PS6 e nuova Xbox a rischio rinvio: la crisi delle RAM scuote la prossima generazione di console

Prezzi della RAM e rischio di rinvio per PS6 e nuova Xbox

PlayStation 6 e la nuova Xbox potrebbero slittare oltre il 2027 per l’impennata dei prezzi della RAM. Lo segnala Insider Gaming, citando l’insider Tom Henderson, che parla di “colloqui ai massimi livelli” in Sony e Microsoft. L’aumento della memoria mette a rischio le finestre di lancio ipotizzate, spingendo i produttori a valutare un rinvio per evitare listini ingestibili. Se i costi non si stabilizzano, l’esordio delle piattaforme next‑gen diventerebbe economicamente insostenibile, soprattutto in un contesto in cui i componenti chiave mostrano volatilità e pressioni inflazionistiche crescenti.

Impatto sui costi di produzione e strategie di prezzo

L’escalation della RAM erode i margini e complica la distinta base di Sony e Microsoft, limitando la capacità di offrire console a prezzi aggressivi. Un rientro dei costi consentirebbe listini più vicini al segmento consumer, ma le indicazioni su una Xbox “molto premium e di fascia altissima” suggeriscono un posizionamento oltre Series X, a prescindere dalla memoria. Per contenere l’impatto si valutano tagli di capacità, revisioni hardware e lancio scaglionato dei modelli, con rischio di compromessi sulle specifiche per mantenere il prezzo sotto controllo in un mercato sensibile ai rincari.

Effetti a cascata su pc gaming e mercato hardware

L’inflazione dei componenti non colpisce solo le console: ASUS ha annunciato “aggiustamenti strategici dei prezzi” che possono riflettersi su ROG Ally e Ally X. Indiscrezioni da Corea del Sud (fonte Newsis) indicano valutazioni di aumento per NVIDIA e AMD sulle GPU, coinvolgendo le serie RTX 50 e Radeon RX 9000. Si cita un caso estremo: RTX 5090 da 1.999,99 a 5.000 dollari, non confermato ufficialmente. Una simile dinamica spingerebbe il PC gaming verso ticket medi più alti e ridurrebbe l’appeal delle alternative rispetto alle console in fase di riposizionamento.

FAQ

  • Perché PS6 e la nuova Xbox potrebbero slittare?
    Per l’aumento dei prezzi della RAM, che rende complessi costi e listini di lancio.
  • Chi ha diffuso il rumor sul rinvio?
    Insider Gaming, citando l’insider Tom Henderson.
  • La prossima Xbox sarà più costosa di Series X?
    Le indicazioni parlano di un modello “molto premium”, quindi con prezzo potenzialmente superiore.
  • Ci sono effetti anche sul PC gaming?
    Sì, con possibili rincari su prodotti ASUS e su GPU NVIDIA/AMD.
  • Le RTX 50 e Radeon RX 9000 avranno prezzi più alti?
    Rumor lo suggeriscono, ma non ci sono conferme ufficiali.
  • Qual è il rischio per i consumatori?
    Un aumento generalizzato dei prezzi che limita l’accessibilità a console e PC di fascia alta.

