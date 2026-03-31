Home / EVENTI / Italia eliminata, responsabilità e fallimento collettivo in una sconfitta che ferisce l’intero Paese

Italia fuori dal Mondiale: terza esclusione consecutiva e crisi strutturale

L’Italia è stata eliminata dalla Bosnia Erzegovina nei playoff Mondiali, fallendo per la terza volta consecutiva l’accesso alla fase finale.

Il match decisivo si è giocato in campo neutro europeo nel marzo 2026, chiudendo definitivamente il percorso azzurro verso il torneo iridato.

Questo nuovo flop arriva dopo le eliminazioni contro Svezia (2017) e Macedonia del Nord (2022) e certifica una crisi sistemica del calcio italiano, non più mitigata neppure dal ricordo del trionfo agli Europei 2021.

La Nazionale di un Paese che ha vinto quattro Mondiali si ritrova oggi spettatrice, schiacciata da limiti organizzativi, tecnici e strutturali, aggravati dal calo dei giocatori italiani titolari in Serie A.

In sintesi:

Italia eliminata dalla Bosnia Erzegovina: terzo Mondiale consecutivo senza gli Azzurri.

Livello tecnico vicino alla Championship inglese, non più d’élite mondiale.

Crisi strutturale: pochi italiani titolari in Serie A, lavoro del CT complicato.

Ipotesi rilancio: modello altri sport e maggiore spazio ai giovani Under 21.

Otto anni di declino: segnali ignorati e responsabilità diffuse

La nuova esclusione mondiale non è un incidente isolato, ma l’ultimo capitolo di una traiettoria discendente iniziata dopo il 2006.

Nel giro di otto anni, le sconfitte con Svezia, Macedonia del Nord e ora Bosnia Erzegovina hanno demolito l’immagine di un Paese abituato a competere per il titolo.

Emblematica la semifinale playoff vinta 2-0 contro l’Irlanda del Nord a Bergamo: primo tempo disastroso contro avversari provenienti per lo più dalla Championship inglese, poi risolto solo dalle giocate di Tonali e Kean.

Quel livello di sofferenza, in casa, contro una selezione modesta, è la fotografia del presente: l’Italia oggi non è strutturalmente superiore alle seconde divisioni europee.

L’argomento dei “troppi stranieri” in Serie A contiene una parte di verità, ma non è l’unica causa. Dopo la sentenza Bosman, la percentuale di italiani titolari è crollata, restringendo il bacino di scelta del commissario tecnico e riducendo la concorrenza interna nei vivai.

Senza una riforma organizzativa profonda – format campionato, settore giovanile, governance federale – ogni nuovo ciclo rischia di riprodurre gli stessi errori, confidando solo nella nascita di un campione salvifico.

Rilancio possibile: modello altri sport e coraggio sui giovani

Risalire è possibile, ma non con la continuità delle scelte dell’ultimo decennio.

Gli esempi di tennis, atletica, nuoto, sci, pallavolo e tennis a squadre dimostrano che il “materiale umano” in Italia esiste, quando è sostenuto da programmazione, competenza tecnica e visione di lungo periodo.

Nel calcio manca proprio questa infrastruttura: percorsi chiari di crescita dai vivai alla prima squadra, minuti reali ai giovani, obblighi o incentivi per l’utilizzo di giocatori formati in Italia.

Un’opzione concreta, spesso evocata e mai realizzata fino in fondo, è l’inserimento massiccio dei ragazzi dell’Under 21 in Nazionale maggiore.

Giocatori con più fame, più intensità e meno condizionati dal passato potrebbero ricostruire identità e competitività, a costo di accettare una fase di transizione.

Senza questa svolta culturale – meno alibi, più responsabilità su club e Federazione – l’Italia rischia di abituarsi alla marginalità mondiale, guardando i prossimi tornei ancora “in pantofole”.

FAQ

Perché l’Italia è stata esclusa dal Mondiale 2026?

L’Italia è stata eliminata nei playoff dalla Bosnia Erzegovina, dopo un percorso segnato da prestazioni insufficienti e limiti strutturali della Nazionale.

Da quanto tempo l’Italia manca dalla fase finale dei Mondiali?

L’Italia manca dal 2018: sono tre edizioni consecutive senza qualificazione dopo le eliminazioni con Svezia, Macedonia e Bosnia.

Il problema principale è davvero il numero di stranieri in Serie A?

Sì, in parte. La riduzione di italiani titolari limita le scelte del CT, ma pesano anche carenze organizzative e formative nei settori giovanili.

Ha senso puntare sui giocatori dell’Under 21 in Nazionale maggiore?

Sì, ha senso. Inserire stabilmente l’Under 21 darebbe più energia, competitività interna e prospettiva, anche accettando iniziali difficoltà.

Quali sono le fonti di questa analisi sulla Nazionale italiana?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.