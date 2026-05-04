Il diavolo veste Prada 2 svela tutti i cameo delle star

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Il Diavolo Veste Prada 2, tutti i cameo vip e dove appaiono

Chi: 47 tra star di moda, cinema, musica e giornalismo, da Donatella Versace a Lady Gaga e Naomi Campbell.

Cosa: cameo nel film Il Diavolo Veste Prada 2, alcuni presenti nel montaggio finale, altri eliminati.

Dove: feste negli Hamptons, compleanno di Irv Ravitz, evento ispirato al Met Gala, scene ambientate in Italia.

Quando: nella versione cinematografica uscita nel 2026, dopo un montaggio che ha escluso vari interpreti, tra cui Conrad Ricamora e Sydney Sweeney.

Perché: valorizzare il legame tra cinema, alta moda e cultura pop, rafforzando l’appeal globale del sequel attraverso presenze riconoscibili e strategiche.

In sintesi:

Nel sequel compaiono 47 celebrità in cameo, soprattutto del mondo moda e media.

Alcuni camei girati, come quelli di Conrad Ricamora e Sydney Sweeney, sono stati tagliati.

Le scene chiave con vip sono le feste negli Hamptons e il compleanno di Irv Ravitz.

Importante la presenza italiana con Donatella Versace, Dolce & Gabbana e Brunello Cucinelli.

Tutti i cameo: dall’Italia agli Stati Uniti, tra moda e cultura pop

La mappatura completa dei camei è stata inizialmente ricostruita dal portale americano Just Jared, che ha elencato una lunga serie di celebrità USA note soprattutto al pubblico statunitense.

A queste si aggiungono le presenze italiane, centrali per l’immaginario fashion del film.

Spicca Donatella Versace, che non solo appare in scena, ma ha anche una battuta, dettaglio raro per un cameo di alto profilo. Accanto a lei compaiono Dolce e Gabbana, Brunello Cucinelli con le figlie Camilla e Carolina, lo stilista Francesco Scognamiglio, lo shoe designer Diego Dolcini, l’attore Michele Morrone e il direttore creativo di Coppola e Toppo Pietro Paolo Longhitano con l’assistente Federico Tomasello.

Sul fronte internazionale, oltre a Naomi Campbell, spicca Lady Gaga, affiancata dal suo storico hairstylist Frederic Aspiras e dalla make-up artist Sarah Tanno. Tra i volti di rilievo compaiono anche lo stilista Marc Jacobs, il modello Calum Harper, la scrittrice Jia Tolentino, la giornalista Molly Jong-Fast, la fotografa Brigitte Lacombe, il mercante d’arte Marc Glimcher, l’autore Richard Kirshenbaum e l’artista contemporaneo Adam Pandleton.

In chiave industry sono significativi la critica di moda Vanessa Friedman, l’ex direttore di British Vogue Edward Enninful e il modello-influencer Wisdom Kaye, che consolidano il posizionamento del film come osservatorio privilegiato sul sistema moda contemporaneo.

Dove sono nascosti i cameo e come influenzeranno il franchise

La maggior parte dei cameo è concentrata in tre nuclei narrativi. Alla festa in giardino negli Hamptons organizzata da Miranda Priestly appaiono il giocatore di basket Karl-Anthony Swisher con la moglie Tina Brown; il musicista pluripremiato Jon Batiste con la moglie Suleika; le giornaliste di moda Kara Swisher e Tina Brown e l’autrice del Today Show Jenna Bush Hager.

Nella stessa sequenza vengono inquadrati anche il comico Ronny Chieng, la scrittrice Tomi Adeyemi e il golfista Rory McIlroy con la moglie Erica Stoll, a testimonianza di una coralità che abbraccia sport, intrattenimento e letteratura.

Alla festa di compleanno di Irv Ravitz si concentrano invece numerose figure della moda e dei social: lo stylist Law Roach (volto noto anche ai fan di RuPaul’s Drag Race), la creator Amelia Dimoldenberg, le top model Heidi Klum, Winnie Harlow, Amelia Gray Hamlin e Anok Yai, oltre alle podcaster Hannah Berner e Paige DeSorbo.

Infine, l’evento d’apertura ispirato al Met Gala ospita i camei mirati delle modelle Ashley Graham, Karolina Kurkova e della cantante Ciara, che alzano ulteriormente il profilo glamour del film e preparano il terreno a possibili sviluppi futuri del franchise, sempre più ibrido tra cinema e reale ecosistema moda.

FAQ

Quante celebrità compaiono in Il Diavolo Veste Prada 2?

Nel film compaiono complessivamente 47 celebrità in cameo, tra star internazionali e volti italiani del mondo moda, spettacolo e media.

Quali sono i cameo italiani più importanti nel film?

I cameo italiani principali sono Donatella Versace, Dolce e Gabbana, Brunello Cucinelli con le figlie, Francesco Scognamiglio, Diego Dolcini, Michele Morrone, Pietro Paolo Longhitano e Federico Tomasello.

Perché i cameo di Conrad Ricamora e Sydney Sweeney sono stati tagliati?

È stato confermato che Conrad Ricamora e Sydney Sweeney hanno girato scene poi eliminate in montaggio, per esigenze di ritmo narrativo e durata complessiva del film.

In quali scene si concentrano la maggior parte dei cameo vip?

La maggioranza dei cameo è collocata nella festa negli Hamptons di Miranda Priestly, nel compleanno di Irv Ravitz e nell’evento di apertura ispirato al Met Gala.

Da quali fonti è stata ricostruita la lista dei cameo del film?

La ricostruzione è stata effettuata elaborando congiuntamente le informazioni provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, successivamente rielaborate dalla nostra Redazione.