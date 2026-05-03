Home / INTERNET / GameStop accelera sulla crescita strategica e prepara un’offerta per rilevare il colosso delle aste online eBay

GameStop valuta offerta per eBay: cosa sappiamo finora

Il gruppo texano GameStop sta valutando l’acquisto di eBay, secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal. Le due società, entrambe quotate a New York, non hanno confermato né smentito. L’eventuale offerta potrebbe arrivare entro fine maggio 2026 e nascerebbe dalla strategia del CEO Ryan Cohen, deciso a trasformare GameStop da catena retail di videogiochi in piattaforma e-commerce più ampia. L’operazione è però resa complessa dalla forte differenza di valore tra le due aziende e dai limiti di cassa di GameStop, che dispone di risorse nettamente inferiori alla capitalizzazione di eBay. Resta quindi aperto l’interrogativo su come verrebbe finanziata un’operazione di questa portata, che potrebbe ridefinire gli equilibri nel commercio online globale.

In sintesi:

GameStop starebbe accumulando azioni e preparando un’offerta di acquisto su eBay.

Nessuna conferma ufficiale da GameStop ed eBay, ma indiscrezioni insistenti da fonti finanziarie USA.

Divario rilevante: eBay vale circa quattro volte la capitalizzazione di GameStop.

Il CEO Ryan Cohen punta a espandere il business ben oltre videogiochi e collezionabili.

Come nasce l’idea GameStop‑eBay e cosa c’è in gioco

GameStop, storico rivenditore fisico di videogiochi, è sotto pressione da anni per la transizione al digitale, che ha imposto la chiusura di molti negozi e il sostanziale ritiro dal mercato europeo (in Italia i punti vendita sono divenuti Gamelife nelle mani di Cidiverte).

Parallelamente, eBay rimane uno dei principali marketplace e siti di aste online al mondo, con una base utenti globale e un’infrastruttura tecnologica consolidata. Secondo le fonti citate dal Wall Street Journal, GameStop avrebbe iniziato ad accumulare azioni e starebbe preparando un’offerta formale entro fine maggio, con la possibilità, in caso di rifiuto del board, di rivolgersi direttamente agli azionisti di eBay.

Il CEO Ryan Cohen, alla guida di GameStop dal 2023, aveva preannunciato a gennaio una mossa di M&A per ampliare l’attività oltre videogiochi e collezionabili. Per Cohen, un’integrazione con eBay rappresenterebbe un salto di scala immediato nel commercio elettronico globale, ma comporterebbe anche complessità di governance, integrazione tecnologica e posizionamento competitivo rispetto ai colossi come Amazon.

Gli ostacoli finanziari e gli scenari futuri dell’operazione

Il nodo principale resta la sostenibilità finanziaria. GameStop capitalizza circa 11 miliardi di dollari e dispone, secondo le ricostruzioni, di soli 9 miliardi in cassa, mentre eBay vale intorno ai 45 miliardi. Il rapporto è quindi di circa quattro a uno a sfavore dell’acquirente potenziale.

Cohen potrebbe dover ricorrere a una combinazione aggressiva di debito, emissione di nuove azioni e possibili partnership finanziarie per chiudere un accordo di tale portata. Il pacchetto di incentivazione previsto per il CEO aggiunge un ulteriore elemento di pressione: se la capitalizzazione di GameStop raggiungesse i 100 miliardi di dollari, Cohen riceverebbe 35 miliardi di dollari in azioni.

Un’eventuale acquisizione, se realizzata, cambierebbe profondamente sia il profilo di rischio di GameStop sia l’assetto competitivo dell’e-commerce globale, aprendo un fronte inedito tra retailer storici e piattaforme digitali pure. Nelle prossime settimane l’attenzione dei mercati resterà puntata sulle mosse di Cohen e sulle eventuali reazioni del board di eBay.

FAQ

GameStop ha confermato ufficialmente l’interesse per l’acquisto di eBay?

Al momento no: le informazioni derivano da fonti del Wall Street Journal. Sia GameStop sia eBay non hanno rilasciato conferme o smentite ufficiali.

Quanto valgono GameStop ed eBay secondo le ultime stime di mercato?

Attualmente GameStop ha una capitalizzazione di circa 11 miliardi di dollari, mentre eBay si aggira intorno ai 45 miliardi di dollari complessivi.

In che modo GameStop potrebbe finanziare una possibile acquisizione di eBay?

Verosimilmente tramite una combinazione di nuovo debito, emissione di azioni e supporto di partner finanziari esterni, dato il divario di capitalizzazione.

Cosa otterrebbe Ryan Cohen se GameStop arrivasse a 100 miliardi di valore?

In caso di capitalizzazione pari a 100 miliardi di dollari, il CEO Ryan Cohen riceverebbe circa 35 miliardi di dollari in azioni.

Quali sono le fonti principali usate per ricostruire questa vicenda finanziaria?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di notizie e dati provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.