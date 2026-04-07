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Design Week, rincari record negli hotel di Milano con tariffe fino al triplo dei periodi abituali

Design Week, rincari record negli hotel di Milano con tariffe fino al triplo dei periodi abituali

Design Week 2026 a Milano, hotel ai massimi storici e rincari record

La Design Week 2026, in programma dal 21 al 26 aprile a Milano, registra un nuovo massimo nei prezzi degli hotel cittadini.
Durante il Salone del Mobile, secondo un’analisi di Maiora Solutions, il costo medio a notte supera di oltre quattro volte i livelli ordinari.
I dati, riferiti a oltre 200 strutture tra una e cinque stelle, mostrano per il 2026 un balzo medio del +265% rispetto alle settimane senza eventi, confermando l’evento come volano economico ma anche come fattore di forte pressione sul sistema ricettivo.

In sintesi:

  • Prezzo medio hotel Design Week 2026 a Milano pari a 598 euro a notte
  • Rincaro medio del 265% rispetto ai periodi senza grandi eventi fieristici
  • Hotel cinque stelle da 325 a 1.287 euro, aumento di quasi 1.000 euro
  • Edizione 2026 la più costosa degli ultimi tre anni per il comparto alberghiero

Nel dettaglio, il prezzo medio per dormire a Milano durante la settimana del design raggiunge i 598 euro a notte, contro i 173 euro registrati nei periodi privi di manifestazioni.

Lo studio, condotto con la piattaforma di intelligenza artificiale Epona e basato anche su dati dell’Agenzia delle Entrate, evidenzia come la fascia alta del mercato traini i rincari.
Gli hotel a cinque stelle passano infatti da 325 a 1.287 euro a notte, con un aumento del 296% e un differenziale vicino ai mille euro per una camera doppia, mentre i quattro stelle salgono da 180 a 638 euro (+254%) e i tre stelle da 156 a 484 euro (+211%).

Perché il 2026 segna un nuovo picco per i prezzi alberghieri

Analizzando le ultime tre edizioni, il 2026 emerge come l’anno più oneroso per i visitatori.

La media aggregata di tre, quattro e cinque stelle tocca gli 803 euro a notte, superando i 793 euro del 2024 e i 747 euro del 2025, con un incremento del 7,5% sul 2025.
Il segmento dei quattro stelle mostra la dinamica più vivace: dopo una flessione nel 2025, i prezzi risalgono del 14%, segnalando una forte capacità di assorbire la domanda internazionale legata alla Design Week.

Secondo Maiora Solutions, gli operatori stanno applicando strategie di revenue management sempre più aggressive.

Andrea Torassa, co-founder della società, sottolinea come la distanza tra tariffe standard e prezzi dell’evento continui ad ampliarsi: nel 2024 l’aumento medio era del 242%, sceso al 181% nel 2025, prima di risalire al nuovo massimo del 265% nel 2026.
La tendenza evidenzia la volontà di Milano di massimizzare l’impatto economico del suo appuntamento di punta, con riflessi diretti su accessibilità e competitività dell’offerta turistica urbana.

Le possibili conseguenze future per turismo, città e mercato alberghiero

L’ulteriore irrigidimento dei prezzi durante la Design Week 2026 potrebbe spingere una quota crescente di visitatori verso alloggi alternativi e comuni limitrofi.

Per il medio periodo, analisti e operatori guardano al rischio di “saturazione” tariffaria, con potenziali effetti sull’immagine di Milano come destinazione accessibile.
Se il trend di crescita dovesse proseguire, sarà determinante il ruolo di dati e algoritmi – come quelli di Epona – per trovare un equilibrio sostenibile tra massimizzazione dei ricavi e mantenimento della competitività internazionale dell’offerta ricettiva.

FAQ

Quanto costa in media un hotel a Milano per la Design Week 2026?

In media, soggiornare in hotel a Milano durante la Design Week 2026 costa 598 euro a notte, contro i 173 euro dei periodi ordinari.

Di quanto aumentano i prezzi degli hotel durante il Salone del Mobile?

I prezzi aumentano mediamente del 265% rispetto alle settimane senza eventi, con punte vicine al triplo nelle strutture di fascia alta.

Quali categorie di hotel registrano gli aumenti maggiori a Milano?

Gli hotel a cinque stelle registrano l’incremento più forte, passando da 325 a 1.287 euro a notte, con rincaro del 296%.

Come può risparmiare chi visita Milano per la Design Week?

Per risparmiare è utile prenotare con largo anticipo, valutare zone periferiche o hinterland, confrontare strutture tre stelle e soluzioni extra-alberghiere.

Quali sono le fonti dei dati sull’andamento dei prezzi degli hotel?

I dati derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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