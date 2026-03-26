michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Italia blocca numerosi siti porno senza verifica età, partono i primi provvedimenti delle autorità

Italia blocca numerosi siti porno senza verifica età, partono i primi provvedimenti delle autorità

Primi siti porno oscurati in Italia per mancata verifica dell’età

In Italia l’Agcom ha disposto il blocco dei primi siti pornografici che non rispettano gli obblighi di verifica dell’età previsti dal decreto Caivano.
Il provvedimento, operativo da questi giorni, riguarda le piattaforme italiane giochipremium.com e hentai-ita.net, entrambe riconducibili alla società Onlab.
Gli utenti che provano ad accedere visualizzano ora una pagina di stop, frutto di un blocco DNS imposto ai provider nazionali.

Si tratta del primo intervento concreto di applicazione delle nuove norme pensate per impedire ai minori l’accesso a contenuti per adulti.
L’azione dell’Autorità arriva dopo una diffida ignorata dai gestori e si inserisce in un contesto europeo segnato dall’entrata in vigore del Digital Services Act, che impone maggiori responsabilità alle piattaforme online sulla tutela dei più giovani.

In sintesi:

  • Agcom oscura i primi due siti porno italiani per mancata verifica effettiva dell’età.
  • Il blocco DNS resta finché le piattaforme non adottano sistemi di controllo conformi.
  • L’intervento si collega al decreto Caivano e al quadro europeo del Digital Services Act.
  • Sotto osservazione anche colossi globali del porno online e social come Snapchat.

Come funziona il blocco Agcom e cosa impone il decreto Caivano

La decisione dell’Agcom nasce dall’accertata assenza di strumenti tecnici idonei a verificare l’età reale degli utenti su giochipremium.com e hentai-ita.net.
Non sono più considerati validi i semplici avvisi o i pulsanti “ho più di 18 anni”, né schermate preliminari con contenuti sfocati.

Il decreto Caivano obbliga i siti con contenuti pornografici a integrare sistemi di age verification “affidabili e privacy by design”, secondo linee guida definite dalla stessa Autorità.
Tra le soluzioni prospettate rientrano piattaforme terze di verifica anonima, certificazioni tramite identità digitale o sistemi equivalenti che non permettano ai minori di eludere i controlli.

Dopo una diffida rimasta senza riscontro, l’Agcom ha ordinato l’oscuramento tramite blocco DNS, che vincola i provider italiani a reindirizzare il traffico verso una pagina informativa.
Il provvedimento ha natura reversibile: il ripristino dell’accesso avverrà solo quando l’Autorità accerterà l’adozione di meccanismi di verifica conformi.

L’attività di vigilanza, oggi concentrata sui siti con base in Italia, sarà estesa ai domini esteri che offrono in modo sistematico contenuti per adulti agli utenti italiani, in coordinamento con le autorità europee.

Le ricadute europee e i prossimi scenari per piattaforme e social

A livello europeo, il tema rientra nel perimetro del Digital Services Act, che impone alle grandi piattaforme online una gestione rigorosa dei rischi per i minori.
La Commissione europea ha aperto istruttorie su colossi come Pornhub, Stripchat, Xnxx e XVideos, ritenendo insufficiente il ricorso a mere autocertificazioni o banner informativi.

In parallelo, è sotto esame anche il social Snapchat, sospettato di non garantire adeguata protezione dei più giovani rispetto a contenuti sensibili, dinamiche di manipolazione e contatti indesiderati con adulti.
Se le violazioni saranno confermate, il DSA prevede sanzioni fino al 6% del fatturato annuo globale, oltre a obblighi correttivi stringenti.

Il blocco dei primi siti in Italia segna il passaggio dall’autoregolamentazione a una regolazione effettiva, con standard verificabili e sanzioni immediate.
Per i fornitori di contenuti per adulti il nuovo scenario è chiaro: senza un sistema di verifica dell’età realmente efficace, il rischio concreto è l’oscuramento o multe milionarie.

FAQ

Perché Agcom ha oscurato giochipremium.com e hentai-ita.net?

Perché, secondo le verifiche Agcom, non implementavano sistemi tecnici efficaci di verifica dell’età, violando gli obblighi introdotti dal decreto Caivano sui contenuti per adulti.

Cosa significa blocco DNS per i siti pornografici in Italia?

Significa che i provider italiani reindirizzano il traffico verso una pagina di stop, rendendo irraggiungibile il sito fino all’adeguamento normativo.

Quali requisiti devono rispettare i sistemi di verifica dell’età?

Devono essere tecnicamente affidabili, non aggirabili dai minori, e strutturati secondo principi di minimizzazione dei dati e tutela della privacy.

Il Digital Services Act cosa prevede per i contenuti per adulti?

Prevede che le grandi piattaforme valutino e riducano i rischi per i minori, introducano verifiche d’età efficaci e, se inadempienti, subiscano pesanti sanzioni economiche.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache