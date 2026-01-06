Uomini e Donne Over, addio clamoroso stravolge lo studio: tensione alle stelle e colpo di scena

Uomini e Donne Over, addio clamoroso stravolge lo studio: tensione alle stelle e colpo di scena

Over in subbuglio

Uomini e Donne riparte con registrazioni tese: nel Trono Over è Mario Lenti a catalizzare la scena. Dopo aver consolidato la conoscenza con Isabella e un bacio che lasciava presagire stabilità, emerge che ha rivisto Magda, con cui c’è stato un nuovo bacio. Lenti tenta di ridimensionare l’episodio, ma la dama appare delusa. Non basta: il cavaliere ammette interesse per Cinzia Paolini, che però lo respinge e chiude ogni riavvicinamento. Movimento anche su altri fronti: Rosanna Siino invita a cena Alessio Pili Stella, inizialmente prudente, poi disponibile a rivederla, confessando di averla pensata spesso. Capitolo Carlo e Sabrina Zago: festività trascorse insieme e proposta di lasciare il programma come coppia; lei frena, chiede tempo e manifesta curiosità verso Cristian. Prosegue la conoscenza tra Edoardo e Paola: incontro a Catania e forte intesa, ma l’arrivo di tre nuove dame complica tutto; il cavaliere trattiene solo Sabrina, scelta che irrita Paola e trova l’appoggio di Barbara De Santi, critica verso Edoardo. Tensioni anche tra Elisabetta e Sebastiano: dieci giorni insieme, divergenze sulla convivenza notturna e ingresso di Manuela come nuova conoscenza per lui, mossa che scatena il disappunto di Elisabetta.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Scelta imminente nel classico

Nel Trono Classico, la novità riguarda Cristiana Anania, che ha comunicato l’intenzione di effettuare la scelta nella prossima registrazione. In vista della decisione, la tronista svolgerà le esterne di un giorno con Federico Cotugno ed Ernesto Passaro, passaggio decisivo per definire gerarchie e confermare le sensazioni maturate finora. Il clima in studio resta vigile: dopo la recente scelta di Flavio Ubirti, la timeline del Classico accelera e l’attenzione si sposta sui segnali concreti di Cristiana, che punta a chiudere il percorso senza ulteriori rinvii. Le uscite programmate, più lunghe e strutturate, serviranno a testare compatibilità quotidiana, gestione delle pressioni e tenuta emotiva dei due corteggiatori. Nessun dettaglio superfluo, un percorso lineare: la tronista vuole arrivare al momento della verità con elementi chiari, evitando derive televisive e privilegiando riscontri fattuali. L’attesa è per capire chi, tra Cotugno e Passaro, avrà garantito stabilità, progettualità e coerenza nell’ultima curva prima della scelta.

Addio che fa discutere

Nel Trono Classico arriva lo scossone: Marco Veneselli lascia il programma, interrompendo la conoscenza con Sara Gaudenzi. La decisione, maturata dopo le festività, nasce dall’ammissione di non aver pensato alla tronista dall’ultima registrazione. Sara non lo trattiene: chiarisce di non inseguire chi non è convinto. L’uscita di Veneselli, tra i favoriti del pubblico, apre a reazioni accese e ridisegna gli equilibri del percorso. Tensioni anche con Jakub, assente in studio: la tronista annuncia che andrà a Verona per un confronto diretto. Intanto, rientra in scena Simone Bonaccorsi, con cui Sara ha vissuto un’esterna positiva, utile a ricalibrare il parterre dopo l’addio di Marco. Il segnale è netto: priorità alla concretezza, stop ai tentennamenti, focus su chi garantisce presenza e coerenza.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

FAQ

  • Quando sono ripartite le registrazioni di Uomini e Donne?
    Le registrazioni sono ripartite il 5 gennaio 2026.
  • Chi ha creato più tensione nel Trono Over?
    Mario Lenti, per i baci con Isabella e Magda e l’interesse per Cinzia Paolini.
  • Qual è la novità principale nel Trono Classico?
    Cristiana Anania ha annunciato una scelta imminente dopo esterne di un giorno con Federico Cotugno ed Ernesto Passaro.
  • Perché Marco Veneselli ha lasciato?
    Ha dichiarato di non aver pensato a Sara Gaudenzi durante le festività, segnale di scarso coinvolgimento.
  • Come ha reagito Sara Gaudenzi all’addio di Marco?
    Non lo ha fermato e ha ribadito di non voler rincorrere chi non è convinto.
  • Cosa succede con Jakub e Simone Bonaccorsi?
    Jakub non si è presentato; Sara andrà a Verona per chiarire, mentre con Simone Bonaccorsi c’è stata un’esterna positiva.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com