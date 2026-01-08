Disney Rapunzel live-action svela i protagonisti: casting sorprendente e svolta che ribalta le aspettative

Cast protagonista svelato

Disney accelera sul live-action di Rapunzel e conferma i volti principali del progetto, segnando il primo snodo operativo dopo mesi di silenzio. Teagan Croft interpreterà la protagonista, chiamata a restituire una principessa curiosa, autonoma e protesa oltre i confini della torre in cui è cresciuta.

Al suo fianco, nel ruolo di Flynn Rider, è stato scelto Milo Manheim, profilo adatto al registro brillante e avventuroso del personaggio, pensato per dialogare con il pubblico più giovane senza disperdere l’ironia originale.

L’annuncio del cast principale certifica l’ingresso del film nella fase operativa e orienta il tono: una coppia protagonista costruita su energia, leggerezza e dinamismo, con l’obiettivo di rispettare l’identità del classico del 2010 e aggiornarne linguaggio e sensibilità per le platee contemporanee.

Visione creativa e regia

Alla guida del progetto c’è il regista Michael Gracey, chiamato a impostare un linguaggio visivo capace di fondere spettacolo, ritmo e sensibilità contemporanea. La sceneggiatura è affidata a Jennifer Kaytin Robinson, scelta che indica un approccio narrativo attento a identità, emancipazione e centralità del punto di vista femminile.

L’impostazione mira a evitare la mera replica in carne e ossa del cartone, preferendo una rielaborazione che conservi lo spirito dell’originale e lo reinterpreti per il pubblico di oggi.

La direzione creativa punta su equilibrio tra musical, commedia romantica e racconto di formazione, preservando ironia, ritmo d’avventura e una messa in scena luminosa che richiami l’immaginario delle lanterne senza scivolare nel citazionismo letterale.

Eredità del classico animato

Tangled ha segnato il “rinascimento moderno” di Disney, combinando musical, commedia romantica e coming-of-age in un equilibrio che ha ridefinito la principessa contemporanea. L’icona delle lanterne, la tensione verso la libertà e il viaggio identitario hanno costruito un immaginario potente, riconoscibile e trasversale per pubblico familiare e giovani adulti.

Il live-action punta a riattivare quell’eredità senza replicarla pedissequamente: la priorità è custodire temi di autodeterminazione, ironia e dinamismo emotivo, traducendoli in un linguaggio filmico attuale.

L’obiettivo produttivo è valorizzare il cuore emotivo del 2010 — il rapporto tra desiderio di scoperta e scelta personale — mantenendo leggerezza, ritmo d’avventura e centralità della coppia protagonista come volano narrativo e commerciale.

Tempistiche e aspettative di uscita

Non è stata comunicata una data di release, ma l’ufficialità del cast indica l’avvio della fase operativa. Il percorso prevede sviluppo creativo e definizione del calendario produttivo in linea con la strategia dei remake live-action dello studio.

Le aspettative guardano a un prodotto capace di intercettare il pubblico generazionale di Tangled e nuove fasce di spettatori, con una campagna che valorizzi iconografia, colonna sonora e chimica tra Teagan Croft e Milo Manheim.

L’annuncio segna il primo passo concreto: prossimi aggiornamenti attesi su reparto tecnico, calendario di riprese e finestra di distribuzione, con attenzione ai mercati globali e alle sinergie promozionali.

FAQ

Chi interpreta Rapunzel nel live-action? Teagan Croft è stata scelta per il ruolo della protagonista.

Chi vestirà i panni di Flynn Rider? Milo Manheim interpreterà il personaggio maschile principale.

Chi dirige il film? La regia è affidata a Michael Gracey .

Chi firma la sceneggiatura? La sceneggiatura è di Jennifer Kaytin Robinson .

Quali temi dell’animato verranno preservati? Identità, emancipazione, ironia e spirito d’avventura legati all’immaginario delle lanterne.

C’è una data di uscita? Al momento non è stata comunicata una finestra di distribuzione.

