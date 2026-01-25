Sinner sfida Darderi nel derby azzurro che infiamma gli Australian Open, orari tv streaming e favorita a sorpresa

Sinner-Darderi, orario e dove vederla in tv e streaming: Jannik prepara l’inedito derby azzurro agli ottavi degli Australian Open

Derby azzurro agli Australian Open

L’incrocio tra Jannik Sinner e Luciano Darderi agli ottavi degli Australian Open nasce al termine di una settimana estrema a Melbourne, segnata da caldo feroce e partite-maratona. Per la prima volta nella storia dello Slam australiano tre italiani – Sinner, Lorenzo Musetti e Darderi – raggiungono contemporaneamente la seconda settimana, certificando il salto di qualità del movimento azzurro.

Il cammino di Sinner è passato da una sfida complicatissima contro Eliot Spizzirri, risolta in quattro set (4-6, 6-3, 6-4, 6-4) dopo 3 ore e 44 minuti, con la heat policy attivata nei momenti decisivi e condizioni ambientali al limite. Proprio quel pomeriggio di sofferenza potrebbe rivelarsi la chiave mentale in vista del derby italiano, trasformando la paura in ulteriore consapevolezza competitiva.

Darderi, esploso nel circuito maggiore grazie alla combinazione di potenza e solidità da fondo, arriva al confronto con la libertà di chi non ha nulla da perdere ma può colpire duro. Per l’allievo di Darren Cahill, invece, è un passaggio obbligato in un torneo in cui parte tra i favoriti per il titolo.

Orario e programmazione tv

Il match tra Sinner e Darderi è programmato nella sessione diurna di Melbourne, con orario indicativo di inizio tra le 5.00 e le 11.00 italiane, a seconda dell’ordine di gioco ufficiale comunicato alla vigilia dall’organizzazione degli Australian Open. Il campo prescelto sarà uno dei main show court – Rod Laver Arena o Margaret Court Arena – in linea con il peso mediatico dell’incontro e il ranking del numero uno azzurro.

In Italia la diretta televisiva è garantita in esclusiva dai canali di Eurosport, all’interno del bouquet Sky e Now, con copertura integrale del torneo e studi di approfondimento pre e post partita, in cui saranno analizzati i dati statistici del derby, le condizioni del campo e gli adattamenti tattici richiesti dal cemento australiano.

La collocazione oraria mattutina renderà l’evento particolarmente appetibile per il pubblico generalista, con la possibilità di intercettare sia i tifosi abituali del tennis sia la platea occasionale attratta dall’inedito confronto tutto italiano in uno Slam.

Dove seguirla in streaming e chiavi tecniche

Per lo streaming live, la partita sarà visibile sulla piattaforma Discovery+, che propone tutti gli incontri degli Australian Open in diretta e on demand, e sui servizi digitali collegati ai canali Eurosport inclusi nei pacchetti Sky Go e Now. Gli utenti potranno scegliere fra commento in italiano, feed internazionale e opzioni multiscreen dedicate ai campi secondari, con highlight immediati e statistiche avanzate in tempo reale.

Sul piano tecnico, Sinner partirà favorito grazie alla maggiore esperienza negli Slam, alla pulizia dei colpi e alla capacità di gestire i cambi di ritmo da fondo. Il suo servizio, molto cresciuto nelle ultime stagioni, sarà fondamentale per accorciare gli scambi e limitare l’usura in condizioni climatiche ancora pesanti su Melbourne Park.

Darderi proverà a spezzare il ritmo con variazioni di traiettoria, cercando di imporre la propria esplosività di dritto e la spinta sulla prima palla, puntando su eventuali cali di concentrazione dell’avversario. La gestione emotiva del primo grande palcoscenico Slam sarà il vero discrimine del suo match.

