Home / SPETTACOLI & CINEMA / Stefano De Martino auto imbrattata parla il testimone delle offese

Le scritte sull’auto di Stefano De Martino: cosa è successo davvero

Il conduttore Stefano De Martino è stato vittima di un atto vandalico a Milano, dove la sua auto è stata incisa con una scritta offensiva.

Il fatto è avvenuto la settimana scorsa in pieno centro, su una vettura regolarmente parcheggiata.

Il caso ha fatto discutere dopo la diffusione di immagini con segni simili a geroglifici, poi rivelatisi un tentativo di camuffare l’insulto.

L’episodio è stato ricostruito dal settimanale Nuovo e dal suo direttore Riccardo Signoretti, che a “La Volta Buona” di Caterina Balivo ha riportato la testimonianza di chi avrebbe visto tutto.

Secondo questa versione, sarebbe stato lo stesso De Martino a trasformare la frase volgare in segni indefiniti per renderla poco leggibile.

Resta aperto il tema del movente: non un diverbio da traffico, ma un gesto mirato contro un volto di punta di Rai1 e neodirettore del Festival di Sanremo.

In sintesi:

Auto di Stefano De Martino vandalizzata in centro a Milano con una scritta offensiva.

vandalizzata in centro a Milano con una scritta offensiva. Un testimone riferisce che De Martino avrebbe camuffato l’insulto con segni simili a geroglifici.

Per il direttore di Nuovo non è gesto casuale ma messaggio mirato e “graffiante”.

non è gesto casuale ma messaggio mirato e “graffiante”. Il conduttore minimizza in pubblico, ma l’episodio solleva dubbi su odio e visibilità vip.

Testimone, ricostruzione dei fatti e possibile movente

Le prime immagini circolate mostravano sulla fiancata dell’auto di Stefano De Martino un insieme di segni confusi, interpretati online come simboli runici o geroglifici.

Il settimanale Nuovo ha però chiarito che sotto quei tratti c’era in realtà una parola ben riconoscibile, legata a un insulto di tipo “fisiologico”, il tipico “sei una m…”.

Ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, il direttore Riccardo Signoretti ha riferito l’esito dell’inchiesta giornalistica e della testimonianza raccolta sul posto: “Non sono geroglifici. C’era scritta una brutta parola, una cosa volgare, offensiva molto chiara. Un testimone ci ha detto che è stato proprio lo stesso conduttore a fare altri segni sulla fiancata, per renderla illeggibile, il meno visibile possibile. Stefano De Martino ha visto le scritte sull’auto e ha cercato di mascherarle”.

Secondo la ricostruzione, l’auto era parcheggiata correttamente, escludendo la tipica vendetta per sosta selvaggia.

“La macchina era parcheggiata in modo preciso. Non sembra un gesto casuale, ma un messaggio graffiante”, ha spiegato Signoretti, ipotizzando un atto di ostilità personale verso il volto Rai, oggi al centro di forte esposizione mediatica.

Reazione di De Martino e implicazioni per l’immagine pubblica

Dopo aver camuffato l’insulto, Stefano De Martino avrebbe sdrammatizzato con il testimone dicendo: “L’importante è lasciare un segno. Poi se è un graffio o una pennellata, si vedrà”.

Una battuta che denota controllo dell’immagine e gestione ironica del danno, in linea con il suo profilo di conduttore “istituzionale” ormai legato a Affari Tuoi e alla direzione del Festival di Sanremo.

L’episodio, per quanto economicamente superabile – De Martino potrebbe sostituire l’auto senza difficoltà – apre però una riflessione sul rapporto tra notorietà, ostilità anonima e responsabilità della comunicazione.

Un volto “che piace a tutti, meno uno”, come ha sintetizzato Signoretti, può diventare bersaglio di frustrazioni individuali che scelgono la via del danneggiamento materiale e della volgarità.

FAQ

Dove è avvenuto l’atto vandalico contro l’auto di Stefano De Martino?

È avvenuto in pieno centro a Milano, mentre l’auto di Stefano De Martino risultava regolarmente parcheggiata lungo la strada.

Cosa c’era scritto originariamente sulla portiera dell’auto di De Martino?

C’era un insulto volgare legato a bisogni fisiologici, la classica formula “sei una m…”, secondo la ricostruzione giornalistica.

Perché si è parlato di geroglifici o simboli runici sull’auto?

Si è parlato di geroglifici perché De Martino avrebbe coperto l’insulto con segni aggiuntivi, rendendo la scritta confusa e poco leggibile.

Il gesto è legato a un parcheggio irregolare di De Martino?

No, secondo il direttore Riccardo Signoretti l’auto era parcheggiata correttamente, quindi non si tratterebbe di una reazione a un torto stradale.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata congiuntamente a partire da contenuti e lanci delle agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.