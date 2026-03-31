Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabrizio Corona prepara nuova offensiva mediatica contro Alfonso Signorini

Corona rilancia lo scontro con Signorini: cosa accadrà il 6 aprile

Il 6 aprile, Fabrizio Corona promette il “capitolo finale” della sua offensiva contro Alfonso Signorini, con una nuova puntata di “Falsissimo” annunciata come “bomba inimmaginabile”.

Lo scontro nasce dai contenuti online sul conduttore del Grande Fratello e da una complessa battaglia legale in corso a Milano.

Corona sostiene che un recente provvedimento giudiziario permetterà il ritorno in rete delle puntate rimosse da YouTube, mentre i legali di Signorini ribadiscono che i video restano lesivi, non veritieri e privi dei requisiti del diritto di cronaca.

Al centro del caso, dunque, non c’è solo il conflitto personale, ma il confine tra libertà di espressione, tutela della reputazione e limiti del gossip giudiziario nel sistema mediatico italiano.

In sintesi:

Corona annuncia per il 6 aprile una nuova puntata di “Falsissimo” su Signorini.

L’ex paparazzo parla di “bomba inimmaginabile” e di video pronti a tornare online.

I legali di Signorini sostengono che il Tribunale conferma la natura lesiva dei contenuti.

Il caso intreccia libertà di espressione, diritto di cronaca e tutela della reputazione.

Il nodo giudiziario tra video oscurati e libertà di espressione

Attraverso un video pubblicato su X, Fabrizio Corona ha contestato la lettura circolata sull’ultima ordinanza del Tribunale, sostenendo che sarebbe stata diffusa “solo una parte” del provvedimento.

Nella sua versione, il giudice avrebbe ritenuto il blocco preventivo delle puntate di “Falsissimo” in contrasto con principi costituzionali, aprendo alla possibilità che i contenuti oscurati tornino disponibili online.

Corona afferma: *“Tra una settimana le puntate saranno di nuovo online su YouTube. Non si possono più bloccare”*, rivendicando una svolta a proprio favore, pur ammettendo di dover moderare i toni ed evitare affermazioni sulla colpevolezza di Alfonso Signorini fino all’esito delle indagini.

Totalmente diversa l’interpretazione degli avvocati di Signorini, Domenico Aiello e Daniela Missaglia: per la difesa, il Tribunale avrebbe confermato che i contenuti diffusi sono offensivi, privi di verità, continenza e interesse pubblico, dunque non tutelati né dal diritto di cronaca né da quello di critica, mantenendo l’obbligo di rimozione di audio e video attribuiti al conduttore.

Impatto mediatico e possibili scenari dopo il 6 aprile

La data del 6 aprile rischia di trasformarsi in un test cruciale per piattaforme, redazioni e tribunali: quanto spazio può avere un’inchiesta di gossip quando lambisce la sfera penale e la reputazione di un volto di punta della televisione?

La nuova puntata di “Falsissimo” potrebbe innescare ulteriori ricorsi, richieste di rimozione e persino nuove azioni risarcitorie, alimentando un contenzioso che ormai si gioca su tre piani: social, aule giudiziarie e percezione dell’opinione pubblica.

Sul fondo resta una questione strutturale per l’ecosistema mediatico italiano: la necessità di conciliare trasparenza informativa e tutela dei diritti individuali in un ambiente digitale dove la viralità spesso precede – e condiziona – la verifica dei fatti.

FAQ

Cosa ha annunciato esattamente Fabrizio Corona per il 6 aprile?

Corona ha annunciato una nuova puntata di “Falsissimo”, definita il capitolo finale sulla vicenda che coinvolge Alfonso Signorini.

I video di Falsissimo su Signorini torneranno davvero online?

Al momento no in modo certo: Corona sostiene di sì, ma i legali di Signorini parlano di conferma delle precedenti restrizioni.

Perché i legali di Signorini definiscono i contenuti lesivi?

Secondo la difesa, i video sarebbero privi di verità, continenza e interesse pubblico, quindi non rientrerebbero nel legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Quali limiti ha Corona nel parlare di Alfonso Signorini?

Attualmente Corona dichiara di dover evitare toni eccessivi e di non poter attribuire certezze di colpevolezza prima della conclusione delle indagini.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.