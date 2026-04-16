Home / SPETTACOLI & CINEMA / Antonella Clerici racconta come la morte di Frizzi ha cambiato Conti

Il ricordo di Antonella Clerici per l’amico e collega Fabrizio Frizzi

Nel podcast di Gianluca Gazzoli, la conduttrice Antonella Clerici ricorda con emozione Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. L’occasione nasce da una foto nel suo camerino che la ritrae con Frizzi e Carlo Conti, scattata in Rai il giorno del suo compleanno, pochi mesi prima della morte del presentatore.

Nel dialogo, registrato a Milano e diffuso in streaming nelle ultime ore, Clerici ripercorre il ritorno di Frizzi a L’Eredità, la sua determinazione nel lavoro nonostante la malattia e l’impatto emotivo che la sua scomparsa ha avuto su colleghi, famiglia e pubblico.

Il racconto offre uno sguardo interno sul dietro le quinte della tv pubblica, sul rapporto umano tra tre protagonisti dello spettacolo e sul modo in cui la morte di Frizzi ha cambiato la percezione della vita e del lavoro all’interno del gruppo.

In sintesi:

Clerici rievoca la famosa foto con Frizzi e Conti scattata in Rai il giorno del compleanno.

e scattata in Rai il giorno del compleanno. Descrive la tenacia di Frizzi , aggrappato al lavoro anche nei momenti più duri della malattia.

, aggrappato al lavoro anche nei momenti più duri della malattia. Racconta come la morte di Frizzi abbia cambiato scelte professionali e priorità di Carlo Conti .

. Sottolinea il sostegno costante a Carlotta Mantovan e alla figlia Stella dopo la scomparsa.

Un’amicizia nata in Rai e un dolore che ha cambiato vite

“Era il giorno del mio compleanno”, racconta Antonella Clerici parlando di quella foto con Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. In quel momento, Frizzi si preparava a tornare in tv con L’Eredità e i due colleghi entrarono in diretta per farle gli auguri, dando vita a un frame diventato simbolico.

Clerici descrive il loro legame come quello di “tre persone normali con un lavoro eccezionale”, cresciute dal nulla, consapevoli dei propri privilegi e lontane dai cliché delle star: *“viviamo una vita normale senza crisi isteriche, senza mattane”*.

Parlando degli ultimi mesi di vita di Frizzi, la conduttrice svela la sua forza sul lavoro: *“si trascinava fino al momento di entrare in studio e poi, appena si accendeva la luce, lui per quell’ora e mezza dimenticava il dolore”*. Lei e Conti provarono più volte a convincerlo a fermarsi, ma il set rappresentava per lui una forma di resistenza e identità.

Alla domanda di Gianluca Gazzoli su come abbiano proseguito dopo la morte di Frizzi, Clerici racconta la frattura profonda vissuta da Carlo Conti. Il conduttore, già segnato dalla perdita del padre, ha deciso di rinunciare ai programmi quotidiani, concentrandosi di più sulla famiglia: il figlio e la moglie Francesca.

La scomparsa dell’amico del cuore, padre della piccola Stella, ha ridefinito priorità, tempi e scelte professionali, spingendo l’intero gruppo a un rapporto più intenso con gli affetti lontano dai riflettori.

Il sostegno a Carlotta e la differenza tra essere famosi ed essere amati

Antonella Clerici sottolinea il legame mantenuto nel tempo con Carlotta Mantovan e con la figlia Stella. Parla di una promessa non scritta a Fabrizio Frizzi: restare vicini alla sua famiglia, anche quando Carlotta ha scelto di lasciare l’Italia per ricominciare altrove.

Clerici ricorda anche una fase delicata di carriera di Frizzi: un contrasto con un direttore Rai lo tenne lontano per anni dai grandi show serali. In quel periodo, lei e Carlo Conti si impegnarono a coinvolgerlo nei loro programmi di prima serata, da Tale e Quale a Ti lascio una canzone, fino al passaggio de L’Eredità, pensato da Conti come conduzione “un po’ e un po’”.

Secondo Clerici, Frizzi soffrì profondamente quella messa da parte, nonostante la sua professionalità indiscussa. Alla fine, però, a contare è stato il legame con il pubblico: quando è mancato, dice, si è vista “la differenza tra uno famoso e uno amato: famosi sono tanti, amati sono pochi, e lui lo era”.

FAQ

Chi erano i protagonisti della famosa foto nel camerino Rai?

La foto ritrae Antonella Clerici, Fabrizio Frizzi e Carlo Conti, scattata il giorno del compleanno della Clerici negli studi Rai.

Perché Fabrizio Frizzi continuò a lavorare nonostante la malattia?

Frizzi continuò a lavorare perché il palco e i programmi, come L’Eredità, erano il suo modo concreto per sentirsi vivo e utile.

In che modo la morte di Frizzi ha cambiato la carriera di Carlo Conti?

La morte di Frizzi spinse Carlo Conti a lasciare i programmi quotidiani, riducendo gli impegni televisivi e dedicandosi maggiormente alla famiglia e alla vita privata.

Quale fu il periodo più difficile della carriera televisiva di Frizzi?

Il momento più difficile fu il lungo periodo senza prime serate, dopo un problema con un direttore Rai, vissuto con grande sofferenza professionale.

Quali sono le fonti alla base di questo articolo su Clerici e Frizzi?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.