Home / EVENTI / Sinner sfida il tabù Madrid e punta al primo vero exploit nel Masters 1000 spagnolo

Sinner e Madrid: perché il Masters spagnolo resta il suo tabù

Chi: Jannik Sinner, numero 1 del tennis italiano e stella del circuito ATP.

Che cosa: lo speciale rapporto, ancora irrisolto, con il Masters 1000 di Madrid.

Dove: sulla terra rossa della Caja Mágica, uno dei tornei chiave della stagione europea.

Quando: una storia iniziata nel maggio 2021 con il ritiro di Guido Pella e mai davvero decollata.

Perché: Madrid è l’unico Masters 1000 in cui Sinner non ha superato i quarti, nonostante il suo costante salto di qualità.

In sintesi:

Sulla terra di Madrid, Sinner non è mai andato oltre i quarti di finale.

Il debutto nel 2021 fu segnato dal ritiro sfortunato di Guido Pella al primo turno.

Allora Sinner guardava già a un possibile ottavo con Nadal, mai arrivato.

Madrid resta il Masters 1000 meno favorevole nella crescita del numero uno azzurro.

Dal ritiro di Pella al mancato duello con Nadal: la genesi del tabù

La storia tra Jannik Sinner e Madrid nasce nel 2021 con un episodio anomalo. Al primo turno, l’azzurro passa su ritiro di Guido Pella, fermato ancora una volta dagli infortuni dopo le difficoltà all’ultimo Slam e il forfait a Monaco.

Sinner reagisce con fair play: *“Mi dispiace per lui, ha avuto tanta sfortuna… Non è mai bello vincere così”*. È il segnale di una maturità già evidente, ma anche l’inizio di un percorso madrileno pieno di sliding doors.

Quel tabellone proponeva un potenziale ottavo di finale da sogno con Rafael Nadal. Sinner ammette: *“Il tabellone lo guardo sempre, ma gli do poca importanza. In campo può succedere di tutto”*. E infatti succede: sulla terra spagnola l’azzurro si ferma subito dopo, sconfitto da Alexei Popyrin e costretto a rinunciare al confronto con il maiorchino, icona del torneo e della superficie.

Madrid, l’unico grande vuoto nel percorso di crescita di Sinner

Nel quadro di una carriera in costante ascesa, con titoli Slam, trionfi nei Masters 1000 e dominio in molte tappe del circuito, Madrid rappresenta l’eccezione: è l’unico Masters 1000 in cui Jannik Sinner non ha ancora sfondato il muro dei quarti.

Le condizioni particolari della Caja Mágica – altitudine, rimbalzo più rapido rispetto alla tradizionale terra europea, adattamento delicato tra hard e clay – hanno spesso mescolato i valori, rendendo il torneo imprevedibile anche per i top player.

Per Sinner, che ha costruito i suoi successi su progressione, programmazione e continuità di rendimento, Madrid è diventata così un banco di prova ancora aperto. Proprio questo “vuoto” statistico può trasformarsi nella leva motivazionale per le prossime edizioni, quando l’azzurro cercherà di allineare anche la capitale spagnola al resto del suo curriculum di vertice.

FAQ

Perché Madrid è un torneo complicato per Jannik Sinner?

Madrid è complicata perché si gioca in altura, la palla viaggia più veloce e la terra è atipica, condizioni che richiedono adattamento tecnico e fisico specifico.

Sinner ha mai superato i quarti di finale al Masters 1000 di Madrid?

No, finora Sinner non è mai riuscito ad andare oltre i quarti di finale nel Masters 1000 di Madrid, unico caso tra i grandi tornei.

Che cosa successe a Guido Pella nel primo confronto madrileno con Sinner?

Pella fu costretto al ritiro contro Sinner al primo turno, dopo una serie di problemi fisici che l’avevano già frenato negli ultimi tornei disputati.

Sinner avrebbe potuto affrontare Rafael Nadal a Madrid nel 2021?

Sì, il tabellone prevedeva un possibile ottavo con Nadal, ma Sinner perse contro Alexei Popyrin prima di raggiungere il maiorchino.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.