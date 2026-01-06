The Beauty su Disney+ svela il thriller di Ryan Murphy: cast stellare e mistero sulla data d’uscita

Trama e ambientazione

The Beauty incastra un thriller ad alta tensione nel mondo dell’alta moda: una scia di morti brutali tra top model internazionali accende l’indagine degli agenti FBI Cooper Madsen e Jordan Bennett, spediti a Parigi per decifrare un enigma che si allarga a macchia d’olio. La scoperta cardine è un virus a trasmissione sessuale capace di rendere i corpi esteticamente perfetti, con effetti collaterali devastanti. Al centro dello scandalo emerge The Corporation, impero tech guidato da un oscuro miliardario che avrebbe sviluppato in segreto il farmaco miracoloso The Beauty e che non esita a proteggere un patrimonio da mille miliardi con il letale The Assassin. Mentre l’epidemia esplode, Jeremy, emarginato in cerca di riscatto, viene risucchiato nel caos. L’indagine attraversa Parigi, Venezia, Roma e New York, incrociando potere, ossessione e biotecnologia in una corsa contro il tempo che minaccia di ridisegnare il futuro dell’umanità.

Cast principale e guest star

La serie schiera un ensemble di alto profilo guidato da Evan Peters, Rebecca Hall, Ashton Kutcher, Anthony Ramos e Jeremy Pope, volti centrali nell’intreccio tra indagine federale, industria della tecnologia e universo dell’alta moda. A rafforzare il richiamo internazionale un parterre di guest star raro per densità e notorietà: Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jaquel Spivey, Jessica Alexander, Jon Jon Briones, John Carroll Lynch, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher e Vincent D’Onofrio. La presenza combinata di interpreti provenienti da cinema, tv, musica e passerelle indica un progetto costruito per un impatto pop e globale, con ruoli mirati a valorizzare le diverse sfaccettature del racconto: potere economico, culto dell’immagine, tensione criminale. Il coinvolgimento di nomi trasversali suggerisce episodi ricchi di apparizioni strategiche e archi narrativi brevi ma incisivi, pensati per ampliare la portata del worldbuilding senza disperdere il focus sui protagonisti.

Uscita e distribuzione su Disney+

The Beauty debutta su Disney+ il 22 gennaio 2026 con i primi tre episodi. La release prosegue con cadenza settimanale ogni giovedì, fino al finale scandito da due settimane con doppio episodio. La distribuzione avviene sotto il marchio FX in esclusiva streaming sulla piattaforma, con disponibilità in Italia e nei territori coperti dal servizio secondo il calendario globale di Disney+. La strategia di rilascio 3+1+1 e doppio blocco conclusivo punta a massimizzare conversazione e continuità di fruizione, favorendo binge mirati e mantenendo alta l’attenzione sugli snodi di trama. Produzione a cura di 20th Television, con supervisione creativa di Ryan Murphy e Matthew Hodgson, in linea con il posizionamento dei titoli FX a forte vocazione seriale e internazionale.

FAQ

  • Quando esce The Beauty su Disney+?

    Il 22 gennaio 2026 con i primi tre episodi.

  • Con quale cadenza verranno pubblicati gli episodi?

    Un nuovo episodio ogni giovedì dopo il debutto.

  • Come si conclude la stagione?

    Con due settimane finali caratterizzate da un doppio episodio ciascuna.

  • Dove sarà disponibile la serie in Italia?

    In streaming su Disney+ sotto il brand FX.

  • Chi produce The Beauty?

    20th Television, con supervisione di Ryan Murphy e Matthew Hodgson.

  • La distribuzione è esclusiva della piattaforma?

    Sì, la serie è disponibile in esclusiva su Disney+ nei territori serviti.

