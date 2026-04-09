Home / APPLE / iPhone 18 Pro nuovi dettagli trapelati su rivoluzione del design e cambiamenti chiave

iPhone 18 Pro, design ancora in bilico tra due strade in casa Apple

Apple sta decidendo in queste settimane come sarà il design finale di iPhone 18 Pro, atteso per l’autunno 2026 nei mercati globali, Italia inclusa.

Al centro del confronto interno a Cupertino ci sono il formato della Dynamic Island frontale e la struttura del modulo fotocamera posteriore, come rivelato dal noto leaker cinese Digital Chat Station su Weibo.

L’azienda sta valutando due opzioni in A/B test: mantenere gli stampi attuali dei pannelli di iPhone 17 Pro oppure introdurre una “Mini Dynamic Island” con parte dei sensori Face ID integrati sotto lo schermo. La scelta impatterà profondamente estetica, percezione premium e cicli produttivi della linea Pro.

In sintesi:

Apple valuta due design per iPhone 18 Pro, con Dynamic Island invariata o ridotta.

L’opzione “Mini Dynamic Island” sposta componenti Face ID RX sotto il display.

Il blocco fotocamere posteriore resta rettangolare, con piccoli ritocchi a materiali e finiture.

Dopo il cambio forte di iPhone 17 Pro, Apple punta su evoluzione iterativa.

Dynamic Island più piccola o invariata: i due scenari sul tavolo

Secondo Digital Chat Station, il “feedback attuale dalla supply chain” descrive un vero A/B testing: *“un’opzione mantiene l’attuale stampo dello schermo, l’altra introduce una ‘Mini Dynamic Island’ con componenti Face ID RX sotto il display”*.

Questo conferma che, nonostante mesi di indiscrezioni su una Dynamic Island ridotta del 35% rispetto a iPhone 17 Pro, in Apple nulla è stato ancora congelato a livello industriale.

L’ipotesi conservativa – riuso degli stampi di iPhone 17 Pro – consentirebbe di ottimizzare costi, resa produttiva dei pannelli e tempi di validazione, accettando però un minore effetto “novità” visiva per chi arriva da modelli recenti. L’alternativa, più ambiziosa, spingerebbe invece l’integrazione sotto-schermo di parte del sistema Face ID, con un foro frontale meno invasivo ma maggiori complessità di calibrazione, durabilità e luminosità del pannello.

Per il retro, il leaker indica che il “plateau” rettangolare del comparto fotografico resterà sostanzialmente invariato, con “piccoli aggiustamenti ai materiali del corpo e ai dettagli di design”. Ciò sembra allinearsi alle indiscrezioni su una finitura più uniforme tra cornice in metallo e ritaglio in vetro, superando il look a due toni visto su iPhone 17 Pro e introducendo nuove varianti colore.

Cosa aspettarsi da iPhone 18 Pro e cosa cambia per chi aggiorna

Con iPhone 17 Pro che ha già segnato un cambio di rotta estetico, è coerente che Apple adotti ora un ciclo evolutivo più prudente, focalizzato su rifiniture, materiali e soluzioni sotto-schermo piuttosto che su rivoluzioni visibili a colpo d’occhio.

Per gli utenti che valutano l’upgrade, il peso del design di iPhone 18 Pro sarà probabilmente marginale rispetto a fattori come chip, autonomia, fotocamere e funzionalità software di nuova generazione. Il vero discrimine estetico potrebbe essere solo l’eventuale adozione della “Mini Dynamic Island”, immediatamente riconoscibile sui contenuti fullscreen.

Per la supply chain asiatica, la decisione costituirà invece un segnale chiave sulla strategia di Apple nel portare gradualmente sotto il display sistemi complessi come Face ID, aprendo poi la strada – in futuro – a frontali completamente “full screen” senza elementi visibili.

FAQ

Quando uscirà iPhone 18 Pro sul mercato italiano

È realistico attendersi iPhone 18 Pro tra settembre e ottobre 2026, in linea con il tradizionale calendario di lancio autunnale Apple.

La Dynamic Island di iPhone 18 Pro sarà sicuramente più piccola

Al momento no: Apple sta ancora valutando tra stampo attuale e “Mini Dynamic Island” ridotta con Face ID parzialmente sotto-display.

Il modulo fotocamera di iPhone 18 Pro cambierà forma

No, le indiscrezioni indicano un plateau rettangolare simile a iPhone 17 Pro, con lievi ritocchi a materiali e finiture.

iPhone 18 Pro porterà un design completamente nuovo rispetto a iPhone 17 Pro

No, le informazioni disponibili parlano di evoluzione iterativa, non di rivoluzione estetica, dopo il grande cambio della generazione precedente.

Da quali fonti provengono le informazioni su iPhone 18 Pro

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.