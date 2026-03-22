Home / SPETTACOLI & CINEMA / La Promessa anticipazioni, Curro travolto dall’umiliazione mentre Manuel si arrende

La Promessa, anticipazioni: Lisandro schiaccia Curro, Manuel si allea con Leocadia

Nella puntata di domani de La Promessa, in onda alle 19:40 su Rete 4, il Duca Lisandro de Carvajal y Cifuentes inasprisce il clima a Palazzo Luján, umiliando il giovane Curro, costretto al ruolo di valletto. Nel frattempo, il marchesino Manuel, dopo il fallimento economico dell’officina, trova un’inaspettata finanziatrice nel personaggio ambiguo di Leocadia. L’accordo che i due stringono nei dintorni di Cordova rischia di ridisegnare gli equilibri di potere della tenuta e di scatenare l’ira di Don Alonso. Le anticipazioni rivelano un episodio centrale per comprendere perché la tirannia di Lisandro e la mossa di Manuel rappresentino una svolta strategica per il futuro della soap spagnola.

In sintesi:

Il Duca Lisandro intensifica le vessazioni contro Curro , ridotto a valletto umiliato.

intensifica le vessazioni contro , ridotto a valletto umiliato. Manuel ottiene da Leocadia il finanziamento decisivo per i prototipi di motore.

ottiene da il finanziamento decisivo per i prototipi di motore. La nuova società tra Manuel e Leocadia minaccia l’autorità di Don Alonso .

. Aumentano tensioni e pericoli all’interno di Palazzo Luján tra intrighi e vendette.

Il dominio del Duca Lisandro e la strategia di Manuel

Il soggiorno forzato del Duca Lisandro de Carvajal y Cifuentes a La Promessa si consolida come un vero regime di paura. Forte del legame con la Corona, Lisandro sfrutta l’ossessione di Don Alonso per il prestigio del casato per imporre la propria volontà e umiliare chiunque incroci il suo cammino.

Il bersaglio privilegiato resta Curro. Il ragazzo, già segnato dai traumi del passato e dalle ombre sul complotto ordito contro di lui, viene costretto a servire il Duca come semplice valletto. Ordini degradanti, continue provocazioni e insulti mirati mirano a spezzarne la dignità nobiliare. Lisandro sembra trovare piacere nel vedere un giovane di sangue aristocratico ridotto alla servitù, trasformando ogni gesto quotidiano in una tortura psicologica.

Curro, pressato anche dalle minacce che gravano sulla zia Eugenia e sul segreto legato al sicario Basilio, è pericolosamente vicino a esplodere. Uno scatto d’ira incontrollato contro un rappresentante della Corona potrebbe travolgere l’intero marchesato dei Luján, aprendo una crisi politica e familiare dalle conseguenze imprevedibili.

Sul fronte opposto, Manuel cerca di non soccombere. Dopo il furto di Toño e la scomparsa dei fondi dell’officina, il progetto aviatorio del marchesino sembrava definitivamente compromesso. È qui che entra in scena Leocadia, pronta a colmare il vuoto finanziario con un’offerta tanto generosa quanto strategica: finanziare integralmente la costruzione dei nuovi prototipi di motore.

Consapevole che un simile aiuto nasconde un prezzo, Manuel decide di non restare debitore passivo. Per mantenere un margine di controllo, propone a Leocadia una vera e propria alleanza d’affari: la donna diventa socia ufficiale nel progetto. L’accordo gli garantisce i capitali necessari per ripartire, ma consegna a Leocadia un ruolo chiave sul suo futuro professionale e, indirettamente, sull’economia della tenuta.

Questa nuova partnership introduce un equilibrio di potere inedito: Leocadia, da figura laterale, entra al centro delle dinamiche economiche di La Promessa, ponendosi potenzialmente in rotta di collisione con l’autorità di Don Alonso e con gli interessi della famiglia.

Nuovi equilibri e possibili conseguenze a La Promessa

L’episodio di domani de La Promessa rappresenta un punto di svolta per le trame future. Da un lato, il sadismo del Duca Lisandro verso Curro non è più solo un capriccio aristocratico, ma diventa un detonatore narrativo: ogni nuova umiliazione avvicina il giovane a un gesto estremo capace di cambiare il destino dell’intero palazzo.

Dall’altro, la scelta di Manuel di legarsi a Leocadia come socia potrebbe aprire scenari inaspettati: rivalità economiche interne, sospetti sulle reali motivazioni della donna, possibili fratture tra il marchesino e Don Alonso. L’ingresso di un nuovo centro di potere economico nella tenuta aggiunge complessità alla trama, preparando sviluppi che potrebbero coinvolgere anche altri personaggi chiave.

Le anticipazioni suggeriscono quindi un futuro immediato fatto di alleanze precarie, vendette silenziose e decisioni irreversibili, in cui ogni scelta di Curro e Manuel avrà un impatto diretto sulla sopravvivenza del casato dei Luján e sugli equilibri della soap.

FAQ

Quando va in onda la prossima puntata de La Promessa?

La puntata va in onda domani alle 19:40 su Rete 4, nell’access prime time, ed è disponibile anche su Mediaset Infinity.

Perché il Duca Lisandro perseguita soprattutto Curro?

Il Duca prende di mira Curro perché conosce le sue origini nobili e prova piacere nel ridurlo a semplice servitore umiliato.

Che ruolo avrà Leocadia nel progetto aviatorio di Manuel?

Leocadia diventa formalmente socia di Manuel, finanziando integralmente i nuovi motori e acquisendo forte influenza sulle sue decisioni future.

Il patto tra Manuel e Leocadia può danneggiare Don Alonso?

Sì, l’accordo indebolisce il controllo economico di Don Alonso, creando un nuovo polo di potere potenzialmente a lui ostile.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni su La Promessa?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.