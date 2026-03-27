Amici serale seconda puntata anticipazioni, eliminati e super ospiti internazionali

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Amici Serale, seconda puntata: ospiti internazionali, sfide e tensioni in studio

Chi: il talent Amici di Maria De Filippi, con allievi e coach protagonisti del Serale. Quando: seconda puntata, registrata giovedì 26 marzo e in onda sabato 28 in prima serata su Canale 5. Dove: studi Mediaset di Roma. Cosa: tre manche di gara con ballottaggi, super ospiti italiani e internazionali, dinamiche tra coach e professori. Perché: il programma entra nel vivo verso l’elezione del vincitore della 25esima edizione, consolidando ascolti e centralità nel prime time.

In sintesi:

Seconda puntata del Serale registrata il 26 marzo e in onda il 28 su Canale 5.

Omaggio iniziale al cantautore Gino Paoli e super ospiti internazionali in studio.

e super ospiti internazionali in studio. Tre manche serrate, con ballottaggi multipli e una prima eliminazione immediata.

Gioco “Password”, siparietti con Belén Rodriguez, Amadeus, tensioni tra Pettinelli e Gigi D’Alessio.

La puntata si apre con un tributo a Gino Paoli, omaggio alla grande tradizione cantautorale italiana che segna il tono emotivo della serata. Subito dopo, spazio alle dinamiche di gara tra le squadre guidate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, contrapposte ai team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, e di Anna Pettinelli e Emmanuel Lo.

La seconda puntata conferma la vocazione del Serale a combinare competizione, spettacolo e ospiti di richiamo, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione del pubblico e l’appeal per la fascia giovani, cruciale per Mediaset.

Le anticipazioni offrono un quadro chiaro di vincitori di manche, ballottaggi e prime esclusioni, ma lasciano volutamente in sospeso il verdetto decisivo tra Caterina e Valentina, per preservare la suspense in onda.

Ospiti, sfide di manche ed eliminazioni: tutti i dettagli della serata

Il parterre di ospiti è uno degli elementi più rilevanti della puntata. In studio arrivano la showgirl argentina e conduttrice radiofonica Belén Rodriguez e l’attore Luca Argentero, volti centrali dell’intrattenimento italiano.

Il livello internazionale è garantito da Zendaya e Robert Pattinson, presenti per presentare il film romantico “The Drama – Un segreto è per sempre” del regista Kristoffer Borgli, operazione che intreccia cinema e prime time generalista.

Per la comicità interviene Francesco Cicchella, che propone un’imitazione di Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Lo spazio musicale è affidato ai The Kolors, che lanciano il nuovo singolo “Rolling Stones”.

Nella prima manche, il team Zerbi–Celentano sfida Cuccarini–Peparini: Emiliano batte Alex, Elena supera Simone. Al ballottaggio vanno Alex, Simone e Lorenzo: Simone viene eliminato subito.

Nella seconda manche, Zerbi–Celentano affrontano Pettinelli–Lo: Nicola vince contro Alessio, la sfida Riccardo–Gard si chiude in parità e viene annullata, poi Alessio batte Caterina e infine Riccardo supera Gard. Al ballottaggio: Valentina, Alessio, Kiara; è Valentina a restare a rischio.

Nella terza manche, ancora scontro Zerbi–Celentano contro Cuccarini–Peparini: Caterina batte Alex, Lorenzo vince su Elena, Angie ha la meglio su Plasma. Il ballottaggio coinvolge Nicola, Riccardo e Caterina, con quest’ultima che finisce a rischio eliminazione insieme a Valentina. Il verdetto definitivo verrà svelato solo in onda.

Tra le altre dinamiche spicca il gioco “Password” condotto da Alessandro Cattelan: la coppia Cristiano Malgioglio–Belén Rodriguez vince contro il duo Amadeus–Luca Argentero, condannando questi ultimi alla nota penitenza delle uova, da rompere in testa sperando siano sode.

Non mancano gli scontri verbali: si riaccende la frizione tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio, con il cantautore che accusa l’emittente RDS, dove lavora la docente, di non programmare i suoi brani. “Gigi, offrimi una pizza e la finiamo qui”, replica la Pettinelli, stemperando l’attrito con ironia e trasformando il contrasto in elemento di intrattenimento controllato.

Impatto sul talent e scenari futuri per Amici Serale

La seconda puntata del Serale conferma la strategia di Maria De Filippi e di Mediaset: combinare competizione artistica strutturata, grandi ospiti e momenti virali utili alla circolazione social. La presenza di star come Zendaya e Robert Pattinson consolida il posizionamento internazionale del format e lo rende appetibile a un pubblico trasversale.

Sul piano interno, l’eliminazione di Simone e il ballottaggio sospeso tra Caterina e Valentina ridisegnano gli equilibri tra squadre e aprono scenari di crescita narrativa per i concorrenti rimasti in gara, destinati a diventare sempre più centrali nelle prossime puntate e nei futuri sviluppi discografici e televisivi.

FAQ

Quando va in onda la seconda puntata del Serale di Amici?

Va in onda sabato 28, in prima serata su Canale 5, dopo la registrazione effettuata giovedì 26 marzo negli studi romani.

Chi sono gli ospiti principali della seconda puntata di Amici?

Partecipano Belén Rodriguez, Luca Argentero, le star internazionali Zendaya e Robert Pattinson, oltre ai The Kolors e Francesco Cicchella.

Chi è stato eliminato subito nella seconda puntata del Serale?

È stato eliminato immediatamente Simone, finito al ballottaggio nella prima manche insieme ai compagni Alex e Lorenzo.

Il duello tra Caterina e Valentina è già deciso nelle anticipazioni?

No, il verdetto finale tra Caterina e Valentina non viene svelato nelle anticipazioni e sarà noto solo in onda.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni su Amici?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.