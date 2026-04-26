Stefano De Martino, indagato un tecnico per i video rubati

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Video rubato a Stefano De Martino, indagato un tecnico della videosorveglianza

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un tecnico specializzato nella manutenzione degli impianti di videosorveglianza, accusato di aver sottratto illegalmente un video intimo di Stefano De Martino.

Il fatto risale allo scorso agosto, quando il conduttore ha denunciato la circolazione online di immagini private prelevate dal sistema di sicurezza dell’abitazione della sua ex fidanzata a Roma.

Gli inquirenti ipotizzano che il tecnico abbia conservato in modo illecito le credenziali di accesso al sistema per scaricare il filmato e innescarne la diffusione in rete.

Le accuse contestate sono accesso abusivo a sistema informatico e revenge porn, in un caso che solleva interrogativi cruciali sulla protezione dei dati domestici e sulla responsabilità di chi gestisce infrastrutture digitali sensibili.

In sintesi:

Indagato un tecnico della videosorveglianza per il video intimo di Stefano De Martino

Ipotesi di reato: accesso abusivo a sistema informatico e revenge porn

Il conduttore devolverà in beneficenza l’eventuale risarcimento ottenuto

Legali chiedono nuove barriere digitali contro la diffusione illecita di contenuti

Come è stato individuato il sospetto e quali reati vengono contestati

Secondo gli accertamenti coordinati dalla Procura di Roma, il sospetto è uno dei tecnici incaricati della revisione del sistema di videosorveglianza dell’abitazione dell’ex fidanzata di Stefano De Martino.

In base a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe conservato la password d’accesso al circuito interno, violando i protocolli di sicurezza, per acquisire il filmato che ritrae il conduttore in atteggiamenti intimi.

L’indagine inquadra la condotta nell’ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico e di revenge porn, reato introdotto con la legge sul “Codice Rosso” e applicato qui in assenza di una relazione sentimentale diretta tra vittima e indagato, ma con un evidente abuso di posizione fiduciaria professionale.

Parallelamente, gli investigatori stanno mappando la catena di condivisione del file per individuare chi ne ha favorito la diffusione virale sui social e sulle piattaforme di messaggistica, monitorando la rete per bloccare ulteriori rilanci illeciti.

La scelta di De Martino e le ricadute sulla sicurezza digitale

Attraverso gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, Stefano De Martino ha annunciato che l’eventuale risarcimento sarà devoluto integralmente in beneficenza alle associazioni che contrastano i reati informatici.

La decisione punta a trasformare, nelle sue parole, *«una violenza privata in un’opportunità di sostegno sociale»*, legando il caso personale a un più ampio fronte di tutela delle vittime digitali.

I legali sottolineano la necessità di nuove barriere digitali: *«È indispensabile individuare soluzioni informatiche efficaci che consentano di bloccare alla fonte la diffusione illecita di contenuti»*.

Hanno inoltre rivolto un monito diretto a chiunque detenga ancora il file: *«Cestinatelo, perché ogni eventuale condivisione sarà individuata e punita»*.

La vicenda, oltre il profilo penale, diventa così un banco di prova per responsabilità professionale, educazione digitale e tracciabilità delle violazioni di privacy online.

FAQ

Qual è il ruolo del tecnico indagato nel caso De Martino?

Il tecnico avrebbe, secondo la Procura di Roma, conservato illegalmente la password dell’impianto di videosorveglianza per scaricare il video intimo.

Perché si parla di revenge porn nel procedimento su Stefano De Martino?

Si parla di revenge porn perché il video intimo sarebbe stato diffuso online senza consenso, rientrando nella fattispecie di divulgazione illecita di contenuti sessuali.

Cosa rischia chi condivide ancora il video di Stefano De Martino?

Chiunque condivida il video rischia indagini per diffusione illecita di materiale intimo e può essere perseguito penalmente e civilmente, con tracciabilità digitale.

Come verrà utilizzato il risarcimento chiesto da Stefano De Martino?

Il risarcimento sarà interamente devoluto in beneficenza ad associazioni impegnate contro i reati informatici e la violenza digitale sulle persone.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questo articolo?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.