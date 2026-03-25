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Stasera tutto è possibile quarta puntata anticipazioni e ospiti imperdibili

Stasera tutto è possibile quarta puntata anticipazioni e ospiti imperdibili

Stasera tutto è possibile torna su Rai 2 con il quarto appuntamento

Chi: il comedy show Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino.
Cosa: quarta puntata in prima serata con nuove prove comiche e ospiti.
Dove: dall’Auditorium Rai di Napoli, in onda su Rai 2.
Quando: oggi, mercoledì 25 marzo, alle ore 21.20.
Perché: offrire intrattenimento leggero e familiare, con giochi cult come la “Stanza inclinata” e ospiti del mondo tv e comicità.

In sintesi:

  • Quarta puntata di Stasera tutto è possibile stasera alle 21.20 su Rai 2.
  • Conduzione di Stefano De Martino dall’Auditorium Rai di Napoli.
  • Tema “STEP in fiore” con nuovi giochi e la “Stanza inclinata”.
  • Ospiti comici, volti tv e l’imitazione di Maria De Filippi di Vincenzo De Lucia.

Il nuovo appuntamento con Stasera tutto è possibile ruota attorno al tema primaverile “STEP in fiore”, scelta editoriale che mantiene il format leggero ma riconoscibile.
Il programma, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai con Endemol Shine Italy, conferma la collocazione strategica in prime time su Rai 2, fascia oraria chiave per l’intrattenimento familiare generalista.
La formula rimane invariata: niente gara, nessun eliminato, ma un flusso continuo di sketch, improvvisazioni e giochi fisici pensati per valorizzare la verve comica degli ospiti.

Ospiti, giochi e struttura della quarta puntata di STEP

La puntata di mercoledì 25 marzo punta su un cast ibrido tra comicità pura e volti televisivi.
In studio arriveranno Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano.
Tornerà inoltre Vincenzo De Lucia, che proporrà la sua apprezzata imitazione di Maria De Filippi, ormai cifra stilistica ricorrente del programma.

Il cuore del format resta la celebre “Stanza inclinata”, setting scenografico che obbliga gli ospiti a recitare e improvvisare in condizione di equilibrio precario, generando gag spontanee.
Accanto alla stanza cult, sono previsti i giochi “Speed Quiz”, “Fotomimo”, “Decollo immediato” e “Segui il labiale”, prove a metà tra improvvisazione teatrale e game show.
In studio, come di consueto, il dj Claudio Cannizzaro cura il tappeto musicale e accompagna i tempi comici, mentre il Panda, mascotte del programma, rafforza l’identità visiva del brand Stasera tutto è possibile.

Il ruolo di STEP nel palinsesto Rai e le prospettive future

Stasera tutto è possibile si conferma un tassello centrale nella strategia di intrattenimento di Rai 2, grazie a un linguaggio inclusivo e family friendly.
La conduzione di Stefano De Martino, sempre più consolidato volto di prime time, contribuisce alla fidelizzazione del pubblico, soprattutto nelle fasce più giovani.
La continuità di giochi riconoscibili, l’ambientazione fissa dell’Auditorium di Napoli e il ritorno ciclico di ospiti comici strutturano un universo narrativo seriale che facilita la fruizione anche su contenuti on demand e spezzoni social, fattore rilevante in ottica Discover.

FAQ

A che ora inizia Stasera tutto è possibile il 25 marzo?

La puntata di Stasera tutto è possibile di mercoledì 25 marzo inizia alle ore 21.20 su Rai 2.

Chi conduce Stasera tutto è possibile su Rai 2?

La conduzione di Stasera tutto è possibile è affidata a Stefano De Martino, volto di punta dell’intrattenimento di Rai 2.

Dove viene registrato Stasera tutto è possibile?

Lo show viene registrato presso l’Auditorium Rai di Napoli, location stabile che caratterizza l’identità del programma.

Come funziona il gioco della Stanza inclinata a STEP?

La “Stanza inclinata” è un set scenico obliquo dove gli ospiti recitano e improvvisano, creando gag fisiche e situazioni comiche imprevedibili.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Stasera tutto è possibile?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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