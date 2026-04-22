Home / SPETTACOLI & CINEMA / GF Vip televoto decisivo, Adriana Paola Alessandra a rischio eliminazione

GF Vip, i sondaggi sul televoto che decide chi rischia l’eliminazione

Nel nuovo televoto del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5, le protagoniste sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso.

Il verdetto, atteso nella puntata di questa sera, stabilirà chi sarà la meno votata e quindi a rischio nel successivo televoto eliminatorio.

Le tensioni nella Casa, esplose dopo l’elezione di Antonella Elia come prima finalista, stanno condizionando umori e strategie, mentre i sondaggi online indicano una favorita e una candidata più esposta al giudizio del pubblico.

In sintesi:

Televoto non eliminatorio tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso.

I sondaggi online danno Adriana nettamente in vantaggio nelle preferenze del pubblico.

Alessandra appare stabile al secondo posto, Paola fanalino di coda e a rischio.

Clima incandescente in Casa dopo la finale anticipata di Antonella Elia.

La scorsa settimana il televoto ha proclamato Antonella Elia prima finalista del GF Vip, offrendole il potere di mandare una coinquilina direttamente in nomination: la scelta è caduta su Paola Caruso, con cui il conflitto è aperto da giorni.

Al fianco di Paola, nel nuovo televoto “di passaggio”, sono finite anche Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Una delle tre, la meno votata, accederà automaticamente al prossimo televoto eliminatorio.

I sondaggi pubblicati su siti specializzati, forum e pagine social dedicate al reality mostrano una tendenza chiara: Adriana Volpe risulta in testa con percentuali comprese tra il 48% e il 62% delle preferenze. Seguono le stime su Alessandra Mussolini, ferma fra il 21% e il 35%, mentre Paola Caruso chiude ovunque il podio e sembra la principale indiziata a finire al televoto che determinerà la prossima eliminazione.

La situazione promette nuove scintille in Casa e un’ulteriore polarizzazione del tifo social.

Sondaggi, reazioni e dinamiche in Casa: cosa c’è dietro il televoto

Il malcontento di Paola Caruso verso il pubblico si trascina da giorni. Dopo la proclamazione di Antonella Elia come prima finalista, la showgirl ha contestato duramente il responso: “Io non ci capisco più nulla. Mi fanno schifo certe cose, sono schifata. Come hanno potuto votare per Antonella Elia? Qui il mondo va al contrario. Hanno premiato una persona che provoca e che meriterebbe di stare fuori da qui”.

Le nomination che hanno portato al televoto attuale raccontano equilibri fragili. Antonella Elia ha scelto Raul Dumitras, accusandolo di essere poco presente: “Sono stufa di vederlo girare in Casa senza prendere posizione”.

Lucia Ilardo ha votato Adriana Volpe, spiegando di non avere ancora capito se le sia realmente simpatica. Raimondo Todaro ha indicato Alessandra Mussolini, sostenendo che si sarebbe “presa gioco” dei compagni per emergere.

Adriana Volpe ha a sua volta nominato Alessandra Mussolini, rivendicando coerenza: “Devo essere coerente con me stessa e con il mio pensiero”. Raul Dumitras ha votato Adriana, sottolineando che avrebbe preferito nominare Antonella ma, impossibilitato, ha colpito la sua amica. Francesca Manzini ha motivato il voto contro Adriana dicendo: “Non vedo Adriana, non so chi è”.

Marco Berry ha confermato la linea anti-Volpe, ricordando i mancati chiarimenti dopo gli scontri precedenti. Renato Biancardi ha scelto a sorpresa l’amica Lucia Ilardo, mentre Alessandra Mussolini ha indicato Raimondo Todaro. Già in nomination, Paola Caruso ha nominato Adriana: “Non posso votare Antonella, quindi voto la sua amica”, replicando di fatto la strategia di Raul.

Possibili scenari dopo il verdetto e impatto su pubblico e concorrenti

Se i sondaggi saranno confermati, sarà Paola Caruso a presentarsi al prossimo televoto eliminatorio con un evidente svantaggio d’immagine, aggravato dagli sfoghi contro il pubblico.

Un’eventuale salvezza di Adriana Volpe e Alessandra Mussolini consoliderebbe il loro ruolo di protagoniste strategiche della fase finale, spostando le dinamiche su alleanze, vendette di nomination e capacità di reggere la pressione mediatica.

Per il pubblico di Canale 5, il responso di questa sera sarà un test di coerenza fra sondaggi e televoto ufficiale e potrebbe ridefinire, già nelle prossime puntate, la narrazione dominante del reality, influenzando discussioni social e posizionamento del programma su Google News e Discover.

FAQ

Chi è favorita tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso?

Secondo i sondaggi online è favorita Adriana Volpe, accreditata tra il 48% e il 62% delle preferenze complessive.

Il televoto attuale del GF Vip è eliminatorio o solo di passaggio?

È un televoto di passaggio: la concorrente meno votata finirà al successivo televoto eliminatorio, che decreterà la nuova uscita.

Perché Paola Caruso è in forte contrasto con Antonella Elia?

Il contrasto nasce da scontri personali e dall’elezione di Antonella Elia a prima finalista, scelta duramente contestata da Paola.

I sondaggi online del GF Vip sono sempre attendibili?

Sono indicativi ma non ufficiali: fotografano l’umore del web, ma il risultato reale dipende esclusivamente dal televoto certificato.

Da quali fonti è stata ricavata e verificata questa ricostruzione?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.