michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Il diavolo veste Prada 2 svela tutti i cameo delle star

Il diavolo veste Prada 2 svela tutti i cameo delle star

Il Diavolo Veste Prada 2, tutti i cameo vip e dove appaiono

Chi: 47 tra star di moda, cinema, musica e giornalismo, da Donatella Versace a Lady Gaga e Naomi Campbell.
Cosa: cameo nel film Il Diavolo Veste Prada 2, alcuni presenti nel montaggio finale, altri eliminati.
Dove: feste negli Hamptons, compleanno di Irv Ravitz, evento ispirato al Met Gala, scene ambientate in Italia.

Quando: nella versione cinematografica uscita nel 2026, dopo un montaggio che ha escluso vari interpreti, tra cui Conrad Ricamora e Sydney Sweeney.
Perché: valorizzare il legame tra cinema, alta moda e cultura pop, rafforzando l’appeal globale del sequel attraverso presenze riconoscibili e strategiche.

In sintesi:

  • Nel sequel compaiono 47 celebrità in cameo, soprattutto del mondo moda e media.
  • Alcuni camei girati, come quelli di Conrad Ricamora e Sydney Sweeney, sono stati tagliati.
  • Le scene chiave con vip sono le feste negli Hamptons e il compleanno di Irv Ravitz.
  • Importante la presenza italiana con Donatella Versace, Dolce & Gabbana e Brunello Cucinelli.

Tutti i cameo: dall’Italia agli Stati Uniti, tra moda e cultura pop

La mappatura completa dei camei è stata inizialmente ricostruita dal portale americano Just Jared, che ha elencato una lunga serie di celebrità USA note soprattutto al pubblico statunitense.
A queste si aggiungono le presenze italiane, centrali per l’immaginario fashion del film.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Spicca Donatella Versace, che non solo appare in scena, ma ha anche una battuta, dettaglio raro per un cameo di alto profilo. Accanto a lei compaiono Dolce e Gabbana, Brunello Cucinelli con le figlie Camilla e Carolina, lo stilista Francesco Scognamiglio, lo shoe designer Diego Dolcini, l’attore Michele Morrone e il direttore creativo di Coppola e Toppo Pietro Paolo Longhitano con l’assistente Federico Tomasello.

Sul fronte internazionale, oltre a Naomi Campbell, spicca Lady Gaga, affiancata dal suo storico hairstylist Frederic Aspiras e dalla make-up artist Sarah Tanno. Tra i volti di rilievo compaiono anche lo stilista Marc Jacobs, il modello Calum Harper, la scrittrice Jia Tolentino, la giornalista Molly Jong-Fast, la fotografa Brigitte Lacombe, il mercante d’arte Marc Glimcher, l’autore Richard Kirshenbaum e l’artista contemporaneo Adam Pandleton.

In chiave industry sono significativi la critica di moda Vanessa Friedman, l’ex direttore di British Vogue Edward Enninful e il modello-influencer Wisdom Kaye, che consolidano il posizionamento del film come osservatorio privilegiato sul sistema moda contemporaneo.

Dove sono nascosti i cameo e come influenzeranno il franchise

La maggior parte dei cameo è concentrata in tre nuclei narrativi. Alla festa in giardino negli Hamptons organizzata da Miranda Priestly appaiono il giocatore di basket Karl-Anthony Swisher con la moglie Tina Brown; il musicista pluripremiato Jon Batiste con la moglie Suleika; le giornaliste di moda Kara Swisher e Tina Brown e l’autrice del Today Show Jenna Bush Hager.

Nella stessa sequenza vengono inquadrati anche il comico Ronny Chieng, la scrittrice Tomi Adeyemi e il golfista Rory McIlroy con la moglie Erica Stoll, a testimonianza di una coralità che abbraccia sport, intrattenimento e letteratura.

Alla festa di compleanno di Irv Ravitz si concentrano invece numerose figure della moda e dei social: lo stylist Law Roach (volto noto anche ai fan di RuPaul’s Drag Race), la creator Amelia Dimoldenberg, le top model Heidi Klum, Winnie Harlow, Amelia Gray Hamlin e Anok Yai, oltre alle podcaster Hannah Berner e Paige DeSorbo.

Infine, l’evento d’apertura ispirato al Met Gala ospita i camei mirati delle modelle Ashley Graham, Karolina Kurkova e della cantante Ciara, che alzano ulteriormente il profilo glamour del film e preparano il terreno a possibili sviluppi futuri del franchise, sempre più ibrido tra cinema e reale ecosistema moda.

FAQ

Quante celebrità compaiono in Il Diavolo Veste Prada 2?

Nel film compaiono complessivamente 47 celebrità in cameo, tra star internazionali e volti italiani del mondo moda, spettacolo e media.

Quali sono i cameo italiani più importanti nel film?

I cameo italiani principali sono Donatella Versace, Dolce e Gabbana, Brunello Cucinelli con le figlie, Francesco Scognamiglio, Diego Dolcini, Michele Morrone, Pietro Paolo Longhitano e Federico Tomasello.

Perché i cameo di Conrad Ricamora e Sydney Sweeney sono stati tagliati?

È stato confermato che Conrad Ricamora e Sydney Sweeney hanno girato scene poi eliminate in montaggio, per esigenze di ritmo narrativo e durata complessiva del film.

In quali scene si concentrano la maggior parte dei cameo vip?

La maggioranza dei cameo è collocata nella festa negli Hamptons di Miranda Priestly, nel compleanno di Irv Ravitz e nell’evento di apertura ispirato al Met Gala.

Da quali fonti è stata ricostruita la lista dei cameo del film?

La ricostruzione è stata effettuata elaborando congiuntamente le informazioni provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, successivamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla DIVISIONE COMMERCIALE.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la DIVISIONE DI SUPPORTO.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache