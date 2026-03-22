Home / SPETTACOLI & CINEMA / Jorginho critica Chappell Roan per attacco ai fan e alla figlia

Jorginho accusa Chappell Roan dopo l’episodio al Lollapalooza Brasile

Il calciatore italo-brasiliano Jorginho ha denunciato pubblicamente il comportamento della popstar Chappell Roan e del suo staff di sicurezza, dopo un episodio avvenuto il 22 marzo 2026 in un hotel di San Paolo, durante il festival Lollapalooza Brasile.

Secondo il suo racconto, la figlia undicenne avrebbe semplicemente riconosciuto l’artista a colazione, senza avvicinarsi né rivolgerle la parola.

Una guardia del corpo di Chappell Roan si sarebbe però presentata al tavolo della famiglia parlando in modo aggressivo, accusando la bambina di “mancanza di rispetto” e “molestie” e minacciando una segnalazione all’hotel.

Il caso ha riaperto il dibattito internazionale sui limiti tra diritto alla privacy delle celebrità e rispetto dei fan, soprattutto minorenni, e sulla gestione delle security al seguito delle star.

In sintesi:

Jorginho denuncia pubblicamente lo staff di sicurezza di Chappell Roan a San Paolo.

denuncia pubblicamente lo staff di sicurezza di a San Paolo. La figlia undicenne del calciatore piange dopo il confronto con un bodyguard.

Il team della cantante avrebbe minacciato un reclamo formale all’hotel.

L’episodio rilancia il dibattito su privacy delle star e rispetto dei fan.

Nel suo lungo sfogo su Instagram, Jorginho ha ricostruito passo dopo passo quanto accaduto.

La moglie e la figlia, in città per il Lollapalooza Brasile, alloggiavano nello stesso hotel di Chappell Roan.

Durante la colazione, la cantante sarebbe passata vicino al loro tavolo; la bambina, grande fan, si sarebbe limitata a guardarla da vicino per capire se fosse davvero lei, senza chiederle selfie, autografi o avvicinarsi fisicamente.

Poco dopo, secondo il racconto del centrocampista, una guardia del corpo della popstar avrebbe affrontato madre e figlia con tono “estremamente aggressivo”, sostenendo che il comportamento della minore equivalesse a “molestie” e “mancanza di rispetto” e annunciando l’intenzione di presentare una segnalazione alla direzione dell’hotel.

La bambina sarebbe quindi scoppiata in lacrime, profondamente scossa dall’episodio. Jorginho ha definito “sproporzionata” la reazione della sicurezza, sottolineando come un semplice passaggio accanto a un tavolo non possa essere assimilato a un atto molesto.

La critica di Jorginho e il precedente rapporto di Chappell Roan con i fan

Richiamando la propria esperienza ventennale nel calcio d’élite – da Napoli a Chelsea, Arsenal e Nazionale italiana – Jorginho ha rimarcato di conoscere bene i confini tra tutela della privacy e rispetto dei fan.

Per questo ha indirizzato un messaggio diretto a Chappell Roan: per il giocatore, quanto accaduto non riguarderebbe la legittima esigenza di protezione, ma il modo sbilanciato con cui il suo entourage gestirebbe l’interazione con il pubblico.

Nel suo messaggio l’atleta ha parlato di “momento di riflessione” necessario e ha affermato: “Cara Chappell Roan, senza i tuoi fan non saresti nulla! E ai fan: lei non merita il vostro affetto”.

L’episodio si inserisce in un contesto già complesso: da tempo Chappell Roan critica apertamente selfie, abbracci e approcci spontanei dei fan, che in più occasioni ha paragonato a comportamenti “inquietanti”, evocando termini come “abusi”, “molestie”, “stalking” e “bullismo” per descrivere la pressione del pubblico e dei media sulla sua vita privata.

Proprio questo linguaggio, applicato anche a situazioni percepite da molti come normali dinamiche di fandom, alimenta un dibattito sempre più teso tra diritto al consenso delle star e percezione di demonizzazione dei sostenitori.

Conseguenze possibili sul rapporto tra celebrità, fan e gestione della sicurezza

L’uscita pubblica di una figura istituzionale dello sport come Jorginho rischia di trasformare un episodio di hotel in un caso mediatico globale sul modo in cui le industrie musicali gestiscono la sicurezza.

Se confermato nei termini descritti, l’intervento della guardia potrebbe diventare un esempio di “over-protection” dannosa per l’immagine stessa dell’artista, soprattutto verso il pubblico più giovane.

Al tempo stesso, la vicenda offre un banco di prova per codificare meglio le linee guida su privacy, contatto fisico e consenso, distinguendo chiaramente tra comportamenti realmente invadenti e semplici manifestazioni di ammirazione a distanza.

Una risposta ufficiale di Chappell Roan o del suo management, oggi assente, sarà decisiva per capire se si aprirà a scuse, chiarimenti o a una revisione delle procedure di sicurezza nei contesti pubblici come festival e hotel.

FAQ

Cosa è successo tra Jorginho, la figlia e Chappell Roan in hotel?

È successo che la figlia di Jorginho ha riconosciuto Chappell Roan a colazione e una guardia del corpo l’ha rimproverata duramente, facendola piangere.

Chappell Roan ha rilasciato dichiarazioni sull’episodio denunciato da Jorginho?

Al momento non risulta alcuna dichiarazione ufficiale di Chappell Roan o del suo management sull’episodio riportato da Jorginho via social.

Perché Jorginho parla di mancanza di rispetto verso i fan?

Perché secondo Jorginho una bambina che guarda da lontano un’artista che ammira non può essere considerata una molestatrice né un problema di sicurezza.

Qual è la posizione di Chappell Roan sui selfie e sugli abbracci dei fan?

È noto che Chappell Roan critica da anni selfie, abbracci e urla dei fan, definendo spesso questi comportamenti “strani”, invadenti e non automaticamente accettabili.

Da quali fonti è stata ricostruita la notizia sull’episodio di San Paolo?

La notizia è stata ricostruita sulla base di una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.