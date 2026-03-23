Home / SPETTACOLI & CINEMA / Simone Di Pasquale si sposa, chi è la futura moglie Maria Di Stolfo

Nozze in vista per Simone Di Pasquale di Ballando con le Stelle

Il maestro di ballo Simone Di Pasquale, volto storico di Ballando con le Stelle, si prepara a sposare la compagna Maria Di Stolfo. L’indiscrezione, diffusa dal settimanale Chi nel 2026, riguarda il matrimonio che la coppia, oggi residente a Roma, starebbe organizzando dopo la nascita del figlio Gabriele nel 2023. A spingere verso le nozze è il desiderio di coronare un percorso familiare iniziato anni fa, dopo il loro ritorno di fiamma. La scelta arriva in un momento di piena maturità personale e professionale per Di Pasquale, reduce dal rientro in pista a Ballando dopo il ruolo da “tribuno”. Le nozze darebbero una cornice ufficiale a una famiglia già consolidata, che comprende anche Tiziano, figlio di Maria nato da una precedente relazione.

In sintesi:

Simone Di Pasquale pronto al matrimonio con la compagna Maria Di Stolfo .

pronto al matrimonio con la compagna . Coppia residente a Roma , genitori del piccolo Gabriele nato nel 2023.

, genitori del piccolo nato nel 2023. Maria, maestra elementare di origine garganica, ha già un figlio, Tiziano .

. Nozze vissute come tappa naturale dopo un aborto spontaneo e un ritorno di fiamma.

Chi è Maria Di Stolfo e come è nata la nuova famiglia

Maria Di Stolfo è originaria di Ischitella, nel Gargano (provincia di Foggia), e lavora come insegnante di scuola primaria a Roma. In passato ha partecipato alle preselezioni di Miss Italia, esperienza che ne racconta il legame con il mondo dello spettacolo pur restando estranea ai riflettori televisivi. Maria è mamma di Tiziano, nato da una precedente relazione.

Nel 2021 ha ritrovato Simone Di Pasquale, già sua vecchia fiamma: da quell’incontro è nato un nuovo capitolo sentimentale, più maturo e consapevole. La coppia ha subito scelto di costruire una famiglia insieme, affrontando anche momenti dolorosi. Un anno prima della nascita di Gabriele, Maria ha vissuto un aborto spontaneo, evento che i due hanno definito determinante per comprendere quanto forte fosse il loro desiderio di genitorialità.

Nel 2023 la nascita di Gabriele ha rappresentato la risposta concreta a quella sofferenza, consolidando un nucleo familiare allargato, in cui Di Pasquale ha assunto un ruolo paterno pieno sia per il neonato sia per Tiziano.

Dalla paternità matura al matrimonio come scelta condivisa

In un’intervista a DiPiù Tv, Simone Di Pasquale ha raccontato di essere diventato padre a 46 anni nel momento giusto della sua vita. Ha definito «Maria, la donna della mia vita», sottolineando come entrambi «meritavamo questa grande felicità» dopo la perdita del primo bambino. Secondo il ballerino, quel dolore ha rafforzato la relazione e il progetto di famiglia.

Sul matrimonio, Di Pasquale ha ammesso di aver sempre vissuto le nozze come «una pura formalità». Tuttavia ha riconosciuto il valore simbolico e personale che il rito riveste per Maria Di Stolfo. Lei stessa, ha raccontato Simone, lo avrebbe incoraggiato dicendo: «Amore, prima di mettere al mondo un altro bambino sposiamoci». Di Pasquale ha aggiunto che «alla fine però mi toccherà cedere», lasciando intendere un consenso ormai raggiunto.

L’ipotesi di nozze, rilanciata dal settimanale Chi, appare quindi come la naturale prosecuzione di un percorso familiare già avviato, più che come un semplice evento mondano legato alla popolarità televisiva di Ballando con le Stelle.

Una scelta privata con riflessi pubblici nel mondo tv

Il possibile matrimonio tra Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo avrà inevitabilmente una risonanza nel perimetro televisivo di Ballando con le Stelle, dove il maestro è figura storica. Tuttavia la vicenda mantiene un baricentro fortemente privato: al centro restano il ruolo paterno di Simone, l’equilibrio di una famiglia allargata e la decisione di trasformare una relazione di lunga data in un progetto matrimoniale consapevole. Nei prossimi mesi sarà interessante capire se e come la coppia racconterà pubblicamente i dettagli delle nozze, tra rispetto della privacy e fisiologico interesse mediatico verso uno dei protagonisti della pista di ballo più famosa di Rai1.

FAQ

Chi è Maria Di Stolfo, compagna di Simone Di Pasquale?

Maria Di Stolfo è un’insegnante di scuola primaria a Roma, originaria di Ischitella nel Gargano, ed è compagna di Simone Di Pasquale.

Quanti figli hanno Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo?

La coppia ha il piccolo Gabriele, nato nel 2023. Maria ha anche un altro figlio, Tiziano, da una precedente relazione.

Perché il matrimonio è importante per Maria Di Stolfo?

Il matrimonio è importante perché rappresenta per Maria un riconoscimento formale e simbolico della famiglia costruita con Simone e i loro figli.

Che ruolo ha oggi Simone Di Pasquale a Ballando con le Stelle?

Simone è un maestro di ballo storico di Ballando con le Stelle, tornato in pista dopo un periodo da “tribuno” nel programma.

Qual è la fonte originale della notizia sul matrimonio?

La notizia deriva da una elaborazione della nostra Redazione su contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.