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Juventus rilancia la corsa Champions: tutti i risultati di Serie A che cambiano la classifica

Juventus rilancia la corsa Champions: tutti i risultati di Serie A che cambiano la classifica

Serie A, 31esima giornata: risultati, classifica e prossimi big match

La 31esima giornata di Serie A, conclusa oggi a Torino con Juventus-Genoa 2-0, ridisegna la corsa scudetto e la lotta per l’Europa.
Al Meazza l’Inter travolge la Roma 5-2, mentre a Lecce l’Atalanta vince 3-0 consolidando la zona coppe.
In coda successi pesanti di Sassuolo e Cagliari, mentre il pari della Lazio a Parma complica la rincorsa Champions.

Questi risultati arrivano alla vigilia della 32esima giornata, che proporrà sfide decisive come Atalanta-Juventus e Como-Inter, pronte a incidere ulteriormente su scudetto, qualificazioni europee e lotta salvezza.

In sintesi:

  • Inter sempre leader, Juventus e Roma frenate nella corsa alle prime quattro
  • Atalanta in piena lotta Europa dopo il 3-0 esterno sul Lecce
  • Sassuolo e Cagliari fanno un passo importante verso la salvezza
  • 32esima giornata con scontri diretti cruciali in vetta e in coda

Nella 31esima giornata la capolista Inter conferma il proprio dominio battendo 5-2 la Roma, salendo a quota 72 punti.
Alle spalle resta in scia il Milan (63) impegnato stasera a Napoli, che a sua volta parte da 62 punti e gioca un delicato scontro diretto per la Champions.

Alle spalle del terzetto, il sorprendente Como è quarto con 58 punti, davanti alla Juventus (57) tornata al successo con il 2-0 sul Genoa.
La Roma resta a 54, incalzata dall’Atalanta (53) dopo il netto 3-0 di Lecce.

A metà classifica si consolidano Bologna (45), Lazio (44) e Sassuolo (42), mentre Udinese (40) e Torino (36) navigano in acque relativamente tranquille.
In zona calda, Cagliari sale a 30 punti dietro a Fiorentina (32) e Genoa (33), mentre Cremonese e Lecce restano a 27.
Più staccate Verona e Pisa a 18 punti.

Risultati completi, classifica aggiornata e calendario 32esima giornata

Risultati 31esima giornata:
Sassuolo-Cagliari 2-1
Verona-Fiorentina 0-1
Lazio-Parma 1-1
Cremonese-Bologna 1-2
Pisa-Torino 0-1
Inter-Roma 5-2
Udinese-Como 0-0
Lecce-Atalanta 0-3
Juventus-Genoa 2-0
Napoli-Milan ore 20.45.

Classifica:
Inter 72; Milan 63; Napoli 62; Como 58; Juventus 57; Roma 54; Atalanta 53; Bologna 45; Lazio 44; Sassuolo 42; Udinese 40; Torino 36; Parma 35; Genoa 33; Fiorentina 32; Cagliari 30; Cremonese, Lecce 27; Verona, Pisa 18.

Calendario 32esima giornata:
Venerdì 10 aprile, ore 20.45: Roma-Pisa.
Sabato 11 aprile, ore 15: Cagliari-Cremonese, Torino-Verona; ore 18: Milan-Udinese; ore 20.45: Atalanta-Juventus.

Domenica 12 aprile, ore 12.30: Genoa-Sassuolo; ore 15: Parma-Napoli; ore 18: Bologna-Lecce; ore 20.45: Como-Inter.
Lunedì 13 aprile, ore 20.45: Fiorentina-Lazio.

Scenari futuri tra corsa scudetto, Europa e salvezza

La 32esima giornata può segnare una svolta in tre corse parallele: scudetto, piazzamenti europei e salvezza.
Como-Inter e Atalanta-Juventus sono snodi chiave per Champions ed Europa League, mentre Cagliari-Cremonese e Torino-Verona valgono punti pesantissimi per la permanenza in Serie A.

Il rendimento delle big negli scontri diretti e la capacità delle squadre in difficoltà di capitalizzare gli scontri salvezza determineranno la traiettoria finale di questo campionato, mentre il calendario fitto di aprile potrebbe esaltare rosa lunghe e stabilità tattica.

FAQ

Chi è attualmente primo in classifica in Serie A?

Attualmente in Serie A è prima l’Inter con 72 punti, davanti a Milan (63) e Napoli (62) in rimonta.

Quali sono le partite di cartello della 32esima giornata?

Le sfide principali sono Atalanta-Juventus sabato alle 20.45 e Como-Inter domenica alle 20.45, decisive per scudetto ed Europa.

Quali squadre sono maggiormente a rischio retrocessione?

Sono particolarmente a rischio Verona e Pisa a 18 punti, seguite da Cremonese e Lecce ferme a 27.

Che impatto può avere Napoli-Milan sulla corsa Champions?

Napoli-Milan può ridisegnare la zona Champions: una vittoria porterebbe la vincente a consolidare il distacco sulla Juventus quinta.

Da quali fonti sono stati ricavati e rielaborati i dati dell’articolo?

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