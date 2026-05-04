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Ivana Mrazova incinta, rivelata l’identità del nuovo compagno

Ivana Mrazova incinta, rivelata l’identità del nuovo compagno

Ivana Mrazova incinta: cosa sappiamo sulla ex del Grande Fratello Vip

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Ivana Mrazova, modella di origine ceca molto seguita in Italia, sarebbe in attesa del primo figlio dal nuovo compagno.
La notizia, rilanciata nelle ultime ore sui social dall’esperta di gossip Deianira Marzano, riguarda la storia d’amore che la modella vive oggi lontano dai riflettori, dopo la fine della relazione con Luca Onestini.

Il presunto padre del bambino è un imprenditore americano che vive a Los Angeles, rimasto finora volutamente fuori dal circuito televisivo.
La gravidanza non è ancora stata confermata ufficialmente da Ivana, ma le indiscrezioni stanno facendo rapidamente il giro del web, riaccendendo l’attenzione sul percorso personale e sentimentale dell’ex gieffina.

In sintesi:

  • Segnalazioni social indicano che Ivana Mrazova sarebbe incinta del primo figlio.
  • Il compagno è un imprenditore americano che vive a Los Angeles, lontano dalla tv.
  • La notizia è stata rilanciata da Deianira Marzano, ma manca conferma ufficiale.
  • L’ex gieffina mantiene il massimo riserbo sulla vita privata e sulla relazione.

Dal Grande Fratello Vip al nuovo amore lontano dai riflettori

Ivana Mrazova è diventata popolare in Italia grazie al Grande Fratello Vip 2017, dove nacque la relazione con Luca Onestini.
La storia, durata circa quattro anni, si è chiusa nel 2021 tra versioni opposte: lui ha raccontato di essere stato lasciato con un messaggio, lei ha sostenuto che Onestini non le fosse vicino nei momenti più difficili.

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Nel 2023 i due si sono ritrovati nella casa del Gf Vip per un chiarimento televisivo, lasciando intravedere a molti fan l’ipotesi di un ritorno di fiamma, poi mai concretizzato.
In seguito, mentre Luca Onestini ha proseguito il proprio percorso tra reality show europei, Ivana ha scelto una vita più riservata e ha iniziato una relazione stabile con un imprenditore americano di Los Angeles, comparso solo in rare occasioni nelle sue storie su Instagram.

La solidità del rapporto è stata indirettamente confermata dalla stessa modella quando, partecipando a Pechino Express insieme a Giaele De Donà, ha scelto un nome di coppia che richiamava esplicitamente il suo amore americano. Da qui il crescente interesse per l’attuale presunta gravidanza, che rappresenterebbe una nuova fase di vita, lontana dalle dinamiche da reality.

Prospettive future e impatto sulla carriera di Ivana Mrazova

Se la gravidanza di Ivana Mrazova verrà confermata, potrebbe segnare una svolta definitiva nella sua esposizione mediatica.
La modella, già da tempo meno presente in televisione, potrebbe spostare il baricentro della sua carriera su progetti digitali e collaborazioni mirate, capitalizzando la forte community social costruita dopo il Grande Fratello Vip.

Resta da capire se, con l’eventuale arrivo del primo figlio, sceglierà di mostrare più spesso il compagno imprenditore – finora rimasto nell’ombra – o continuerà a difendere rigidamente la propria privacy.
In entrambi i casi, la storia personale di Ivana continua a suscitare attenzione, segno di un legame ancora forte con il pubblico italiano e con il mondo dei reality da cui tutto è iniziato.

FAQ

Ivana Mrazova ha confermato ufficialmente la gravidanza?

Sì e no: al momento Ivana Mrazova non ha rilasciato conferme ufficiali pubbliche, ma le segnalazioni social sulla presunta gravidanza si stanno moltiplicando.

Chi è il nuovo compagno americano di Ivana Mrazova?

Il compagno di Ivana Mrazova è un imprenditore americano che vive a Los Angeles, non appartenente al mondo dello spettacolo.

Che rapporto hanno oggi Ivana Mrazova e Luca Onestini?

Attualmente Ivana Mrazova e Luca Onestini sono separati sentimentalmente, dopo il chiarimento avvenuto nel 2023 nella casa del Grande Fratello Vip.

Perché Ivana Mrazova protegge la privacy del compagno?

Ivana tutela la privacy del compagno perché non è un personaggio pubblico e preferisce mantenere la relazione fuori dai riflettori televisivi.

Quali sono le fonti della notizia sulla gravidanza di Ivana Mrazova?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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