Home / SPETTACOLI & CINEMA / Silvia Salis racconta la sfida del sindaco tra politica e vita privata

Silvia Salis, la sindaca di Genova che sfida governo e poteri globali

La sindaca di Genova Silvia Salis, in un’intervista a Vanity Fair, delinea la sua visione su salario minimo, diritti sociali e scenario internazionale.

Parla da amministratrice locale ma con tono nazionale, confrontando scelte del governo Meloni con modelli europei come la Spagna.

Le sue parole toccano i grandi leader globali, da Donald Trump a Vladimir Putin, fino a Benjamin Netanyahu e Viktor Orbán, descritti come una “galleria degli orrori”.

Il contesto è quello dell’Italia del dopo pandemia, con lavoro povero, pressione fiscale elevata e milioni di cittadini che rinunciano a curarsi.

L’intervista, diffusa in questi giorni, offre uno spaccato su come un sindaco di una grande città italiana legga i rapporti tra potere locale, governo nazionale e crisi globale, rivendicando il ruolo politico delle istituzioni territoriali.

In sintesi:

Silvia Salis sostiene salario minimo e denuncia lavoro povero e pressione fiscale elevata.

sostiene salario minimo e denuncia lavoro povero e pressione fiscale elevata. Critiche durissime a Trump , Putin , Netanyahu e Orbán , definiti “galleria degli orrori”.

, , e , definiti “galleria degli orrori”. Difesa dell’educazione affettiva nelle scuole come strumento e non imposizione ideologica.

Valutazioni distinte su Mattarella, Meloni e Renzi tra istituzioni, coerenza e riformismo.

Salario minimo, potere locale e giudizi sui leader internazionali

Al centro del ragionamento di Silvia Salis c’è il lavoro. La sindaca rivendica la scelta di introdurre negli appalti comunali un obbligo esplicito a un salario minimo, richiamando il modello della Spagna dove, sottolinea, *“gli effetti positivi del salario minimo sono lampanti”*.

Per Salis, con la pressione fiscale attuale e generazioni giovani che *“pur lavorando non potranno permettersi una casa”*, la discussione pro o contro il salario minimo è superata. È, afferma, una condizione necessaria di dignità, parte della qualità complessiva del lavoro.

Dal locale al globale, il salto è netto. *“Trump sembra una puntata della serie tv distopica Black Mirror”*, dichiara, convinta che nessuno immaginasse un presidente degli Stati Uniti di questo tipo.

Su Benjamin Netanyahu aggiunge: *“Lo metto insieme a Trump ma a un livello più basso. Perché è anche più cattivo”*.

Ancora più severo il giudizio su Vladimir Putin: *“Sono il male assoluto. Ci manca solo Orbán nella lista”*. Una definizione che colloca questi leader in una “galleria degli orrori” incompatibile, secondo Salis, con una visione democratica e pacifica dell’Europa.

Educazione, sanità e il ruolo politico dei sindaci

Nel perimetro delle sue competenze, la sindaca difende la scelta di introdurre ore di educazione affettiva nelle scuole genovesi.

*“Mi spiace che l’altra parte politica si stracci le vesti per cose che andrebbero fatte senza nemmeno troppo clamore”*, afferma, precisando che *“queste ore di educazione non sono un obbligo ma uno strumento”*.

Per Salis, il buon governo deve *“fornire alle persone gli strumenti per essere visti, compresi e capiti”*, non sostituirsi alle famiglie ma arricchire le opportunità educative.

Da qui il ruolo dei sindaci sulla scena pubblica: *“Come fare a restare indifferenti? Il sindaco deve esprimere l’identità della sua comunità”*.

Definire “un’idiozia” l’idea che una città non possa incidere sui processi più ampi significa rivendicare Genova come simbolo politico e civile, non solo amministrativo.

Sulla sanità la critica è diretta al governo nazionale: *“Milioni di persone in Italia hanno rinunciato a curarsi”*, dato che per Salis fotografa la distanza crescente tra principi costituzionali e accesso reale alle cure.

La pressione fiscale, aggiunge, *“non è mai stata così alta”* sotto l’attuale destra di governo, aggravando la combinazione tra salari bassi, servizi in difficoltà e sfiducia verso le istituzioni.

Meloni, Mattarella, Renzi e la fatica del governare

Quando passa ai giudizi sulle figure italiane, la sindaca distingue tra istituzioni e politica.

*“Il presidente Sergio Mattarella è il baluardo della rispettabilità della nostra Repubblica”*, sottolinea, riconoscendogli un ruolo di garanzia in una fase polarizzata.

Su Giorgia Meloni il giudizio è doppio: *“È una politica determinata con posizioni molto distanti da me. Ma resta una donna che ha fatto un grande percorso politico”*.

Tuttavia contesta la percezione della coerenza nel centrodestra: *“L’elettorato di centrodestra non vede nella coerenza il suo valore indistinguibile”*, sostenendo che a una leader di centrosinistra non verrebbero perdonate le stesse “giravolte” della presidente del Consiglio.

Più articolata la lettura di Matteo Renzi. Per Salis, da presidente del Consiglio ha aperto *“una stagione di grande cambiamento”*, giovane e progressista, ma senza cogliere fino in fondo le risposte del Paese. Qui introduce un punto chiave: *“Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tutto”*, sintesi della complessità quotidiana del governo locale.

Amministrare, ribadisce, significa accettare che *“non sempre potrai fare quello che vuoi”* e che l’equilibrio tra mediazioni politiche e interesse della città è sempre fragile e da ricostruire.

FAQ

Qual è la posizione di Silvia Salis sul salario minimo a Genova?

La sindaca si dichiara chiaramente favorevole al salario minimo e ha introdotto un obbligo retributivo minimo in tutti gli appalti del Comune di Genova.

Cosa propone Silvia Salis sulle politiche educative nelle scuole?

Salis sostiene ore di educazione affettiva volontarie, pensate come strumento aggiuntivo per studenti e famiglie, senza obblighi ideologici né imposizioni sui percorsi educativi tradizionali.

Come giudica Silvia Salis i leader internazionali Trump, Putin e Netanyahu?

La sindaca esprime un giudizio durissimo, definendoli parte di una “galleria degli orrori” politica e attribuendo a Putin il ruolo di “male assoluto”.

Qual è la critica principale di Silvia Salis verso il governo Meloni?

Salis contesta pressione fiscale elevata, lavoro povero, liste d’attesa sanitarie che spingono milioni di italiani a rinunciare a cure essenziali.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.