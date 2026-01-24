Home - NEWS - Tajani richiama l’ambasciatore, caos diplomatico su Crans-Montana mentre Jacques Moretti resta assediato nella sua villa alpina

Crans-Montana, Tajani richiama l’ambasciatore. Jacques Moretti assediato nella sua villa

Tensione diplomatica al massimo

Il richiamo a Roma dell’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, segna uno dei momenti più tesi nei rapporti tra Italia e Svizzera dopo la decisione di scarcerare Jacques Moretti. La scelta del Tribunale delle misure coercitive di Sion di concedere la libertà su cauzione all’imprenditore francese, proprietario del locale La Constellation a Crans-Montana, ha provocato la dura reazione di Palazzo Chigi e della Farnesina.

La premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno parlato di decisione inaccettabile, sottolineando il rischio concreto di fuga per un imputato accusato, insieme alla moglie Jessica Maric, di omicidio colposo, lesioni e incendio colposo. Roma contesta una gestione dell’inchiesta ritenuta lacunosa, a fronte di una tragedia di Capodanno costata la vita a 40 ragazzi, di cui sei italiani, e oltre cento feriti.

Il governo italiano ha chiesto un confronto diretto con la procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, per esprimere formalmente la propria indignazione. Il rifiuto dell’incontro e la conferma dell’autonomia della magistratura elvetica hanno ulteriormente irrigidito le posizioni, spingendo Tajani a evocare il trasferimento del fascicolo a un altro cantone.

Berna difende i giudici, Roma insiste

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha ribadito che la politica non può interferire con l’operato della giustizia, ricordando la separazione dei poteri e le differenze strutturali tra i sistemi giuridici di Svizzera e Italia. Anche il capo della diplomazia elvetica, Ignazio Cassis, dopo un lungo colloquio con Tajani, ha assicurato che Berna vuole piena chiarezza e segue con attenzione le indagini.

Al centro delle critiche italiane c’è soprattutto la scelta di rimettere in libertà l’imprenditore, sottoposto all’obbligo di firma e al divieto di espatrio, nonostante segnalazioni di presunti tentativi di fuga e inquinamento delle prove. Per Palazzo Chigi questa decisione rappresenta una ferita ulteriore per i familiari delle vittime e dei feriti ancora ricoverati.

Durante una visita a Crans-Montana, Parmelin ha incontrato i parenti italiani, che hanno accolto con favore la linea dura di Roma ma non nascondono la frustrazione per la scarcerazione. Figure come Umberto Marcucci, padre di uno dei giovani feriti, riconoscono l’importanza dell’intervento politico, pur sapendo che le decisioni giudiziarie già assunte sono difficilmente reversibili.

Villa blindata e mistero sulla cauzione

Da quando è rientrato nella sua casa di Lens, la villa in pietra e legno dei Moretti è costantemente sorvegliata dalla polizia e assediata dai media. Le telecamere hanno ripreso per pochi istanti Jacques affacciato al terrazzo, simbolo di una libertà precaria ottenuta dopo il versamento di 200mila franchi sul conto della Procura, autorizzato dal giudice Christian Roten.

Il nodo più sensibile riguarda l’origine dei fondi: non provenivano dall’imprenditore o dalla moglie, ma da un “amico stretto” che ha chiesto l’anonimato per timore di ritorsioni. L’indagato ha dichiarato di avere solo tre amici in Svizzera: un notaio di spicco della stazione sciistica, un assicuratore influente e un imprenditore. Il silenzio sul benefattore alimenta sospetti su una rete di protezioni attorno al proprietario di La Constellation.

Il passato di Moretti, già condannato in Francia per sfruttamento della prostituzione, e l’ascesa rapidissima a Crans-Montana con l’apertura di tre locali di lusso consolidano un’immagine controversa. Intanto le prime deposizioni davanti agli inquirenti lasciano intendere un tentativo di spostare le responsabilità operative su dipendenti e collaboratori.

