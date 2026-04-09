Home / MOBILITA URBANA - EV / Tesla rilancia la strategia elettrica con una compatta inedita dopo lo stop al progetto Model 2

Tesla tra crisi di identità industriale e sfida del nuovo modello economico

La casa automobilistica americana Tesla, guidata da Elon Musk, sta valutando se lanciare o meno un nuovo veicolo elettrico compatto ed economico, destinato ai mercati globali, ma secondo fonti Reuters il progetto non è ancora stato approvato. La decisione, attesa tra il 2025 e il 2026, pesa su un’azienda che dichiara di voler diventare un gruppo di robotica e intelligenza artificiale, mentre affronta calo delle vendite, surplus di scorte e un previsto crollo del free cash flow. La scelta sul futuro “entry level” elettrico di Tesla è cruciale per capire se il costruttore resterà un protagonista dell’auto globale o si trasformerà definitivamente in una tech company focalizzata su software, robotaxi e AI.

In sintesi:

Tesla non ha ancora approvato la produzione del nuovo veicolo elettrico economico.

non ha ancora approvato la produzione del nuovo veicolo elettrico economico. Il precedente progetto di modello accessibile, il Model 2, è stato cancellato.

Elon Musk spinge per trasformare Tesla in azienda di robotica e AI.

spinge per trasformare in azienda di robotica e AI. Il free cash flow atteso crolla da 6,2 miliardi a -5,8 miliardi di dollari.

Il nodo del nuovo modello economico e il passato burrascoso dei progetti Tesla

In origine, un’auto elettrica compatta e accessibile era parte centrale della strategia di Tesla. Il cosiddetto Model 2, annunciato da Elon Musk come veicolo da produrre in “volumi molto elevati” nel 2023, è stato abbandonato già nell’aprile 2024, nonostante le smentite pubbliche del CEO alle anticipazioni di stampa.

Al suo posto, l’azienda ha sviluppato una versione estremamente semplificata a due posti, derivata dalla Model 3 e pensata principalmente per l’impiego come robotaxi, in linea con la narrazione di Musk che presenta Tesla non più come costruttore di auto, ma come società di robotica e intelligenza artificiale. Questa impostazione ha contribuito a sostenere una capitalizzazione elevata, pur a fronte di vendite in calo e magazzini sempre più pieni in vari mercati chiave.

Parallelamente, Bloomberg segnala una preoccupante dinamica finanziaria: il free cash flow di Tesla è destinato, secondo le stime, a passare da 6,2 miliardi di dollari positivi a fine 2025 a -5,8 miliardi, un peggioramento di 12 miliardi. Anche disponendo dei capitali, la storia industriale dell’azienda dimostra che portare sul mercato un nuovo modello non è mai stato semplice né rapido.

Un futuro tra AI, robotaxi e rischi per la leadership nell’auto elettrica

Le difficoltà nello sviluppo di nuovi veicoli non sono un’anomalia per Tesla. Modelli come Model X, Model 3, Model Y e soprattutto Cybertruck hanno incontrato ostacoli significativi sia in fase di progettazione sia nella messa a punto delle linee produttive. E questi problemi erano emersi quando l’attenzione di Elon Musk era ancora concentrata principalmente sull’auto, prima della crescente focalizzazione su SpaceX e sull’eventuale IPO, oltre che sui progetti di AI.

Oggi la strategia incentrata su robotaxi, guida autonoma e soluzioni software potrebbe generare nuove fonti di ricavo, ma rischia di lasciare scoperto il segmento chiave dei veicoli elettrici accessibili, proprio mentre la concorrenza globale, in particolare cinese ed europea, accelera sull’entry level. La scelta se rilanciare davvero un nuovo modello economico o spostare definitivamente il baricentro su AI e robotica determinerà se Tesla resterà leader dell’elettrico di massa o diventerà soprattutto una piattaforma tecnologica, con un ruolo più limitato come costruttore tradizionale.

FAQ

Tesla lancerà davvero un nuovo modello elettrico economico?

Al momento no: secondo fonti Reuters, Tesla sta studiando il progetto ma non ha ancora autorizzato la produzione industriale del nuovo modello.

Che fine ha fatto il progetto Tesla Model 2 accessibile?

Il progetto Model 2 è stato di fatto accantonato nel 2024, nonostante precedenti annunci pubblici di produzione in volumi molto elevati da parte di Elon Musk.

Perché il free cash flow di Tesla è considerato preoccupante?

Perché le stime Bloomberg indicano un passaggio da 6,2 miliardi di dollari positivi a -5,8 miliardi, segnalando un potenziale fabbisogno finanziario significativo.

In che cosa vuole trasformarsi Tesla secondo Elon Musk?

Secondo le dichiarazioni di Elon Musk, Tesla punta a definirsi principalmente come azienda di robotica e intelligenza artificiale, più che come costruttore auto.

Qual è la fonte delle informazioni utilizzate per questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.