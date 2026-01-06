Uomini e Donne Over, addio clamoroso stravolge lo studio: tensione alle stelle e colpo di scena

Over in subbuglio

Uomini e Donne riparte con registrazioni tese: nel Trono Over è Mario Lenti a catalizzare la scena. Dopo aver consolidato la conoscenza con Isabella e un bacio che lasciava presagire stabilità, emerge che ha rivisto Magda, con cui c’è stato un nuovo bacio. Lenti tenta di ridimensionare l’episodio, ma la dama appare delusa. Non basta: il cavaliere ammette interesse per Cinzia Paolini, che però lo respinge e chiude ogni riavvicinamento. Movimento anche su altri fronti: Rosanna Siino invita a cena Alessio Pili Stella, inizialmente prudente, poi disponibile a rivederla, confessando di averla pensata spesso. Capitolo Carlo e Sabrina Zago: festività trascorse insieme e proposta di lasciare il programma come coppia; lei frena, chiede tempo e manifesta curiosità verso Cristian. Prosegue la conoscenza tra Edoardo e Paola: incontro a Catania e forte intesa, ma l’arrivo di tre nuove dame complica tutto; il cavaliere trattiene solo Sabrina, scelta che irrita Paola e trova l’appoggio di Barbara De Santi, critica verso Edoardo. Tensioni anche tra Elisabetta e Sebastiano: dieci giorni insieme, divergenze sulla convivenza notturna e ingresso di Manuela come nuova conoscenza per lui, mossa che scatena il disappunto di Elisabetta.

Scelta imminente nel classico

Nel Trono Classico, la novità riguarda Cristiana Anania, che ha comunicato l’intenzione di effettuare la scelta nella prossima registrazione. In vista della decisione, la tronista svolgerà le esterne di un giorno con Federico Cotugno ed Ernesto Passaro, passaggio decisivo per definire gerarchie e confermare le sensazioni maturate finora. Il clima in studio resta vigile: dopo la recente scelta di Flavio Ubirti, la timeline del Classico accelera e l’attenzione si sposta sui segnali concreti di Cristiana, che punta a chiudere il percorso senza ulteriori rinvii. Le uscite programmate, più lunghe e strutturate, serviranno a testare compatibilità quotidiana, gestione delle pressioni e tenuta emotiva dei due corteggiatori. Nessun dettaglio superfluo, un percorso lineare: la tronista vuole arrivare al momento della verità con elementi chiari, evitando derive televisive e privilegiando riscontri fattuali. L’attesa è per capire chi, tra Cotugno e Passaro, avrà garantito stabilità, progettualità e coerenza nell’ultima curva prima della scelta.

Addio che fa discutere

Nel Trono Classico arriva lo scossone: Marco Veneselli lascia il programma, interrompendo la conoscenza con Sara Gaudenzi. La decisione, maturata dopo le festività, nasce dall’ammissione di non aver pensato alla tronista dall’ultima registrazione. Sara non lo trattiene: chiarisce di non inseguire chi non è convinto. L’uscita di Veneselli, tra i favoriti del pubblico, apre a reazioni accese e ridisegna gli equilibri del percorso. Tensioni anche con Jakub, assente in studio: la tronista annuncia che andrà a Verona per un confronto diretto. Intanto, rientra in scena Simone Bonaccorsi, con cui Sara ha vissuto un’esterna positiva, utile a ricalibrare il parterre dopo l’addio di Marco. Il segnale è netto: priorità alla concretezza, stop ai tentennamenti, focus su chi garantisce presenza e coerenza.

