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Stanno Tutti Invitati finale stellare con Sal Da Vinci Belen Banfi Pooh

Stanno Tutti Invitati finale stellare con Sal Da Vinci Belen Banfi Pooh

Stanno Tutti Invitati, ultimo show di Pio e Amedeo su Canale 5

L’ultimo appuntamento di Stanno Tutti Invitati, varietà di Canale 5 dedicato ai 25 anni di carriera di Pio e Amedeo, va in onda questa sera, giovedì 16 aprile, dalla ChorusLife Arena di Bergamo.
Lo show riunisce sul palco grandi ospiti televisivi e musicali – da Belen Rodríguez ai Pooh – per un racconto in chiave comica del percorso del duo tra tv, cinema e teatro.
Il programma, prodotto da RTI con FriendsTV e diretto da Luigi Antonini, arriva alla chiusura dopo due puntate in prime time che hanno confermato la forza di richiamo del brand comico su pubblico generalista e inserzionisti.

In sintesi:

  • Ultima puntata di Stanno Tutti Invitati il 16 aprile in prima serata su Canale 5.
  • Tra gli ospiti attesi: Belen Rodríguez, Lino Banfi, Pooh, Francesco Renga.
  • Il varietà celebra i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo.
  • Ascolti in calo dal 20% al 17,1% di share nelle prime due puntate.

Ospiti, format e risultati d’ascolto dell’ultima puntata

La serata conclusiva di Stanno Tutti Invitati propone una scaletta costruita su ospiti trasversali per target ed età.
Alla ChorusLife Arena di Bergamo sono attesi, tra gli altri, Sal Da Vinci, Belen Rodríguez, Lino Banfi, Selvaggia Lucarelli, Michele Zarrillo, Francesco Renga e i Pooh.
Il format alterna monologhi, sketch e duetti musicali a momenti di autocelebrazione pop, ripercorrendo le tappe principali della carriera di Pio e Amedeo tra programmi Mediaset, film comici e tournée teatrali di grande affluenza.

Nelle prime due settimane, il varietà ha registrato un esordio solido: il 2 aprile ha ottenuto circa il 20% di share in prima serata.
Nella seconda puntata è sceso al 17,1%, confrontandosi con la nuova fiction di Rai 1 Uno Sbirro in Appennino.
Per Canale 5 il programma rappresenta un tassello strategico nel presidio del varietà comico in prime time, in un periodo di forte competizione con l’offerta di intrattenimento generalista del servizio pubblico.

Prospettive future per Pio e Amedeo dopo il varietà celebrativo

La chiusura di Stanno Tutti Invitati apre la fase successiva del percorso televisivo di Pio e Amedeo.
I buoni riscontri di share, pur in lieve flessione, confermano l’interesse del pubblico per il linguaggio irriverente ma popolare del duo foggiano.
È plausibile che Mediaset capitalizzi il progetto con nuovi format comico-narrativi, speciali evento o ulteriori spin-off legati alla serialità teatrale e cinematografica, puntando sulla capacità dei due comici di generare engagement multipiattaforma e contenuti fortemente riconoscibili per l’intrattenimento di prima serata.

FAQ

Quando va in onda l’ultima puntata di Stanno Tutti Invitati?

Va in onda questa sera, giovedì 16 aprile, in prima serata su Canale 5, dallo spazio ChorusLife Arena di Bergamo.

Chi sono gli ospiti principali dell’ultima puntata?

Partecipano, tra gli altri, Sal Da Vinci, Belen Rodríguez, Lino Banfi, Selvaggia Lucarelli, Michele Zarrillo, Francesco Renga e i Pooh.

Quali ascolti ha registrato finora Stanno Tutti Invitati?

Ha debuttato il 2 aprile con circa il 20% di share, per poi attestarsi al 17,1% nella seconda puntata.

Chi produce e dirige Stanno Tutti Invitati?

Il programma è prodotto da RTI in collaborazione con FriendsTV ed è diretto dal regista televisivo Luigi Antonini.

Qual è la fonte delle informazioni su Stanno Tutti Invitati?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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