Lucarelli demolisce Marini: scontro feroce e frecciatine sul passato scatenano il web
Indice dei Contenuti:
Botta e risposta in tv
Valeria Marini interviene a La Vita in Diretta durante un servizio sui matrimoni vip del 2026, con focus sulle nozze di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, annunciate per la primavera nel Salento. Il conduttore Alberto Matano porge gli auguri alla coppia, sottolineando la loro solidità anche lontano dalle telecamere.
▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI
Nel dibattito si inserisce Ricky Tognazzi, che ricorda i contrasti tra la giornalista e Simona Izzo a Ballando con le Stelle, citando un vecchio botta e risposta sul tema “matrimonio”.
La “diva stellare” lancia una stoccata: auspica che la Lucarelli con il compagno non sia “come con i concorrenti di Ballando”, sostenendo di aver ricevuto “tante cattiverie”. L’allusione accende la miccia, riaprendo un contenzioso mai sopito tra le due protagoniste del piccolo schermo.
Le repliche social
Poche ore dopo, Selvaggia Lucarelli risponde su Instagram con un affondo diretto a Valeria Marini, accusandola di invidia per i “vip che si sposano” e collegando la frecciatina alla chiusura della sua rubrica sentimentale a Bella Ma’ di Pierluigi Diaco.
Il riferimento alla “posta del cuore” segna il punto più duro della replica, saldando la querelle televisiva a un risvolto professionale recente della showgirl.
Il botta e risposta si sposta così dai salotti Rai alle piattaforme social, amplificando la visibilità dello scontro e riattivando le rispettive tifoserie digitali.
I precedenti tra le due
Tra Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini lo scontro è ricorrente. Nel 2015, durante Notti sul Ghiaccio, i giudizi taglienti della giornalista accesero lo scontro con la showgirl, con ironie social che alimentarono la tensione.
Nel 2019 la Lucarelli punzecchiò la “diva stellare” paragonando, in un tweet, i suoi anni d’oro al Bagaglino a scelte sentimentali controverse, riaccendendo la polemica.
Nel 2020, durante il GF Vip, la cronista sollevò dubbi sulle tempistiche dei tamponi Covid della Marini, rivendicando verifiche e versioni considerate incoerenti dalla diretta interessata.
Nel 2022 lo scontro si spostò sul terreno politico: a un’analisi della Lucarelli su Giorgia Meloni, la Marini replicò elogiandone il rispetto per le donne; la risposta arrivò con una foto della showgirl al Pride di Napoli, a sottolineare un presunto opportunismo.
La costante alternanza tra tv e social ha consolidato una rivalità mediatica che riemerge a ogni incrocio pubblico, trasformando vecchie frizioni in nuovi casi virali.
Il recente botta e risposta ricalca dunque un copione noto: frecciate, memorie di studio e rilanci online che tengono alta l’attenzione sul duello tra le due protagoniste.
FAQ
- Perché è riesploso lo scontro tra Lucarelli e Marini?
Da una provocazione in tv di Valeria Marini sulle nozze di Selvaggia Lucarelli, seguita da una replica su Instagram.
- Qual è il contesto televisivo del nuovo botta e risposta?
Un servizio di La Vita in Diretta sui matrimoni vip del 2026, con auguri pubblici alla coppia Lucarelli–Lorenzo Biagiarelli.
- Che ruolo hanno avuto i social nella disputa?
Hanno amplificato la querelle con risposte dirette e riferimenti alle attività professionali della Marini.
- Quando sono iniziati i contrasti tra le due?
Nel 2015 a Notti sul Ghiaccio, con giudizi severi e ironie social da parte della Lucarelli.
- Ci sono state polemiche durante il periodo del GF Vip?
Sì, nel 2020 la Lucarelli contestò le tempistiche dei tamponi Covid di Valeria Marini.
- Il confronto ha anche risvolti politici?
Sì, nel 2022 si è acceso un dibattito legato a Giorgia Meloni e a una foto della Marini al Pride di Napoli.