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Roma Termini metro A allagata, scale trasformate in cascata paralizzano il traffico dei passeggeri

Roma Termini metro A allagata, scale trasformate in cascata paralizzano il traffico dei passeggeri

Allagata la metro di Roma Termini, chiusa la stazione e interrotta la linea

La mattina di oggi la stazione Termini della metropolitana di Roma, principale nodo di scambio tra linea A e linea B, è stata chiusa ai passeggeri per un grave allagamento causato da un guasto alla rete idrica esterna.
Secondo le prime informazioni diffuse da Atac e attribuite a un “guasto Acea”, una copiosa perdita d’acqua da una conduttura in superficie, in Piazza dei Cinquecento, ha provocato l’ingresso incontrollato di acqua nei locali sotterranei.

I treni sono transitati senza fermare e i passeggeri sono stati rapidamente allontanati dai livelli inferiori, mentre video diffusi sui social mostrano flussi d’acqua a cascata da scale mobili e soffitti, con livelli arrivati fino alle caviglie degli utenti sulle banchine.

In sintesi:

  • Allagata la stazione Termini della metro di Roma per una grave perdita idrica esterna.
  • Chiuso lo scambio tra metro A e B e sospesa l’intera linea per sicurezza.
  • Guasto attribuito ad una conduttura su Piazza dei Cinquecento, in carico ad Acea.
  • Tempi di ripristino incerti: necessari interventi su impianti, sicurezza e strutture.

Nei video circolati in rete si vedono vere e proprie “cascate” d’acqua scendere dalle scale mobili della stazione Termini e gocciolare con intensità dal soffitto, fino a invadere le banchine.
L’acqua ha rapidamente raggiunto l’altezza delle caviglie di molti passeggeri, costretti ad abbandonare in fretta i piani più bassi per spostarsi verso le uscite.

Dagli altoparlanti, Atac ha comunicato la chiusura della fermata, parlando di un “guasto Acea” e disponendo il transito dei treni senza fermata. In una prima fase è stato interdetto solo il collegamento di interscambio tra metro A e metro B, ma l’entità dell’allagamento ha imposto lo stop operativo dell’intera tratta interessata.
Nel frattempo è stato bloccato il flusso idrico e localizzata la probabile origine del problema: una conduttura esterna posizionata in superficie, in prossimità di Piazza dei Cinquecento, snodo cruciale del trasporto pubblico capitolino.

Origine del guasto, rischi per la rete e tempi di ripristino

Le verifiche tecniche in corso su incarico di Acea e in coordinamento con Atac puntano a definire l’esatta estensione del guasto alla conduttura che ha riversato enormi quantità d’acqua nella stazione Termini.
Il cedimento sembrerebbe localizzato su un tratto di tubazione in superficie, ma il volume d’acqua affluito nel sottosuolo impone ora un doppio intervento: da un lato la riparazione dell’infrastruttura idrica, dall’altro la completa messa in sicurezza degli impianti metro.

Oltre al drenaggio dell’acqua stagnante, occorrono controlli approfonditi su cabine elettriche, ascensori, scale mobili, sistemi di segnalamento e strutture murarie, per escludere cortocircuiti, corrosioni o danni ai rivestimenti.
Al momento non sono stati comunicati tempi certi di riapertura: la riattivazione della circolazione e dell’interscambio tra linea A e linea B avverrà solo dopo il via libera dei tecnici sulla piena sicurezza per i passeggeri e per il personale operativo.

Impatto su mobilità e gestione delle emergenze in vista del futuro

L’allagamento della metro a Roma Termini evidenzia criticità strutturali nella convivenza tra infrastrutture idriche e rete di trasporto sotterranea in un nodo urbano strategico, frequentato ogni giorno da centinaia di migliaia di utenti.
L’episodio riapre il tema della resilienza delle stazioni chiave rispetto a eventi improvvisi, non solo meteorologici ma anche legati a guasti tecnologici, e della necessità di piani di drenaggio e compartimentazione più evoluti.

Nei prossimi giorni saranno centrali due elementi: la trasparenza sui risultati delle ispezioni tecniche e l’adozione di interventi strutturali che riducano il rischio di nuovi allagamenti, anche in prospettiva dei grandi flussi turistici e degli eventi internazionali attesi a Roma.

FAQ

Perché la stazione Termini della metro di Roma è stata allagata?

L’allagamento è stato causato da un guasto a una conduttura idrica esterna, in zona Piazza dei Cinquecento, che ha riversato grandi quantità d’acqua nei locali sotterranei.

La linea della metropolitana è attualmente interrotta a Termini?

Sì, la fermata Termini è stata chiusa e i treni transitano senza fermare. La riapertura avverrà solo dopo verifiche tecniche e di sicurezza concluse positivamente.

Chi è responsabile degli interventi sulla conduttura guasta a Roma?

La responsabilità tecnica della conduttura è attribuita ad Acea, che sta effettuando le verifiche e le riparazioni in coordinamento con l’azienda di trasporto Atac.

Quali rischi comporta l’allagamento per gli impianti della metro Termini?

L’allagamento può danneggiare impianti elettrici, scale mobili, ascensori e strutture. Sono necessari controlli per evitare cortocircuiti, corrosioni e problemi di sicurezza per i passeggeri.

Da quali fonti è stata ricostruita la notizia sull’allagamento della metro di Roma?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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