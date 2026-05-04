Star Wars Day celebra nuove esclusive The Mandalorian e Grogu per fan

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Star Wars Day 2026, tra nuovi LEGO e l’attesa per The Mandalorian & Grogu

Il 4 maggio 2026, in tutto il mondo, i fan celebrano lo Star Wars Day, tradizionale ricorrenza “May the 4th”. In questa edizione l’attenzione è catalizzata dall’imminente uscita cinematografica di The Mandalorian & Grogu, con Pedro Pascal, in arrivo in Italia il 20 maggio.

Le celebrazioni coinvolgono negozi fisici e online, che lanciano una vasta gamma di nuovi prodotti ufficiali: set LEGO Star Wars, giochi da tavolo, peluche, action figure, droidi STEM e repliche radiocomandate.

L’obiettivo è offrire esperienze di gioco e collezionismo coerenti con la nuova fase del franchise guidata da Jon Favreau e Dave Filoni, mentre la saga si prepara a una rinnovata stagione al cinema e nel merchandising globale.

In sintesi:

Il 4 maggio si celebra lo Star Wars Day con eventi e iniziative nei negozi.

L’uscita di The Mandalorian & Grogu rilancia l’universo Star Wars al cinema.

rilancia l’universo Star Wars al cinema. LEGO, Hasbro, Funko e altri brand propongono set e collezionabili mirati.

I nuovi prodotti coprono tutte le fasce d’età, dai bambini ai collezionisti esperti.

Nel film The Mandalorian & Grogu, scritto da Jon Favreau con Dave Filoni e Noah Kloor, l’azione si colloca dopo la caduta dell’Impero.

La nascente Nuova Repubblica arruola il leggendario cacciatore di taglie Din Djarin (Pedro Pascal) e il giovane apprendista Grogu per difendere quanto conquistato dall’Alleanza Ribelle, mentre i signori della guerra imperiali restano sparsi nella galassia.

Il nuovo corso cinematografico alimenta una strategia transmediale in cui film, serie Disney+ e merchandising dialogano: l’uscita in sala diventa così volano commerciale per set da costruzione, giochi di carte, prodotti educativi STEM e collezionabili da scaffale, pensati per intercettare un fandom intergenerazionale sempre più esigente.

Nuovi set LEGO, giochi e collezionabili per lo Star Wars Day

Il cuore delle proposte 2026 è rappresentato dai set LEGO Star Wars, con un mix di pezzi entry-level e modelli da esposizione.

Il Busto di Yoda (399 pezzi, circa 39,99 €) ricostruisce il maestro jedi con testa e orecchie regolabili, spada laser e base con targhetta.

Il Busto di Darth Vader (circa 49,99 €) omaggia il casco del Signore Oscuro, ruotabile sul supporto per una visione a 360°.

L’AT-AT da 525 pezzi (64,99 €) ripropone la Battaglia di Hoth con Walker imperiale e Snowspeeder ribelle dotato di cavo di traino.

Lo Starfighter N-1 del Mandaloriano (1.809 pezzi, 249,99 €) è un modello da esposizione con mattoncini argento, supporto con targhetta, minifigure del Mandaloriano e personaggio di Grogu.

L’Astronave Anzellan (701 pezzi, circa 74,99 €) consente ai più piccoli di collocare Grogu e 2 Anzellani in cabina e nello scomparto principale, costruendo e riparando droidi fino a creare un Battle Droid.

Il set Razor Crest LEGO Star Wars (149,99 €) riproduce l’iconica nave con tettuccio sollevabile, pannelli laterali apribili, vano di carico e rampe, includendo Din Djarin, Colonnello Ward, Zeb Orrelios, Stormtrooper Imperiale e Grogu.

Il modello Grogu apprendista mandaloriano (1.200 pezzi, 129,99 €) permette di ricreare armatura Beskar e cartella, con biscotti blu, testa e arti articolati per pose espressive.

Fuori dall’universo LEGO, Asmodee lancia Star Wars: Unlimited – Intro Battle: Hoth (24,99 €), set introduttivo al gioco di carte competitivo, mentre Clementoni propone il R2-D2 STEM (53,60 €) da assemblare e programmare tramite app, con oltre 80 componenti orientati a meccanica, elettronica e coding.

Jada Toys porta a casa il Radiocomando AT-AT Walker (circa 74,90 €), replica con testa girevole, cannoni luminosi ed effetti sonori, pensata per un’esperienza immersiva.

Per il collezionismo d’azione, Hasbro lancia l’Action Figure Il Mandaloriano e Grogu Star Wars The Black Series (39,99 €), completa di blaster, pugnale, jetpack, spada e mano intercambiabile.

La stessa Hasbro propone l’Assortimento Spade Laser Basic (circa 12 €), con lame estensibili, indicato per cosplay e gioco.

Per i più piccoli, l’Action Buddy Grogu interattivo (64,99 €) offre un Grogu animatronico da 25 cm con oltre 50 combinazioni di suoni e movimenti sensibili al tocco.

Simba Toys porta nei negozi i peluche da 25 cm di Mando e Grogu (circa 34,99 €), oltre a Darth Vader e Stormtrooper (circa 29,99 €).

Funko arricchisce la linea con i Pop! Star Wars (10 cm, 16 €) dedicati a Mandaloriano con Grogu, Boba Fett, Grogu nel pram e Stormtrooper, oltre al POP! di Cad Bane (11,9 cm, 18 €), curato nei dettagli dell’armatura.

Questi prodotti si inseriscono in una strategia cross-canale, con forte presenza su e-commerce e grande distribuzione, per trasformare lo Star Wars Day in un appuntamento annuale di rilievo anche per il retail specializzato.

Uno Star Wars Day strategico per il futuro del franchise

Lo Star Wars Day 2026 non è solo celebrazione nostalgica, ma banco di prova commerciale e narrativo per l’era post-Skywalker.

Il lancio coordinato di The Mandalorian & Grogu e dei relativi prodotti mostra un chiaro riposizionamento del brand su personaggi capaci di parlare a un pubblico globale e trasversale.

Se il riscontro al box office e nelle vendite consumer sarà positivo, è realistico aspettarsi un’ulteriore espansione di linee LEGO da esposizione, giochi di carte competitivi e prodotti STEM, consolidando il 4 maggio come momento chiave di presentazione delle novità annuali dell’universo Star Wars su scala mondiale.

FAQ

Quando esce in Italia il film The Mandalorian & Grogu?

Il film The Mandalorian & Grogu arriva nelle sale italiane il 20 maggio 2026, poche settimane dopo lo Star Wars Day.

Quali sono i set LEGO Star Wars più complessi del 2026?

I set più complessi sono lo Starfighter N-1 del Mandaloriano (1.809 pezzi) e Grogu apprendista mandaloriano (1.200 pezzi), entrambi pensati per appassionati adulti.

Esistono prodotti Star Wars educativi per il mondo STEM?

Sì, il R2-D2 STEM di Clementoni (53,60 €) offre oltre 80 componenti da assemblare e programmare tramite app, integrando meccanica, elettronica e coding.

Quali collezionabili Star Wars sono più adatti ai collezionisti adulti?

Sono indicati i busti LEGO di Yoda e Darth Vader, le action figure The Black Series e i POP! Funko come Cad Bane.

Da quali fonti è stata elaborata questa panoramica sullo Star Wars Day?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.