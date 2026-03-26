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Shaila Gatta e Alvise Rigo weekend esclusivo tra lusso e complicità

Shaila Gatta e Alvise Rigo weekend esclusivo tra lusso e complicità

Nuovo flirt per Alvise Rigo con l’ex velina Shaila Gatta

Il presunto nuovo legame tra Alvise Rigo, ex rugbista e volto televisivo, e l’ex velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta emerge a Milano e sul Lago di Garda nel primo weekend di primavera.
La notizia arriva dalle foto esclusive del settimanale Oggi, anticipate mercoledì 25 marzo nel programma Rai La Volta Buona, dove la ballerina ha visto in diretta gli scatti che la ritraggono in atteggiamenti intimi con Rigo.

Il nuovo flirt arriva a poca distanza dalla fine della frequentazione di Rigo con Elisabetta Canalis, alimentando l’interesse mediatico sulla vita sentimentale del rugbista, spesso descritto come incallito conquistatore.
Il weekend romantico immortalato dai fotografi sembra segnare l’avvio di una frequentazione già in corso da alcune settimane, che potrebbe trasformarsi in una relazione più stabile.

In sintesi:

  • Scatti esclusivi mostrano Alvise Rigo e Shaila Gatta insieme in un weekend romantico sul Lago di Garda.
  • Le foto sono state anticipate a La Volta Buona, sorprendendo e imbarazzando Shaila in diretta tv.
  • Il flirt arriva dopo la fine della relazione tra Rigo ed Elisabetta Canalis, già molto mediatizzata.
  • Secondo Oggi la frequentazione tra Rigo e Gatta andrebbe avanti da alcune settimane.

Il weekend extralusso tra Milano e Lago di Garda

Secondo il racconto del settimanale Oggi, Alvise Rigo avrebbe raggiunto di buon mattino l’abitazione di Shaila Gatta nella periferia orientale di Milano, per accompagnarla a un fine settimana definito “super romantico”.
La coppia avrebbe soggiornato in un resort extralusso a 5 stelle sul Lago di Garda, tra bagni termali, cene intime a lume di candela e una suite dotata di mini piscina termale privata.

Le immagini mostrano una forte complicità: nell’articolo si parla di un bacio “lungo e appassionato” e di un weekend di “bruciante passione”, presentato come coronamento di una frequentazione iniziata già da qualche settimana.
La sequenza di foto – passeggiate, momenti in spa, abbracci e baci – restituisce il quadro di una coppia in piena fase iniziale, con gesti tipici dell’innamoramento, pronti ad alimentare la curiosità di pubblico e addetti ai lavori del gossip televisivo.

Dal passato con la Canalis al possibile futuro con Shaila

Il tempismo del nuovo flirt spinge inevitabilmente a un confronto con la recente storia tra Alvise Rigo ed Elisabetta Canalis.
All’epoca della rottura, l’ex velina di Sassari aveva condiviso su Instagram un messaggio eloquente: “Nessuna donna vuole stare con un uomo che mette like a tutte”, frase letta da molti come riferimento diretto al carattere seduttivo del rugbista.

Rigo viene spesso descritto nell’ambiente come un “impenitente donnaiolo”, ma resta da capire se Shaila Gatta, ex gieffina ed ex velina molto amata dal pubblico, possa rappresentare una svolta più stabile nella sua vita sentimentale.
L’intensità di questo esordio – weekend extralusso, baci passionali e forte sintonia – apre lo scenario di una relazione destinata a proseguire, ma solo i prossimi mesi diranno se la fiaba mondana diventerà una storia solida o resterà un fuoco di paglia.

FAQ

Chi è Alvise Rigo e perché se ne parla spesso?

Alvise Rigo è un ex rugbista e personaggio televisivo. Se ne parla per le sue frequentazioni con note showgirl e influencer italiane.

Chi è Shaila Gatta e da dove nasce la sua popolarità?

Shaila Gatta è ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia. È diventata popolare anche grazie a reality e programmi Mediaset.

Cosa è successo tra Alvise Rigo ed Elisabetta Canalis?

La loro frequentazione è terminata da qualche tempo. Elisabetta Canalis ha alluso a comportamenti social poco graditi, parlando di uomini che “mettono like a tutte”.

Il weekend sul Lago di Garda conferma una relazione stabile?

Il weekend conferma una frequentazione in corso, ma non certifica ancora una relazione ufficiale. Serviranno ulteriori conferme dai diretti interessati.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questa notizia?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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