Home / EVENTI / Design Week, rincari record negli hotel di Milano con tariffe fino al triplo dei periodi abituali

Design Week 2026 a Milano, hotel ai massimi storici e rincari record

La Design Week 2026, in programma dal 21 al 26 aprile a Milano, registra un nuovo massimo nei prezzi degli hotel cittadini.

Durante il Salone del Mobile, secondo un’analisi di Maiora Solutions, il costo medio a notte supera di oltre quattro volte i livelli ordinari.

I dati, riferiti a oltre 200 strutture tra una e cinque stelle, mostrano per il 2026 un balzo medio del +265% rispetto alle settimane senza eventi, confermando l’evento come volano economico ma anche come fattore di forte pressione sul sistema ricettivo.

In sintesi:

Prezzo medio hotel Design Week 2026 a Milano pari a 598 euro a notte

pari a 598 euro a notte Rincaro medio del 265% rispetto ai periodi senza grandi eventi fieristici

Hotel cinque stelle da 325 a 1.287 euro, aumento di quasi 1.000 euro

Edizione 2026 la più costosa degli ultimi tre anni per il comparto alberghiero

Nel dettaglio, il prezzo medio per dormire a Milano durante la settimana del design raggiunge i 598 euro a notte, contro i 173 euro registrati nei periodi privi di manifestazioni.

Lo studio, condotto con la piattaforma di intelligenza artificiale Epona e basato anche su dati dell’Agenzia delle Entrate, evidenzia come la fascia alta del mercato traini i rincari.

Gli hotel a cinque stelle passano infatti da 325 a 1.287 euro a notte, con un aumento del 296% e un differenziale vicino ai mille euro per una camera doppia, mentre i quattro stelle salgono da 180 a 638 euro (+254%) e i tre stelle da 156 a 484 euro (+211%).

Perché il 2026 segna un nuovo picco per i prezzi alberghieri

Analizzando le ultime tre edizioni, il 2026 emerge come l’anno più oneroso per i visitatori.

La media aggregata di tre, quattro e cinque stelle tocca gli 803 euro a notte, superando i 793 euro del 2024 e i 747 euro del 2025, con un incremento del 7,5% sul 2025.

Il segmento dei quattro stelle mostra la dinamica più vivace: dopo una flessione nel 2025, i prezzi risalgono del 14%, segnalando una forte capacità di assorbire la domanda internazionale legata alla Design Week.

Secondo Maiora Solutions, gli operatori stanno applicando strategie di revenue management sempre più aggressive.

Andrea Torassa, co-founder della società, sottolinea come la distanza tra tariffe standard e prezzi dell’evento continui ad ampliarsi: nel 2024 l’aumento medio era del 242%, sceso al 181% nel 2025, prima di risalire al nuovo massimo del 265% nel 2026.

La tendenza evidenzia la volontà di Milano di massimizzare l’impatto economico del suo appuntamento di punta, con riflessi diretti su accessibilità e competitività dell’offerta turistica urbana.

Le possibili conseguenze future per turismo, città e mercato alberghiero

L’ulteriore irrigidimento dei prezzi durante la Design Week 2026 potrebbe spingere una quota crescente di visitatori verso alloggi alternativi e comuni limitrofi.

Per il medio periodo, analisti e operatori guardano al rischio di “saturazione” tariffaria, con potenziali effetti sull’immagine di Milano come destinazione accessibile.

Se il trend di crescita dovesse proseguire, sarà determinante il ruolo di dati e algoritmi – come quelli di Epona – per trovare un equilibrio sostenibile tra massimizzazione dei ricavi e mantenimento della competitività internazionale dell’offerta ricettiva.

FAQ

Quanto costa in media un hotel a Milano per la Design Week 2026?

In media, soggiornare in hotel a Milano durante la Design Week 2026 costa 598 euro a notte, contro i 173 euro dei periodi ordinari.

Di quanto aumentano i prezzi degli hotel durante il Salone del Mobile?

I prezzi aumentano mediamente del 265% rispetto alle settimane senza eventi, con punte vicine al triplo nelle strutture di fascia alta.

Quali categorie di hotel registrano gli aumenti maggiori a Milano?

Gli hotel a cinque stelle registrano l’incremento più forte, passando da 325 a 1.287 euro a notte, con rincaro del 296%.

Come può risparmiare chi visita Milano per la Design Week?

Per risparmiare è utile prenotare con largo anticipo, valutare zone periferiche o hinterland, confrontare strutture tre stelle e soluzioni extra-alberghiere.

Quali sono le fonti dei dati sull’andamento dei prezzi degli hotel?

I dati derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.