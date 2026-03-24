Simona Ventura perde la calma a Scherzi a Parte con Giovanni Terzi

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Scherzi a Parte travolge Simona Ventura e Giovanni Terzi: cosa è successo

La conduttrice Simona Ventura è stata protagonista, a Milano, di uno dei più clamorosi scherzi dell’ultima edizione di Scherzi a Parte, andato in onda su Canale 5 il 23 marzo 2026.

Complice il marito Giovanni Terzi, la trasmissione ha inscenato il furto della nuova auto di coppia, trasformando una semplice dimenticanza in un incubo crescente.

Il finto coinvolgimento dei carabinieri e l’ipotesi di una rapina a mano armata con feriti gravi hanno esasperato la reazione di Ventura, esplosa in uno sfogo furioso contro il consorte.

Lo scherzo ha mostrato, in diretta nazionale, la fragilità della vita privata di una delle figure più popolari della tv italiana e il suo rapporto, spesso conflittuale ma autentico, con le distrazioni croniche di Terzi.

In sintesi:

Scherzi a Parte inscena il furto della nuova auto di Simona Ventura e Giovanni Terzi .

e . Terzi ammette le sue continue dimenticanze, scatenando tensioni con la moglie in tv.

Finta rapina in gioielleria con auto “rubata”: informati anche i finti carabinieri.

Ventura esplode in diretta contro il marito, poi scopre lo scherzo.

Dallo smarrimento dell’auto alla finta rapina: la sequenza dello scherzo

Tutto parte dalla nuova vettura acquistata da Ventura e Terzi. Nelle immagini di Scherzi a Parte si vede la coppia raggiungere il parcheggio dove il giornalista sostiene di aver lasciato l’auto: il veicolo è scomparso.

La conduttrice sbotta subito: “Amore, non ti ricordi neanche dove è parcheggiata la macchina? Io l’avevo detto che non dovevamo prenderla perché portava negatività”.

Terzi rivela poi di aver dimenticato le chiavi all’interno della vettura, innescando una durissima ramanzina della moglie, già insofferente per la lunga serie di sue sviste quotidiane.

A quel punto entrano in scena i finti carabinieri, che informano il giornalista di non avere alcuna denuncia di furto registrata per quell’auto. Ventura, divisa tra rabbia e rassegnazione, sbotta: “Che rottura di cogl**i, voglio fare un bagno nel sale. Non riesco a prendermela con te, sei un orsetto e un pasticcione”.

Due giorni dopo, la produzione rilancia: una telefonata a Ventura, che crede di parlare con la polizia, annuncia che l’auto rubata è stata usata per una rapina a mano armata in una gioielleria, con il titolare gravemente ferito e ricoverato al Niguarda di Milano.

Alla notizia che Terzi non avrebbe nemmeno sporto denuncia, la conduttrice perde completamente la calma: “Sei una testa di ca**o, un cogl**e, dimentichi sempre le chiavi della macchina. Hai sempre la testa tra le nuvole, dai ca**o”.

Solo alla fine, quando le viene rivelato di essere su Scherzi a Parte, l’inganno si svela. L’arrabbiatura, però, appare tutt’altro che recitata, confermando un rapporto di coppia genuino, fatto di affetto ma anche di tensioni reali.

Coppia sotto i riflettori: cosa resta dopo lo scherzo

Il caso Ventura–Terzi conferma quanto i reality prank come Scherzi a Parte incidano sull’immagine pubblica dei personaggi coinvolti.

La reazione istintiva e senza filtri di Simona Ventura rafforza il suo profilo di conduttrice diretta, poco incline all’ipocrisia televisiva, e al tempo stesso espone la vulnerabilità del rapporto con Giovanni Terzi, segnato dalle sue ammesse dimenticanze croniche.

Per Canale 5 lo scherzo rappresenta un contenuto ideale per la circolazione virale su social, clip e piattaforme on demand, come dimostrano le condivisioni di Mediaset Infinity.

Sul medio periodo, l’episodio potrebbe consolidare l’appeal della coppia Ventura–Terzi come nucleo narrativo da valorizzare in nuovi format, talk e ospitate, alimentando l’interesse di pubblico e inserzionisti su tv lineare e piattaforme digitali.

FAQ

Cosa è successo a Simona Ventura durante Scherzi a Parte?

È stata vittima di uno scherzo complesso: finto furto della nuova auto con successiva simulazione di rapina a mano armata collegata al veicolo.

Perché Simona Ventura si è arrabbiata con Giovanni Terzi?

Si è arrabbiata perché Terzi ha finto di aver dimenticato le chiavi in auto e di non aver sporto denuncia, aggravando lo scenario.

Dove era ambientato lo scherzo con l’auto e la finta rapina?

Lo scherzo ruota attorno a Milano, con riferimento esplicito all’ospedale Niguarda e a una gioielleria rapinata.

Come è stata mostrata la coppia Ventura–Terzi in tv?

È stata mostrata come coppia affiatata ma conflittuale, con Terzi pasticcione e Ventura istintiva, in un contesto altamente stressante.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.