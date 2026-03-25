Home / EVENTI / Sinner domina con il servizio decisivo nei momenti chiave e consolida la sua crescita nel tennis

Sinner in controllo: ai quarti a Miami dopo il test Michelsen

Il Miami Open 2024 conferma lo straordinario momento di Jannik Sinner, che a Miami, nella notte italiana del 25 marzo, ha superato lo statunitense Alex Michelsen negli ottavi di finale.

Il match, giocato sul cemento dell’Hard Rock Stadium, consegna all’azzurro il pass per i quarti del secondo Masters 1000 stagionale, dove è già tra i grandi favoriti.

La chiave, come riconosciuto dallo stesso Sinner, è stato il servizio, decisivo soprattutto nei momenti di massima pressione, in particolare nel tie-break. Una vittoria importante perché maturata senza esprimere il suo miglior tennis, ma con lucidità tattica e consapevolezza crescente del proprio status di top player.

In sintesi:

Sinner batte Michelsen e centra i quarti al Miami Open 2024.

e centra i quarti al 2024. L’italiano è almeno ai quarti in tutte le sue cinque partecipazioni a Miami.

Striscia aperta: 14 vittorie e 28 set consecutivi nei Masters 1000.

Sinner: *“Non ho giocato il mio miglior tennis, devo migliorare da fondo campo”*.

Statistiche, condizioni di gioco e crescita mentale di Sinner

Il successo contro Alex Michelsen consolida un dato impressionante: Jannik Sinner è il terzo giocatore capace di raggiungere almeno i quarti di finale in tutte le sue prime cinque partecipazioni al Miami Open.

Inoltre ha messo in fila 14 vittorie e 28 set consecutivi nei Masters 1000, numeri da fuoriclasse strutturato, non più semplice promessa.

Il match con Michelsen è stato tutt’altro che banale. L’americano, aggressivo e spavaldo, ha costretto l’azzurro a snaturare parzialmente il proprio piano tattico, riducendo le situazioni in cui poteva colpire con i piedi dentro il campo rispetto alle sfide contro Damir Dzumhur e Corentin Moutet.

*“Il servizio mi ha aiutato parecchio, soprattutto nei momenti importanti, anche nel tie-break”*, ha riconosciuto Sinner a fine match, sottolineando quanto la battuta sia diventata un’arma strutturale del suo gioco, e non più solo un colpo neutro.

L’altoatesino ha poi evidenziato il cambio netto di condizioni tra la sessione serale precedente e il match diurno con Michelsen: *“Rispetto alla partita con Moutet le condizioni erano completamente diverse tra ieri sera e oggi. È stata una partita molto combattuta contro Alex. È un avversario tosto, quindi sono molto felice. Ma se voglio andare lontano in questo torneo devo migliorare da fondo campo”*.

Determinante anche la gestione della pressione interna: *“Non sento di aver giocato il mio miglior tennis, quindi ho cercato di trovare il modo di cavarmela. Ora mi conosco un po’ meglio, so che le cose possono cambiare da un giorno all’altro. Ovviamente cerchiamo di migliorare, continuiamo a lavorare e poi vedremo come andrà”*.

Prospettive per il torneo e prossimi step di crescita

Il giorno di riposo, come anticipato da Sinner, sarà dedicato a ritrovare ritmo da fondo e ad adattarsi ancora meglio alle condizioni specifiche di Miami, particolarmente variabili tra sessioni diurne e serali.

L’azzurro, oggi riferimento tecnico e mentale del movimento italiano, affronta la fase clou del torneo con una doppia consapevolezza: risultati già da élite mondiale e ancora margini di crescita tangibili, soprattutto nella gestione dei turni di risposta contro avversari molto aggressivi come Michelsen.

In prospettiva, la sua solidità nelle fasi finali dei grandi tornei consolida le ambizioni non solo sul cemento americano, ma sull’intera stagione, compresi gli appuntamenti su terra e erba. L’equilibrio tra prudenza nelle dichiarazioni e continuità nei risultati alimenta l’idea di un percorso costruito, non episodico, destinato a incidere stabilmente nelle gerarchie del circuito ATP.

FAQ

Come ha vinto Jannik Sinner contro Alex Michelsen a Miami?

Jannik Sinner ha vinto imponendosi nei momenti chiave grazie al servizio, soprattutto nel tie-break, gestendo un avversario molto aggressivo e adattandosi a condizioni di gioco differenti rispetto ai turni precedenti.

Quali sono i record recenti di Sinner nei Masters 1000?

Attualmente Sinner ha una striscia aperta di 14 vittorie e 28 set consecutivi vinti nei Masters 1000, numeri che lo collocano tra i giocatori più dominanti del circuito.

Perché Sinner non è pienamente soddisfatto della sua prestazione?

Sì, Sinner ha spiegato di non aver espresso il suo miglior tennis, sottolineando la necessità di migliorare da fondo campo e di continuare a lavorare sull’adattamento alle condizioni variabili di Miami.

Cosa farà Sinner nel giorno di riposo prima dei quarti?

Sì, utilizzerà il giorno di pausa per recuperare energie, trovare ritmo in allenamento e ottimizzare il timing da fondo, in preparazione ai quarti di finale del Miami Open.

Qual è la fonte delle informazioni su Sinner e il match di Miami?

Le informazioni derivano da un’elaborazione giornalistica della nostra Redazione su contenuti originali provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati.