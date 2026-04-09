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Fabrizio Corona attacca Francesca Fagnani e stronca il nuovo Belve

Fabrizio Corona attacca Francesca Fagnani e stronca il nuovo Belve

Fabrizio Corona attacca Belve e Francesca Fagnani dopo il ritorno in tv

Chi? Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi. Che cosa? Un duro attacco pubblico al talk Belve e alla conduttrice Francesca Fagnani. Dove? Sui suoi profili social. Quando? Nelle ultime ore, dopo l’avvio della nuova stagione del programma. Perché? Per contestare il nuovo corso editoriale della trasmissione, ritenuta da Corona snaturata e in calo di appeal, nonostante il suo passato da ospite ben retribuito.

In sintesi:

  • Corona definisce Belve “morto” e attacca frontalmente Francesca Fagnani.
  • Ricordato il cachet da 30 mila euro per la sua intervista del 2023.
  • Il commento arriva dopo una partenza di stagione considerata sotto le aspettative.
  • Il programma resta sostenuto da molti protagonisti del mondo dello spettacolo.

Social, ascolti e precedenti: cosa c’è dietro l’attacco di Corona

Il nuovo ciclo di Belve è ripartito tra grandi aspettative editoriali e analisi serrate degli ascolti, con alcuni osservatori che hanno evidenziato un avvio meno brillante rispetto alla concorrenza, in particolare al Grande Fratello Vip di Ilary Blasi.
In questo contesto si inserisce il blitz social di Fabrizio Corona, che ha indirizzato un doppio affondo contro programma e conduttrice.
Nel primo passaggio ha scritto: “Belve è morto perché Francesca Fagnani ha provato in tutti i modi a trasformarsi in Maria De Filippi, e purtroppo è quasi riuscita a farlo”.

Un giudizio che suggerisce, nella lettura di Corona, una presunta perdita dell’identità originaria del format. Poco dopo l’ex paparazzo ha rincarato: “Belve fa schifo e merita di essere mandata in onda su Canale 5”.
A rendere l’attacco ancora più discusso è il precedente: solo tre anni fa Corona sedeva sullo sgabello di Belve per una lunga intervista con Francesca Fagnani, incassando – secondo ricostruzioni circolate online – un cachet di 30 mila euro.
Sui social molti utenti hanno evidenziato la contraddizione tra la partecipazione retribuita e l’attuale demolizione pubblica del programma.

Belve tra polarizzazione social e prospettive future del format

Nonostante le bordate di Fabrizio Corona, Belve continua a registrare un seguito significativo e a incassare il sostegno di numerosi volti dello spettacolo italiano, che ne difendono il linguaggio diretto e la forza delle interviste.
La trasmissione resta un prodotto polarizzante: divide il pubblico, alimenta dibattiti sui social e rappresenta un banco di prova costante per Francesca Fagnani, chiamata a difendere identità editoriale e centralità nel palinsesto.
L’episodio conferma come, nel nuovo ecosistema televisivo- digitale, ogni flessione di ascolti o cambio di tono narrativo possa trasformarsi rapidamente in caso social, con effetti immediati sulla reputazione di conduttori e format, ma anche nuove opportunità di rilancio in chiave Discover.

FAQ

Perché Fabrizio Corona ha criticato Belve e Francesca Fagnani?

Corona ha criticato Belve perché ritiene che il programma abbia perso identità, accusando Francesca Fagnani di imitare lo stile di Maria De Filippi.

Quando Fabrizio Corona è stato ospite di Belve e quanto ha guadagnato?

Corona è stato ospite di Belve circa tre anni fa e, secondo ricostruzioni, avrebbe percepito un cachet di 30 mila euro.

Come stanno andando gli ascolti di Belve nella nuova stagione tv?

Gli ascolti risultano oggetto di dibattito: alcuni analisti sostengono che il debutto sia stato superato dal Grande Fratello Vip.

Belve è sostenuto ancora dal mondo dello spettacolo italiano?

Sì, il programma continua a ricevere il sostegno di molti personaggi dello spettacolo, che ne apprezzano tono, domande dirette e centralità nel dibattito televisivo.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Belve e Corona?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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