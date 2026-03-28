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Mercedesz Henger racconta il parto estenuante e le sue conseguenze emotive

Mercedesz Henger racconta il parto estenuante e le sue conseguenze emotive

Mercedesz Henger, la nuova vita da mamma dopo un parto di 19 ore

La showgirl e attrice Mercedesz Henger ha raccontato a Verissimo, in onda da Milano, la nascita della sua prima figlia, Aurora, venuta alla luce il 25 febbraio.
In studio ha ripercorso il lungo travaglio di 19 ore, descritto come il momento più duro della sua vita, trasformato però in gioia assoluta dall’arrivo della bambina.
Henger ha spiegato perché considera la maternità una “magia”, soffermandosi sul supporto del compagno Alessio Salata e sull’affetto incondizionato della madre Eva Henger, rimasta in ospedale per 17 ore in attesa della nipote.

In sintesi:

  • Nata il 25 febbraio, Aurora è la primogenita di Mercedesz Henger e Alessio Salata.
  • Parto lungo e complesso: 19 ore di travaglio descritte come l’esperienza più dura.
  • Henger definisce la maternità “magica”, anche nei gesti quotidiani più semplici.
  • Famiglia unita: sostegno costante di Alessio Salata e di Eva Henger in ospedale.

Maternità “magica”, il racconto privato di Mercedesz Henger

Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Mercedesz Henger ha ripercorso i momenti più intensi del parto. “Sto vivendo il periodo più bello della mia vita dopo aver vissuto il momento più brutto”, ha spiegato, ricordando le 19 ore di travaglio.
“Si è fatta attendere”, ha aggiunto con un sorriso, sottolineando come la fatica fisica sia stata ripagata dal primo incontro con la piccola Aurora.
Parlando della maternità, l’attrice l’ha definita “magica”: ogni gesto, anche il cambio del primo pannolino, viene vissuto come un evento speciale. “Ora che lo sto vivendo, posso dire che diventare mamma è una vera magia”, ha dichiarato, evidenziando un coinvolgimento emotivo totale nella nuova fase di vita.

Decisivo il ruolo del compagno Alessio Salata, presente durante tutto il travaglio. “Il papà è stato incredibilmente paziente anche se si è preso tanti insulti, mi è stato al fianco tutto il tempo”, ha raccontato Henger, descrivendolo come “una persona davvero speciale” che ringrazierà “per sempre”.
Accanto a lei anche la madre Eva Henger, che ha atteso la nascita di Aurora in ospedale per 17 ore, dormendo sulle sedie insieme agli altri familiari: “Non mi ha lasciata un secondo”, ha ricordato Mercedesz, sottolineando il legame generazionale fra nonna, madre e nipote.

Progetti futuri e una famiglia pronta ad allargarsi

Guardando avanti, Mercedesz Henger non nasconde il desiderio di allargare ulteriormente la famiglia. “Ho già voglia di avere un altro figlio, con molta calma”, ha confidato, immaginando anche l’arrivo di un maschietto accanto alla piccola Aurora.
Il racconto televisivo del suo parto, con dettagli sul travaglio prolungato e sul sostegno di Alessio Salata e Eva Henger, contribuisce a delineare un’immagine di maternità vissuta in modo consapevole e condiviso.
La testimonianza pubblica di Mercedesz, tra fatica e felicità, intercetta il crescente interesse del pubblico per le esperienze reali di nascita e può alimentare nuovi spazi di confronto mediatico sul tema della genitorialità, tra emozioni personali e dinamiche familiari.

FAQ

Quando è nata Aurora, la figlia di Mercedesz Henger?

Aurora è nata il 25 febbraio, dopo un travaglio di circa 19 ore, come raccontato da Mercedesz Henger durante l’intervista televisiva.

Quanto è durato il travaglio di Mercedesz Henger?

Il travaglio è durato 19 ore, quasi un giorno intero, ed è stato definito da Mercedesz l’esperienza più dura della sua vita.

Chi è il compagno e padre di Aurora?

Il compagno di Mercedesz Henger è Alessio Salata, descritto come estremamente paziente, dolce e presente accanto a lei per l’intera durata del parto.

Che ruolo ha avuto Eva Henger alla nascita della nipote?

Eva Henger ha atteso la nascita di Aurora in ospedale per 17 ore, dormendo sulle sedie e rimanendo sempre vicina alla figlia.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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