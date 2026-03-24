Home / SPETTACOLI & CINEMA / Uomini e Donne sospeso, ecco perché saltano le registrazioni del programma

Perché Uomini e Donne si ferma e quando riprendono le registrazioni

Le registrazioni di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, hanno subito uno stop imprevisto a Roma nella settimana del 24 marzo 2026.

La notizia è emersa tramite le storie Instagram del giornalista di gossip Lorenzo Pugnaloni, che ha segnalato l’assenza della consueta registrazione del lunedì.

Secondo le informazioni raccolte, le riprese riprenderanno nel weekend, mentre in TV continueranno a essere trasmesse puntate già registrate.

Lo stop sembra legato agli impegni crescenti di Maria De Filippi con il Serale di Amici 25, partito da pochi giorni e molto impegnativo in termini organizzativi.

Nel frattempo, la messa in onda quotidiana di Uomini e Donne proseguirà regolarmente, con puntate destinate a far discutere il pubblico, a partire dall’episodio caldo del 24 marzo.

In sintesi:

Stop alle registrazioni di Uomini e Donne per la settimana del 24 marzo.

per la settimana del 24 marzo. Lorenzo Pugnaloni rivela lo slittamento e il recupero nel weekend.

rivela lo slittamento e il recupero nel weekend. Motivo probabile: impegni di Maria De Filippi con il Serale di Amici 25 .

con il Serale di . Puntata del 24 marzo attesissima per scontri e colpi di scena.

Stop alle registrazioni, motivi e nuovi tempi del dating show

Nelle sue prime storie Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha spiegato che lunedì non si è svolta la classica registrazione di Uomini e Donne, alimentando ipotesi su un blocco prolungato del programma.

Poche ore dopo, lo stesso esperto ha chiarito che le riprese verranno recuperate sabato e domenica, scongiurando il rischio di una pausa prolungata.

Nessun comunicato ufficiale è arrivato dalla produzione o da Mediaset, ma tra gli addetti ai lavori l’interpretazione più condivisa riguarda l’agenda di Maria De Filippi.

La conduttrice, infatti, è concentrata sull’avvio del Serale di Amici 25, che richiede prove, riunioni editoriali e una presenza costante in studio.

Grazie all’ampio magazzino di puntate già registrate, il pubblico non noterà interruzioni in palinsesto: il dating show continuerà a essere trasmesso nel consueto orario pomeridiano, preservando ascolti e continuità narrativa per tronisti, dame, cavalieri e corteggiatori.

Puntata del 24 marzo: tensione altissima per Sara, Alessio e Matteo

Parallelamente allo stop tecnico delle registrazioni, la puntata in onda oggi, 24 marzo, si annuncia tra le più tese della stagione.

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la tronista Sara Gaudenzi è uscita in esterna sia con Alessio Rubeca sia con Matteo Stratoti, baciando entrambi.

Il rientro in studio sarà carico di tensione: Matteo Stratoti reagirà in modo particolarmente aggressivo, arrivando – stando alle anticipazioni – a minacciare sia Alessio sia Ciro.

Dietro le quinte si sfiorerebbe addirittura una rissa, che verrebbe subito sedata dall’intervento diretto di Maria De Filippi.

La pressione emotiva e le polemiche in studio peseranno fortemente su Sara Gaudenzi, che alla fine della registrazione accuserà un mancamento.

L’episodio potrebbe incidere sul suo percorso da tronista e sulle dinamiche future tra i corteggiatori, rendendo centrale questa puntata per l’evoluzione del trono.

Quali scenari futuri per Uomini e Donne dopo lo stop tecnico

Lo stop temporaneo alle registrazioni di Uomini e Donne suggerisce una fase di riorganizzazione interna, necessaria per conciliare il successo del dating show con l’impegno del Serale di Amici 25.

Nel breve periodo, i telespettatori vedranno comunque puntate inedite, frutto dell’intensa produzione delle scorse settimane.

Se il modello “registrazioni concentrate nel weekend” dovesse funzionare, non è escluso che venga riproposto in altri momenti cruciali della stagione televisiva.

Per il pubblico di Canale 5, questo potrebbe significare trame più serrate e meno tempo tra registrazione e messa in onda, con riflessi immediati sul dibattito social attorno a tronisti e protagonisti del Trono Over.

FAQ

Perché le registrazioni di Uomini e Donne si sono fermate questa settimana?

Lo stop è legato, in modo altamente probabile, agli impegni di Maria De Filippi con il Serale di Amici 25, che richiede una complessa riorganizzazione produttiva.

Uomini e Donne andrà comunque in onda in TV questa settimana?

Sì, la messa in onda prosegue regolarmente grazie alle numerose puntate già registrate, garantendo la normale programmazione pomeridiana su Canale 5.

Quando riprenderanno le nuove registrazioni di Uomini e Donne?

Le registrazioni riprenderanno nel weekend, tra sabato e domenica, come anticipato dal giornalista di gossip televisivo Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

Cosa succede nella puntata di Uomini e Donne del 24 marzo?

Nella puntata del 24 marzo esploderanno tensioni tra Sara Gaudenzi, Alessio Rubeca e Matteo Stratoti, con litigi accesi e un malore finale della tronista.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni su Uomini e Donne?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.