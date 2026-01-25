Prime Video sorprende gli abbonati con cinque serie imperdibili: nuove trame esplosive e personaggi destinati a dominare streaming

Prime Video, 5 Serie TV da tenere d’occhio in streaming nel 2026

Rapine e misteri ad alta tensione

Nel 2026 il crime-thriller di punta su Prime Video è Steal – La rapina, guidato da Sophie Turner nei panni di Zara, un’impiegata qualunque catapultata nella “rapina del secolo”. Una banda irrompe in ufficio, prende di mira lei e il collega Luke, trasformando una routine da open space in una trappola armata dove ogni gesto può costare la vita.

Il ritmo è serrato, l’azione è continua e il focus resta sul ribaltamento dei ruoli: la vittima designata diventa variabile impazzita, in un gioco di potere che mette a nudo lacune di sicurezza, responsabilità aziendali e fragilità personali. Il cast completa il quadro con Jacob Fortune-Lloyd e Archie Madekwe, volti capaci di reggere un heist drama pensato per binge-watching compulsivo.

L’attenzione algoritmica di Prime Video punta qui su parole chiave come “rapina”, “ostaggi” e “thriller psicologico”, perfette per conquistare la sezione Consigliati e scalare le classifiche di streaming del 2026.

Grandi ritorni e nuovi prequel

La curiosità degli appassionati di mystery ruota attorno a Young Sherlock, prequel ambientato ai tempi del college a Oxford, con Hero Fiennes Tiffin diretto dall’idea visionaria di Guy Ritchie. Un omicidio all’interno del campus diventa il banco di prova che trasforma uno studente geniale nell’icona investigativa che il pubblico conosce, tra deduzione estrema, intuizioni fulminee e un’Inghilterra accademica piena di ombre.

Da marzo 2026 arriva anche Scarpetta, adattamento del romanzo di Patricia Cornwell, con Nicole Kidman nel ruolo della medico legale Kay Scarpetta. Il personaggio si muove tra diverse città degli Stati Uniti, unendo autopsie ad alta tensione, indagini forensi e segreti familiari, condivisi con la sorella interpretata da Jamie Lee Curtis.

Alla scrittura c’è Liz Sarnoff, che porta in regia e showrunning l’esperienza maturata nei thriller seriali di culto, puntando su casi autoconclusivi intrecciati a una trama orizzontale fortemente emotiva.

Supereroi oscuri e universi espansi

Il 2026 segna l’atto finale di The Boys 5, ultima stagione della serie creata da Eric Kripke. La guerra totale contro Patriota e il sistema dei super controllato da Vought promette un epilogo senza sconti, con i “Ragazzi” costretti a scelte definitive tra vendetta, sacrificio e collasso politico-mediatico. L’arrivo ad aprile 2026 su Prime Video sarà accompagnato da una forte spinta promozionale e da un ecosistema di spin-off già in sviluppo, a partire dai successi di Gen V.

Sul fronte Marvel-Sony, l’attenzione si concentra su Spider-Noir, spin-off di Spider-Man: Un nuovo universo. La serie catapulta lo spettatore in una New York anni ’30 cupa e piovosa, dove un investigatore privato invecchiato, interpretato da Nicolas Cage, fa i conti con il proprio passato da unico vigilante mascherato della città.

Il mix fra supereroi, estetica noir e poliziesco promette un ibrido pensato per il pubblico adulto, con un linguaggio visivo in bianco e nero stilizzato e un posizionamento strategico verso gli utenti in cerca di alternative più dark ai cinecomic tradizionali.

FAQ

D: Quando sarà disponibile Steal – La rapina su Prime Video?
R: La serie è programmata nel catalogo di Prime Video dal gennaio 2026.

D: Young Sherlock è collegata ai film di Guy Ritchie su Sherlock Holmes?
R: Condivide l’impronta autoriale di Guy Ritchie, ma si presenta come prequel autonomo ambientato ai tempi del college.

D: Scarpetta seguirà fedelmente i romanzi di Patricia Cornwell?
R: La serie prende le mosse dall’omonimo bestseller di Patricia Cornwell, con libertà di adattamento per il linguaggio seriale.

D: The Boys 5 sarà davvero l’ultima stagione?
R: Sì, l’ideatore Eric Kripke ha confermato che la quinta stagione concluderà la serie principale.

D: Spider-Noir farà parte del Multiverso di Spider-Man?
R: Sì, lo show si collega alla linea narrativa inaugurata da Spider-Man: Un nuovo universo, ma con trama indipendente.

D: Nicolas Cage sarà in costume per tutta la serie Spider-Noir?
R: Il personaggio alternerà momenti da investigatore privato a sequenze in costume, coerenti con il tono noir.

D: Le serie citate saranno disponibili in 4K?
R: Prime Video propone sempre più titoli in 4K HDR; la disponibilità dipenderà dagli accordi tecnici per ogni produzione.

D: Qual è la fonte giornalistica originale delle informazioni sulle serie?
R: I dettagli riportati derivano da anticipazioni e sinossi diffuse da Prime Video e riprese dalla stampa di settore, in particolare dal portale di intrattenimento italiano Movieplayer.it.

