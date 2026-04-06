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Ascanio Pacelli critica il GFVip esperienza da opinionista poco gratificante

Ascanio Pacelli critica il GFVip esperienza da opinionista poco gratificante

Ascanio Pacelli critica il Grande Fratello Vip e il ruolo di opinionista

Ascanio Pacelli, storico ex concorrente del Grande Fratello, ha raccontato al settimanale Mio perché oggi guarda con distacco il Grande Fratello Vip. L’intervista, pubblicata in questi giorni, nasce dal dibattito sul futuro del reality e sul possibile ritorno di Ilary Blasi alla conduzione. Pacelli spiega di non seguire più il programma, trasmesso in prima serata su Canale 5, sia per motivi di orario sia per un disaccordo di fondo con la formula “Vip”.

Nel ripercorrere la sua recente esperienza di opinionista, sottolinea il poco spazio avuto in diretta e definisce “svilente” restare in studio senza intervenire. Da qui una riflessione più ampia sulla deriva del genere reality in Italia e sul significato inflazionato dell’etichetta “Vip”, che a suo giudizio ha perso credibilità e valore televisivo.

In sintesi:

  • Ascanio Pacelli promuove il ritorno di Ilary Blasi, ma non guarda il Grande Fratello Vip.
  • Definisce “svilente” il ruolo di opinionista con pochissimi interventi in puntata.
  • Critica l’abuso dell’etichetta “Vip” su influencer, youtuber ed ex concorrenti di reality.
  • Dichiara di preferire il Grande Fratello con concorrenti sconosciuti rispetto alle edizioni Vip.

Perché Ascanio Pacelli boccia il modello Grande Fratello Vip

Nel racconto a Mio, Ascanio Pacelli parte da un dato pratico: non segue il Grande Fratello Vip perché le puntate finiscono troppo tardi e lui si definisce “mattiniero”. Ma la vera critica è di contenuto. Ricorda la sua esperienza da opinionista, quando i promessi “quattro o cinque interventi a puntata” si riducevano spesso a uno soltanto, fino a una serata in cui non gli fu data parola.

“Stare seduto senza mai intervenire è svilente”, racconta, spiegando come ogni volta che riusciva a esprimersi nascessero spunti interessanti di confronto con i concorrenti. Per Pacelli il valore del reality sta proprio nel dialogo con chi vive la Casa, un terreno che conosce bene avendo partecipato al Grande Fratello vent’anni fa.

Da qui la sua posizione netta: preferisce le edizioni con persone comuni, dove la visibilità televisiva è vissuta come parentesi e non solo come trampolino per “un altro lavoro nei cinque o sei mesi successivi”.

L’inflazione dei “Vip” e il futuro del reality secondo Pacelli

Ascanio Pacelli individua nella parola “Vip” uno dei punti critici del format. Oggi, osserva, l’etichetta viene estesa a influencer, youtuber ed ex protagonisti di altri reality, snaturando il significato originario. A suo giudizio i veri Vip sono figure come Fiorello o Carlo Conti, la cui quotidianità sarebbe davvero inedita per il pubblico, pur riconoscendo che difficilmente accetterebbero un reality di lunga durata.

“Preferisco di gran lunga Grande Fratello fatto da sconosciuti”, spiega, perché tra i Nip chi è lucido sa rientrare nella propria vita dopo la breve esposizione mediatica. Un approccio che, nelle sue parole, restituirebbe autenticità al format e limiterebbe la corsa esasperata alla visibilità, oggi percepita come meccanismo dominante nelle edizioni Vip.

FAQ

Chi è Ascanio Pacelli e cosa lo lega al Grande Fratello?

Ascanio Pacelli è stato uno dei protagonisti storici del Grande Fratello. La sua partecipazione, vent’anni fa, lo rende voce autorevole nel giudicare l’evoluzione del reality.

Perché Ascanio Pacelli definisce svilente il ruolo di opinionista?

Lo afferma perché, a fronte di vari interventi promessi, spesso parlava una sola volta a puntata, fino a un’edizione in cui rimase completamente in silenzio.

Per quale motivo Ascanio Pacelli non segue il Grande Fratello Vip?

Lo dice chiaramente: gli orari in seconda serata non si adattano alla sua routine e non apprezza la dinamica competitiva centrata sulla ricerca di lavoro post-reality.

Cosa intende Pacelli quando critica l’etichetta Vip nel reality?

Ritiene che il termine “Vip” sia abusato e assegnato anche a influencer e ex concorrenti, mentre i veri personaggi famosi, come Fiorello o Carlo Conti, restano fuori dal gioco.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Ascanio Pacelli?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti e lanci provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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