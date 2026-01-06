Alexa Plus sfida Gemini: ecco il sito ufficiale che cambia il modo di usare Amazon

Novità del sito web Alexa.com

Amazon amplia l’ecosistema di Alexa Plus con il lancio di Alexa.com, un portale che porta l’assistente nel browser e colma il gap con soluzioni come Gemini. La piattaforma integra conversazione AI e navigazione in un’unica interfaccia, consentendo di interagire con l’assistente senza dispositivi dedicati. Gli utenti con accesso anticipato ritrovano su web cronologia delle chat, preferenze e impostazioni personalizzate, sincronizzate automaticamente. Il sito è progettato per estendere l’uso di Alexa Plus a un numero maggiore di dispositivi, offrendo un’esperienza coerente tra casa, mobile e desktop. L’impostazione dell’interfaccia privilegia velocità e continuità d’uso, con strumenti pronti per generazione di risposte e task operativi direttamente dal browser. L’annuncio conferma l’intento di rendere l’assistente più pervasivo e fruibile in contesti lavorativi e domestici, senza cambiare hardware. L’accesso richiede autenticazione con account Amazon, mentre il rollout prosegue in modo graduale per gli utenti inclusi nel programma di early access.

Funzioni AI e controllo della casa

Su Alexa.com le capacità di intelligenza artificiale generativa di Alexa Plus si affiancano al controllo della smart home in una stessa schermata. Dal browser è possibile ottenere risposte contestuali, generare testi e contenuti, gestire prenotazioni e svolgere attività operative senza cambiare dispositivo. La barra laterale concentra le funzioni più usate e consente lo switch immediato dalla chat alle azioni domestiche: verificare chi suona alla porta, accendere o spegnere le luci, regolare il termostato, sbloccare una serratura, controllare telecamere e sensori. Le chat precedenti e le preferenze personalizzate alimentano risposte e suggerimenti più pertinenti, mentre le impostazioni vengono ereditate dall’account Amazon per garantire continuità tra web e dispositivi per la casa. L’interazione è pensata per passaggi rapidi tra richieste testuali e comandi di controllo, riducendo i tempi di navigazione tra app diverse. L’obiettivo è rendere l’assistente più operativo: dalla generazione di contenuti alla gestione dei dispositivi con un unico flusso, direttamente dal browser, replicando l’approccio già visto su piattaforme come Gemini ma con integrazione profonda nell’ecosistema di Alexa.

Disponibilità e accesso anticipato

Il rollout di Alexa.com procede in modalità early access: l’uso del portale è riservato agli utenti già abilitati a Alexa Plus e richiede l’accesso con account Amazon. Le conversazioni pregresse, le preferenze e le personalizzazioni vengono sincronizzate automaticamente sul web, garantendo continuità tra browser e dispositivi domestici compatibili. L’apertura del sito estende la fruibilità dell’assistente a un parco di device più ampio, inclusi desktop e laptop, senza necessità di hardware dedicato. L’azienda adotta un rilascio graduale per testare stabilità, performance e qualità delle risposte, con l’obiettivo di allargare progressivamente la platea. Gli utenti idonei possono già utilizzare il browser per ottenere risposte, generare contenuti, effettuare prenotazioni e gestire la smart home dalla barra laterale. In assenza di invito o abilitazione, l’accesso resta limitato. L’integrazione lato account facilita l’onboarding: una volta effettuato il login, le impostazioni si allineano senza interventi manuali, replicando l’esperienza di Alexa Plus su web e mantenendo un unico profilo di controllo.

