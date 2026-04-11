michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Elettra Lamborghini ricoverata d’urgenza al Gemelli, salta Canzonissima

Elettra Lamborghini ricoverata d’urgenza al Gemelli, salta Canzonissima

Elettra Lamborghini a Canzonissima, stop sanitario e rientro a sorpresa

Chi: Elettra Lamborghini, protagonista di Canzonissima su Rai 1 condotto da Milly Carlucci.
Che cosa: forfait per problemi di salute, ricovero al Policlinico Gemelli e arrivo in studio in extremis.
Dove: studi Rai di Roma, con accertamenti clinici al Gemelli.
Quando: nel corso della quarta puntata, sabato sera, con aggiornamento al 12 aprile 2026.
Perché: una forte cistite ha reso inizialmente impossibile l’esibizione, trasformando la serata in un “medical drama” risolto solo all’ultimo minuto.

In sintesi:

  • Assenza annunciata in apertura di puntata per il malore di Elettra Lamborghini.
  • Ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una forte cistite.
  • Rientro a sorpresa in studio e partecipazione alla puntata di Canzonissima.
  • Performance dedicata ai bambini e messaggio rassicurante al pubblico.

Il caso sanitario che ha coinvolto Elettra Lamborghini ha imposto una gestione in diretta da manuale televisivo per Milly Carlucci. L’annuncio dell’assenza, arrivato in apertura di serata, ha rotto il clima festoso previsto per la versione “pepata” de *I bambini fanno ooh* di Povia.

La conduttrice ha spiegato che non si trattava di capricci da star, ma di un reale problema di salute. Nel pomeriggio, l’artista era stata accompagnata al Policlinico Gemelli di Roma per una violenta cistite, insorta a ridosso della diretta e rivelatasi incompatibile con la presenza sul palco.

In studio, l’assenza della cantante – figura centrale per il target giovane del sabato sera Rai – ha ridisegnato in corsa la scaletta, confermando la natura “live” e imprevedibile del varietà di prima serata.

Il giallo dell’assenza e il ritorno in scena di Elettra

Il “medical drama” raccontato da Milly Carlucci si è trasformato in un inatteso colpo di teatro. Nonostante il malore e il passaggio in ospedale, Elettra Lamborghini ha scelto di presentarsi comunque negli studi Rai, chiudendo il “giallo” della serata.

La sua comparsa in scena, a programma avviato, ha avuto un forte valore simbolico: rispetto per il pubblico, per la macchina produttiva di Canzonissima e per il legame costruito con i fan più piccoli. Davanti ai bambini disposti intorno al palco, l’artista ha spiegato la scelta del brano di Povia, sottolineando il peso del pubblico infantile nella sua carriera.

*«Ai bambini piaccio molto, forse perché sembro un cartone animato. E i bambini non li freghi, sentono chi è sincero»*, ha dichiarato, ribadendo la centralità dell’autenticità nella sua immagine pubblica. Poi, recuperata l’ironia, ha aggiunto: *«Se avete bisogno di una babysitter h24, chiamatemi!»*, trasformando una serata a rischio in un momento di engagement televisivo.

Impatto televisivo e possibili sviluppi per il sabato di Rai 1

L’episodio di Elettra Lamborghini a Canzonissima evidenzia quanto la tenuta fisica dei protagonisti incida sulla serialità degli show di punta di Rai 1. Il sabato sera generalista vive sull’equilibrio tra continuità, affidabilità e capacità di creare eventi imprevisti ma gestiti con trasparenza.

La prontezza di Milly Carlucci nel comunicare il problema di salute, evitando speculazioni, rafforza la percezione di affidabilità del programma. Il rientro in studio di Elettra, pur dopo il passaggio al Policlinico Gemelli, indica una volontà di non interrompere il rapporto con il pubblico giovane e familiare.

Sul medio periodo, il “caso” potrebbe tradursi in una maggiore attenzione alla tutela sanitaria dei performer e in nuove strategie editoriali per fidelizzare ulteriormente il pubblico di Canzonissima, anche attraverso momenti di racconto personale e backstage controllato.

FAQ

Perché Elettra Lamborghini era assente all’inizio di Canzonissima?

Era assente perché colpita da una forte cistite, diagnosticata nel pomeriggio e trattata presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Elettra Lamborghini ha poi partecipato alla puntata di Canzonissima?

Sì, è arrivata in studio a puntata avviata, rassicurando il pubblico sulle sue condizioni e partecipando alla serata.

Quale canzone di Povia doveva interpretare Elettra Lamborghini?

Doveva proporre una versione personale e vivace del brano *I bambini fanno ooh* di Povia, pensata per il pubblico più giovane.

Che ruolo ha avuto Milly Carlucci nella gestione dell’emergenza?

Ha informato subito il pubblico sul problema di salute, chiarendo l’assenza e gestendo con trasparenza l’imprevisto in diretta.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Canzonissima?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache