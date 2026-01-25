Commercio al dettaglio cambia volto spariscono migliaia di piccoli negozi e resistono solo punti vendita più grandi e strutturati

Commercio al dettaglio cambia volto spariscono migliaia di piccoli negozi e resistono solo punti vendita più grandi e strutturati

Scomparsi 103mila negozi. Quelli che restano sono più grandi

La nuova geografia del commercio

Tra il 2011 e il 2025 il retail fisico cambia volto: oltre 103mila negozi spariscono, ma la superficie complessiva cresce del +7,4%. La dimensione media dei punti vendita passa da 117 a 144,5 metri quadrati, con un balzo del +23,8%, spingendo il settore verso formati più strutturati e multicanale.

L’analisi di Confesercenti sulle superfici di vendita per classi dimensionali evidenzia una convergenza verso il formato medio: in crisi gli estremi, dalle micro-botteghe alle maxi-superfici, mentre guadagnano terreno i negozi in grado di integrare fisico e digitale. Il commercio non scompare, si ricompone in meno punti vendita ma più profondi e articolati.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Le implicazioni urbane sono rilevanti: interi assi commerciali perdono densità di vetrine, soprattutto nei quartieri periferici e nei piccoli centri. L’effetto percepito è quello della “desertificazione commerciale”, anche se i metri quadri in gioco aumentano e la concentrazione dell’offerta favorisce marchi e format già capitalizzati.

Botteghe in ritirata, formati medi in ascesa

Il ridimensionamento colpisce in modo selettivo: i negozi micro fino a 50 mq arretrano di oltre 72mila unità, quelli tra 51 e 150 mq perdono più di 42.700 esercizi. In parallelo crescono i format medi: i punti vendita tra 151 e 250 mq aumentano di oltre mille unità, con circa 300mila mq in più, mentre quelli tra 251 e 400 mq sostanzialmente tengono la posizione.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Resistono le imprese più strutturate, capaci di presidiare il mercato attraverso digitale, logiche omnicanale e forte specializzazione di gamma. In affanno, invece, l’imprenditoria indipendente a conduzione familiare, storicamente radicata nei servizi di prossimità – dai negozi di giocattoli alle ferramenta, fino all’alimentare di vicinato – che fatica a reggere investimenti tecnologici e pressioni sui margini.

Il rimpiazzo non è neutro sul tessuto sociale: scompaiono presìdi di comunità e relazioni di quartiere, sostituiti da format più standardizzati. La polarizzazione favorisce catene, network e franchising, riducendo varietà e pluralismo commerciale nelle aree meno attrattive.

Territori in ordine sparso e sfida alla desertificazione

La trasformazione non avanza ovunque allo stesso ritmo. Tra il 2011 e il 2025 regioni come Emilia-Romagna e Abruzzo registrano una crescita marcata della superficie commerciale complessiva, rispettivamente +14,6% e +13,2%, pur con un numero inferiore di punti vendita. Altre aree, già fragili demograficamente, pagano invece un prezzo più alto in termini di chiusure e svuotamento delle vie dello shopping.

Per Nico Gronchi, presidente di Confesercenti, il commercio fisico non si sta solo riducendo, ma riorganizzando: crescono i formati medi, arretrano micro e piccoli esercizi e si ridimensionano le maxi-superfici del retail. La ristrutturazione, però, ha un costo elevato per i negozi indipendenti specializzati, che garantivano prossimità e servizi capillari alla popolazione.

La risposta passa dalla rigenerazione urbana: riportare funzioni nei quartieri, rendere accessibili e attrattive le vie commerciali, offrire strumenti fiscali, digitali e finanziari mirati per accompagnare chi può investire e innovare. L’obiettivo è duplice: frenare la desertificazione e sostenere la crescita dei format capaci di competere nell’ecosistema omnicanale.

FAQ

D: Quanti negozi sono scomparsi tra il 2011 e il 2025?
R: Oltre 103mila punti vendita hanno cessato l’attività nel periodo considerato.

D: La superficie commerciale totale è diminuita o aumentata?
R: È aumentata di circa il +7,4%, grazie all’espansione della dimensione media dei negozi.

D: Qual è la nuova dimensione media dei punti vendita?
R: La metratura media è passata da circa 117 a 144,5 mq, con una crescita del +23,8%.

D: Quali negozi hanno sofferto di più?
R: Hanno subito il calo maggiore i micro-negozi fino a 50 mq e quelli tra 51 e 150 mq.

D: Che cosa succede ai formati medi?
R: I punti vendita tra 151 e 250 mq crescono, mentre quelli tra 251 e 400 mq restano sostanzialmente stabili.

D: Quali aree registrano l’aumento più forte di superficie?
R: Emilia-Romagna e Abruzzo, con incrementi rispettivi di +14,6% e +13,2%.

D: Chi è la voce principale citata nell’analisi?
R: Nico Gronchi, presidente di Confesercenti, che interpreta la riorganizzazione del commercio fisico.

D: Qual è la fonte giornalistica originale dei dati riportati?
R: I numeri e le dichiarazioni provengono da un approfondimento diffuso da Confesercenti e ripreso dall’agenzia ANSA (Riproduzione riservata © Copyright ANSA).

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com