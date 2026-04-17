Home / APPLE / iPhone 18 nuove indiscrezioni svelano colori inediti e fotocamere potenziate

iPhone 18 Pro, come cambiano fotocamere e colori nel 2026

Chi: Apple prepara il lancio di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max con importanti novità hardware.

Che cosa: nuovo sistema di fotocamera posteriore a diaframma variabile e palette colori rinnovata, con l’addio al “cosmic orange”.

Dove: indiscrezioni diffuse da ETNews, MacRumors e Macworld, fonti tradizionalmente attendibili nell’ecosistema Apple.

Quando: presentazione attesa per settembre 2026, all’interno del consueto keynote autunnale di Cupertino.

Perché: migliorare la qualità fotografica in ogni condizione di luce e rilanciare l’appeal estetico dei modelli Pro, anche in vista del possibile debutto di un iPhone Fold.

In sintesi:

iPhone 18 Pro e Pro Max dovrebbero introdurre una fotocamera posteriore a diaframma variabile.

La nuova funzione promette maggiore controllo su luce, nitidezza e profondità di campo.

Colore di punta previsto: “Dark Cherry”, rosso scuro al posto del discusso cosmic orange.

Possibile abbandono del nero sui modelli Pro, con alternative blu chiaro, grigio scuro e argento.

Nuovo diaframma variabile e strategia colori per iPhone 18 Pro

Secondo il sito coreano ETNews, ripreso da MacRumors, Apple introdurrà su iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max un modulo fotografico posteriore con apertura variabile. Finora gli iPhone hanno utilizzato esclusivamente ottiche a diaframma fisso.

Il passaggio al diaframma variabile consentirebbe di modulare meccanicamente l’apertura dell’obiettivo in base alla scena: più luce e meno rumore in condizioni notturne, maggiore controllo dell’eccesso di luminosità outdoor, oltre a un migliore equilibrio fra sfocato (bokeh) e profondità di campo.

L’indiscrezione è coerente con quanto anticipato già nel 2024 dall’analista Ming-Chi Kuo, da anni punto di riferimento sulle roadmap di Apple. Sul fronte estetico, indiscrezioni raccolte da Macworld indicano come colore “hero” 2026 una nuova tonalità “Dark Cherry”, rosso scuro pensato per sostituire il contestato cosmic orange di iPhone 17 Pro.

In lavorazione anche varianti blu chiaro, grigio scuro e argento; un precedente leak suggerisce l’addio al tradizionale nero sui modelli Pro, scelta potenzialmente divisiva per gli utenti più conservatori.

Le implicazioni per mercato smartphone e iPhone Fold

L’introduzione del diaframma variabile allinea Apple a soluzioni già viste su alcuni top di gamma Android, ma con l’obiettivo di integrare la gestione dell’apertura nel flusso computazionale di iOS, da Smart HDR alla modalità Notte.

Se confermato, il redesign della gamma colori indicherebbe inoltre una volontà precisa di differenziare i modelli Pro sia dagli iPhone standard sia dall’eventuale iPhone Fold, atteso come vero protagonista mediatico del keynote 2026.

Per utenti e professionisti della fotografia mobile, le novità potrebbero tradursi in maggiore controllo creativo senza rinunciare alla semplicità “punta e scatta” che ha reso gli iPhone un riferimento nel segmento premium.

FAQ

Che cos’è il diaframma variabile su iPhone 18 Pro?

Il diaframma variabile consente di modificare fisicamente l’apertura dell’obiettivo, ottimizzando ingresso della luce, nitidezza e sfocato in base alla scena.

Quali colori sono attesi per iPhone 18 Pro nel 2026?

Sono attesi “Dark Cherry” come colore principale, più varianti blu chiaro, grigio scuro e argento, secondo indiscrezioni Macworld.

Il colore nero sparirà davvero da iPhone 18 Pro?

Sì, un leak precedente indica l’eliminazione del nero sui modelli Pro, scelta ancora da confermare ufficialmente da Apple.

Quando sarà presentato ufficialmente iPhone 18?

Le fonti di settore indicano settembre 2026, in linea con la tradizionale finestra autunnale dei keynote Apple.

Da dove provengono le informazioni su iPhone 18 Pro?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.