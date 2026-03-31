Home / SPETTACOLI & CINEMA / Stefano De Martino al centro del no netto di Arisa

Arisa chiarisce le parole su De Martino e il Festival di Sanremo

La cantante Arisa, reduce dal Festival di Sanremo, interviene sui social per chiarire le sue dichiarazioni su Stefano De Martino. L’artista, in passato, aveva auspicato la conduzione dell’Ariston da parte di una donna, citando in particolare Elisa.

Le sue parole erano state lette da alcuni come una critica diretta al conduttore e showman campano.

Ora Arisa precisa di non essere “contro” De Martino, riconoscendone impegno, studio e umili origini, e ribadisce che la sua riflessione riguarda i ruoli femminili nella musica e in tv, non le qualità del presentatore.

In sintesi:

Arisa chiarisce: nessuna polemica personale con Stefano De Martino .

. La cantante rivendica più spazio decisionale per le donne a Sanremo .

. Elisa indicata da Arisa come profilo ideale per la conduzione.

indicata da Arisa come profilo ideale per la conduzione. Invito scherzoso di Arisa a De Martino per il “prossimo anno”.

Dal dibattito sul genere al chiarimento su Stefano De Martino

La polemica nasce da un’intervista concessa da Arisa a Repubblica, in cui la cantante auspicava una conduzione di Sanremo affidata a una donna, meglio se musicista.

In quell’occasione Arisa aveva detto che sarebbe stato significativo vedere un’artista come Elisa “prendere decisioni”, sottolineando come, a suo giudizio, certi equilibri di potere nel mondo della musica restino difficili da scardinare e che spesso “vince sempre il più forte”.

Sui social, però, è circolata la lettura di quelle frasi come una critica personale a Stefano De Martino, indicato come volto emergente della Rai e potenziale conduttore del Festival.

Per smentire questa interpretazione, Arisa ha registrato un nuovo intervento, spiegando: *“Non posso essere contro Stefano: è un ragazzo che studia, che si impegna e che viene dal niente”*.

La cantante ha distinto nettamente il tema del merito individuale da quello della rappresentanza femminile: *“Se poi mi fanno la domanda sulle donne è un altro discorso. Tra le mie preferite dico: vorrei Elisa”*.

Chiusura in tono disteso con un messaggio diretto al conduttore: *“Nessuno contro nessuno. Stefano, mi devi prendere l’anno prossimo comunque”*.

Il nodo della leadership femminile tra musica e televisione

Il chiarimento di Arisa ridimensiona la personalizzazione del caso e riporta l’attenzione sul tema strutturale: la scarsa presenza di donne in ruoli di guida nei grandi eventi musicali italiani.

L’auspicio di vedere una figura come Elisa al comando dell’Ariston intercetta una sensibilità crescente, sia nel settore discografico sia in quello televisivo, verso modelli di leadership più inclusivi.

Il dibattito, rilanciato dalla grande visibilità del Festival di Sanremo, potrebbe incidere sulle future scelte di conduzione, direzione artistica e giurie.

La battuta finale rivolta a Stefano De Martino lascia intravedere una possibile collaborazione, trasformando una polemica social in occasione di confronto pubblico su meritocrazia, rappresentanza e parità di genere nello spettacolo italiano.

FAQ

Arisa ha attaccato direttamente Stefano De Martino?

Sì, Arisa ha chiarito di non aver mai attaccato personalmente Stefano De Martino, ma di aver criticato solo la scarsa leadership femminile.

Perché Arisa cita Elisa per la conduzione di Sanremo?

Sì, Arisa indica Elisa come esempio di musicista autorevole, capace di unire competenza artistica e ruolo decisionale sul palco dell’Ariston.

Qual è il vero tema sollevato da Arisa su Sanremo?

Sì, il tema centrale è l’insufficiente presenza di donne in ruoli di comando a Sanremo e, più in generale, nell’industria musicale.

Che rapporto c’è oggi tra Arisa e Stefano De Martino?

Sì, Arisa parla di De Martino con rispetto, riconoscendone l’impegno e scherzando sull’idea di una futura collaborazione televisiva.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

Sì, la ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.