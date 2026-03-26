Amici punta sullo spettacolo internazionale con Zendaya e Robert Pattinson

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Amici Serale 2026: una seconda puntata da cinema internazionale

Il Serale di Amici 2026, in onda su Canale 5 sabato 28 marzo, prepara una seconda puntata a forte trazione spettacolare. In studio, guidati da Maria De Filippi, arrivano come super ospiti internazionali Zendaya e Robert Pattinson, volti di punta di Hollywood. L’evento si svolge a Roma, negli studi Mediaset, durante la registrazione odierna del talent, e punta a consolidare il successo dell’esordio stagionale. Al centro della serata non solo la gara tra gli allievi, ma anche il lancio cinematografico di The Drama – Un segreto è per sempre, in uscita nelle sale italiane il 1° aprile. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento di Amici come piattaforma privilegiata per musica, cinema e intrattenimento pop sul mercato italiano.

In sintesi:

Zendaya e Robert Pattinson ospiti al Serale di Amici 2026 del 28 marzo.

e ospiti al Serale di del 28 marzo. Presentazione del film The Drama – Un segreto è per sempre , al cinema dal 1° aprile.

, al cinema dal 1° aprile. In studio anche Belen Rodriguez , Luca Argentero , The Kolors , Francesco Cicchella e Alessandro Cattelan .

, , , e . Nessuno spoiler su sfide, classifica ed eliminati della seconda puntata.

Ospiti, sinergie e strategia editoriale della seconda puntata

La seconda puntata del Serale di Amici 2026 conferma la strategia di intrecciare musica, televisione e cinema in un unico grande evento mainstream. Maria De Filippi accoglie in studio Belen Rodriguez, Luca Argentero e la band The Kolors, che presentano il nuovo singolo Rolling Stones, in linea con il posizionamento radiofonico e streaming del programma.

Il momento più atteso è l’arrivo di Zendaya e Robert Pattinson, protagonisti di The Drama – Un segreto è per sempre, film diretto da Kristoffer Borgli e distribuito nelle sale italiane dal 1° aprile. La presenza dei due attori offre ad Amici una visibilità internazionale e un ponte diretto con il pubblico cinematografico giovane e digitale.

Ritorna inoltre il comico Francesco Cicchella, già protagonista lo scorso anno, mentre Alessandro Cattelan consolida il suo ruolo nel cast fisso con il gioco Password, pensato per rafforzare ritmo, leggerezza e interazione con il pubblico in prima serata, senza anticipare esiti di sfide o eliminazioni.

Impatto su Amici, cinema e pubblico giovane

La scelta di ospitare Zendaya e Robert Pattinson va oltre la semplice promozione di The Drama – Un segreto è per sempre. L’operazione rafforza il ruolo di Amici come hub di riferimento per il target under 35, combinando talent show, musica live e grandi titoli hollywoodiani.

Per il film di Kristoffer Borgli, la vetrina di Canale 5 rappresenta un acceleratore di awareness nel mercato italiano, in anticipo sull’uscita del 1° aprile. Per Mediaset, la seconda puntata del Serale diventa così un banco di prova strategico per misurare l’efficacia delle sinergie tra tv generalista, industria discografica e distribuzione cinematografica, in un contesto competitivo con altri show del sabato sera.

FAQ

Quando va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 2026?

La seconda puntata del Serale di Amici 2026 andrà in onda sabato 28 marzo in prima serata su Canale 5.

Perché Zendaya e Robert Pattinson partecipano al Serale di Amici?

Partecipano per promuovere il nuovo film The Drama – Un segreto è per sempre, sfruttando l’ampia audience televisiva e social di Amici.

Chi sono tutti gli ospiti annunciati per questa puntata di Amici?

Gli ospiti annunciati sono Zendaya, Robert Pattinson, Belen Rodriguez, Luca Argentero, The Kolors, Francesco Cicchella e Alessandro Cattelan.

Quando esce al cinema The Drama – Un segreto è per sempre in Italia?

Il film The Drama – Un segreto è per sempre, con Zendaya e Robert Pattinson, uscirà nelle sale cinematografiche italiane dal 1° aprile.

Da quali fonti deriva l’elaborazione di questa notizia su Amici 2026?

La notizia è stata elaborata a partire da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate autonomamente dalla nostra Redazione.