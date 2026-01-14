Groenlandia sfida gli Stati Uniti: rifiuta il controllo e difende la propria sovranità contro interferenze americane

Resistenza groenlandese alle pressioni statunitensi

Groenlandia e Danimarca respingono con fermezza l’idea di qualunque forma di controllo statunitense sull’isola, ribadendo integrità territoriale e autonomia decisionale. La leadership locale ha definito “inaccettabile” qualsiasi soluzione che riduca lo status dell’isola a pedina strategica, mentre a Copenaghen si insiste su una cooperazione con gli Stati Uniti solo entro “linee rosse” chiare e rispettose. Le parole d’ordine sono sovranità, rispetto dei trattati e tutela degli interessi artici.

Il pressing di Donald Trump — che su Truth ha definito la Groenlandia “vitale” per la sicurezza nazionale Usa — si scontra con una chiusura netta: “non vogliamo essere controllati dagli Usa”. La richiesta di un ruolo d’avanguardia della NATO viene percepita come un’ulteriore forzatura, con Nuuk e Copenaghen convinte che l’equilibrio artico non possa essere sacrificato a logiche di competizione con Russia o Cina.

Il messaggio politico è calibrato ma inequivoco: disponibilità al dialogo transatlantico, no a cessioni di sovranità, sì a una cooperazione che rafforzi la sicurezza senza minare l’autogoverno groenlandese. L’approccio mira a disinnescare l’escalation, fissando paletti giuridici e politici che blindano il territorio da pressioni esterne e offerte percepite come egemoniche.

Scontro diplomatico tra Copenaghen, Nuuk e Washington

Al vertice di Washington del 14 gennaio, con JD Vance, Marco Rubio, Lars Løkke Rasmussen e Vivian Motzfeldt, il tentativo di “raffreddare” la disputa si è tradotto in uno stallo. Copenaghen e Nuuk hanno riaffermato il no a qualsiasi forma di controllo statunitense, mentre la controparte ha ribadito che per gli USA “qualsiasi cosa in meno della Groenlandia” è ritenuta insufficiente.

Il ministro danese ha parlato apertamente di “posizione immutata” degli Stati Uniti e di un approccio in contrasto con gli interessi di Danimarca e Groenlandia, definendo “inaccettabile” il mancato rispetto dell’integrità territoriale. Nuuk ha insistito su autonomia e status internazionale dell’isola, respingendo l’idea che la NATO faccia “da apripista” per un controllo esterno.

Rasmussen ha lasciato uno spiraglio su un quadro di cooperazione “rispettosa” e ancorata a linee rosse, ma il negoziato resta irrigidito dalla narrativa di Donald Trump sulla centralità strategica artica e dalla minaccia implicita di una competizione con Russia e Cina. La distanza diplomatica si misura su due principi: sicurezza condivisa sì, cessione di sovranità no.

FAQ

  • Qual è l’oggetto del contendere? La richiesta statunitense di un controllo sulla Groenlandia, respinta da Danimarca e Nuuk.
  • Chi ha partecipato all’incontro di Washington? JD Vance, Marco Rubio, Lars Løkke Rasmussen e Vivian Motzfeldt.
  • Qual è la posizione di Copenaghen? Cooperazione con gli USA solo nel rispetto di integrità territoriale e linee rosse.
  • Qual è la posizione di Nuuk? Riaffermazione dell’autogoverno e rifiuto di qualsiasi controllo esterno.
  • Che ruolo ha la NATO nel dossier? Gli USA la evocano come facilitatore; Danimarca e Groenlandia temono una forzatura.
  • Perché gli USA insistono? Per motivazioni di sicurezza nazionale e competizione con Russia e Cina nell’Artico.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Le affermazioni e i dettagli richiamano quanto riportato nell’articolo di riferimento menzionato nella richiesta dell’utente.

Rafforzamento militare europeo nell’Artico

Diversi paesi europei schierano unità in Groenlandia per sostenere la sicurezza del territorio e consolidare la presenza dell’Alleanza. Francia e Germania si affiancano a Svezia e Norvegia in una missione coordinata con Danimarca, con focus su addestramento in condizioni artiche e interoperabilità.

Il ministero della Difesa tedesco annuncia l’invio di una squadra di ricognizione della Bundeswehr composta da 13 militari per valutare contributi operativi a supporto danese. L’attività, programmata tra il 15 e il 17 gennaio su invito di Copenaghen, mira a mappare logistica, infrastrutture e scenari climatici estremi.

Parallelamente, la Danimarca incrementa la presenza militare nel territorio autonomo, con addestramenti specifici per ufficiali e rafforzamento dei dispositivi di sorveglianza. Obiettivo dichiarato: consolidare la postura difensiva artica e garantire benefici alla sicurezza europea e transatlantica senza alterare l’equilibrio politico con Nuuk.

La cornice operativa resta di deterrenza e cooperazione: esercitazioni congiunte, valutazione dei rischi, coordinamento informativo tra partner europei. L’azione è presentata come risposta proporzionata alle tensioni strategiche, mantenendo il controllo locale e il rispetto dell’autonomia groenlandese.

FAQ

  • Chi partecipa al dispiegamento europeo? Francia, Germania, Svezia e Norvegia in coordinamento con la Danimarca.
  • Qual è il mandato della squadra tedesca? Ricognizione della Bundeswehr (13 unità) per valutare contributi militari e logistici.
  • Quando si svolge l’attività principale? Tra il 15 e il 17 gennaio, su invito di Copenaghen.
  • Perché la Danimarca aumenta la presenza? Per addestrare ufficiali all’Artico e rafforzare la sicurezza euro-atlantica.
  • La missione modifica lo status della Groenlandia? No, è focalizzata su addestramento e deterrenza, nel rispetto dell’autonomia.
  • Che ruolo ha l’Alleanza? Cornice di interoperabilità e coordinamento tra partner europei e transatlantici.
  • Qual è la fonte giornalistica? Informazioni ispirate all’articolo di riferimento indicato dall’utente.

