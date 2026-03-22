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Mara Venier lascia Domenica In annuncio in diretta spiazza il pubblico

Mara Venier lascia Domenica In annuncio in diretta spiazza il pubblico

Mara Venier a Domenica In, la frase che riapre il dossier addio

A Domenica In, durante la puntata del 22 marzo 2026 dagli studi Rai di Roma, una battuta di Mara Venier ha riacceso i dubbi sul suo futuro alla guida dello storico talk domenicale di Rai 1. Intervistando l’attore Luca Argentero, in studio per presentare la serie Ligas e parlare del ritorno di Doc nel 2026, la conduttrice ha lasciato intendere che a ottobre potrebbe non essere più al timone della trasmissione. Una frase pronunciata in diretta, apparentemente di getto, ma sufficiente a rilanciare l’ipotesi di un suo addio alla domenica pomeriggio Rai, tema ricorrente nelle ultime stagioni televisive.

In sintesi:

  • Mara Venier in diretta lascia intendere che a ottobre potrebbe non esserci a Domenica In.
  • La battuta nasce durante l’intervista a Luca Argentero, ospite per Ligas e Doc.
  • Il ritorno di Doc è previsto per l’autunno 2026 su Rai 1.
  • La frase riapre i rumors sul possibile addio di Mara Venier alla domenica Rai.

La battuta con Argentero e i nuovi interrogativi sulla domenica Rai

Il passaggio chiave arriva quando Luca Argentero annuncia il ritorno in tv della fiction Doc, fissando un ideale appuntamento con la conduttrice: «Torno ad ottobre e parliamo di Doc, se vuoi». Un invito informale che, in un contesto normale, sarebbe passato inosservato.

La replica di Mara Venier, però, sorprende pubblico in studio e telespettatori: «Non credo che ci sarò ad ottobre. Non lo dovevo dire, l’ho fatto così!». Il tono è leggero, quasi scherzoso, ma il contenuto è di forte impatto editoriale: la frase suona come una possibile anticipazione di un cambio alla guida di Domenica In dalla prossima stagione.

Nessuna ulteriore spiegazione è stata fornita in diretta. Proprio questa mancanza di chiarimenti alimenta l’ipotesi di un passaggio di consegne ormai vicino per il contenitore domenicale di Rai 1, da anni legato all’immagine di Venier, figura centrale del palinsesto e del brand Rai nel day time festivo.

Scenari futuri per Domenica In e per la carriera di Mara Venier

La nuova uscita di Mara Venier si inserisce in una serie di dichiarazioni, più volte rilasciate, sull’idea di rallentare i ritmi televisivi e chiudere la lunga esperienza con Domenica In. Ogni stagione, però, l’addio era sempre rientrato davanti agli ottimi ascolti e al forte legame con il pubblico.

Ora la frase pronunciata davanti a Luca Argentero suggerisce che l’ipotesi di un cambio di conduzione a ottobre 2026 sia concreta e già oggetto di valutazione interna in Rai. In gioco non c’è solo il futuro professionale di Venier, ma anche l’identità stessa di Domenica In, prodotto cardine per la fidelizzazione del pubblico generalista e per le strategie di posizionamento della tv pubblica nel day time festivo.

Se confermata, la scelta aprirebbe la strada a un rinnovamento editoriale del format e alla ricerca di un nuovo volto forte per presidiare una fascia oraria ancora strategica nel sistema televisivo italiano.

FAQ

Mara Venier lascia davvero la conduzione di Domenica In a ottobre?

Al momento no, non c’è alcuna conferma ufficiale. Esiste solo la frase in diretta, che alimenta ipotesi e discussioni interne.

Cosa ha detto esattamente Mara Venier durante l’intervista a Luca Argentero?

Ha risposto all’invito di Argentero così: «Non credo che ci sarò ad ottobre. Non lo dovevo dire, l’ho fatto così!».

Quando tornerà in onda la nuova stagione di Doc con Luca Argentero?

È previsto che Doc torni nell’autunno 2026 su Rai 1, con nuove puntate in prima serata.

Chi potrebbe sostituire Mara Venier alla guida di Domenica In?

Attualmente non ci sono nomi ufficiali. Eventuali candidature dipenderanno dalle decisioni Rai sul palinsesto 2026-2027.

Da dove provengono le informazioni sull’episodio di Domenica In?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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