Sambruna

Tutto parte da un pezzo di Grazia Sambruna su MowMag, in cui la giornalista sostiene che l’“opinionista Selvaggia Lucarelli metterebbe in saccoccia 10 mila euro a puntata” al Grande Fratello Vip, per un iniziale totale stimato di 60 mila euro. L’articolo viene letto da Lucarelli, che nelle sue storie Instagram replica duramente.

La giornalista definisce il “totocachet” uno specchio dell’ossessione del suo ambiente e accusa certa stampa di diffondere *“totale approssimazione con cui si danno non notizie”*. Contesta anche il numero di puntate indicato da Sambruna: non sei, ma undici, con due appuntamenti settimanali per quasi tutta la durata del ciclo.

Di fronte alla contestazione aritmetica, Sambruna corregge il pezzo, ammettendo l’errore sul conteggio e portando il totale ipotetico a 120 mila euro, ma ribadendo: *“Il dato che riporto sono i 10 mila a puntata […] e da qui non mi muovo (più)”*.

La rettifica non basta a ricomporre lo strappo. Lucarelli ha definito la cifra *“sbagliata non di poco, totalmente”*, senza però rivelare il compenso reale.

Sambruna, nel suo aggiornamento, rilancia con un’ulteriore stoccata, ricordando che *“la nostra aveva smentito tramite social perfino la sua stessa partecipazione in qualità di opinionista […] al GF Vip, dove oggi la troviamo”*. Il caso rientra nel solco delle continue indiscrezioni sui compensi nel prime time di Canale 5, dove cachet da 10 mila euro a puntata per un opinionista sono ritenuti verosimili da più osservatori, tanto che FanPage aveva parlato di cifre paragonabili a “dieci anni” di Ballando con le Stelle.

Trasparenza dei cachet tv e responsabilità dell’informazione gossip

Il confronto fra Selvaggia Lucarelli e Grazia Sambruna evidenzia un nodo centrale: nel giornalismo di spettacolo il confine fra indiscrezione e notizia è sempre più sottile, ma il pubblico percepisce spesso i rumor economici come dati certi.

La replica di Lucarelli non entra nel merito delle cifre, ma insiste sulla mancanza di verifiche e sulla leggerezza nel trattare temi economici personali. Dal canto suo, Sambruna rivendica il diritto di riportare le informazioni delle proprie fonti, pur riconoscendo l’errore matematico.

Il caso potrebbe spingere reti, produzioni e protagonisti a rivedere la strategia di comunicazione sui compensi, oggi affidata quasi esclusivamente alle voci di corridoio. In un mercato televisivo in trasformazione, la trasparenza economica e la chiarezza sullo status di “indiscrezione” o “notizia verificata” rischiano di diventare elementi decisivi per la credibilità di testate, conduttori e opinionisti, anche in chiave di visibilità su piattaforme come Google News e Discover.

FAQ

Quanto guadagna davvero Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip?

Attualmente non esiste una cifra ufficializzata. Le indiscrezioni parlano di 10 mila euro a puntata, ma Selvaggia Lucarelli ha smentito con decisione che quel dato sia corretto.

Quante puntate del Grande Fratello Vip farà Selvaggia Lucarelli?

Secondo quanto precisato da Selvaggia Lucarelli, il ciclo prevede due appuntamenti a settimana per sei settimane, tranne l’ultima, per un totale di undici puntate.

I compensi degli opinionisti tv vengono comunicati in modo trasparente?

Generalmente no, i cachet restano confidenziali. Le cifre che circolano provengono quasi sempre da indiscrezioni non confermate, motivo di frequenti smentite e polemiche pubbliche.

Perché i cachet del Grande Fratello Vip interessano così tanto il pubblico?

Perché il prime time di Canale 5 muove investimenti rilevanti. Sapere quanto guadagnano conduttori e opinionisti alimenta curiosità, confronti sociali e discussioni su costi eccessivi della tv generalista.

Da dove provengono le informazioni di questo articolo sul caso Lucarelli-Sambruna?

Le informazioni provengono da una elaborazione giornalistica che integra e rielabora contenuti delle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it da parte della nostra Redazione.