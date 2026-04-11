Home / SPETTACOLI & CINEMA / Selvaggia Lucarelli difende Grande Fratello Vip e cita ascolti in crescita

GF Vip, ascolti e social: cosa c’è davvero dietro al caso Lucarelli

Il confronto sugli ascolti del Grande Fratello Vip esploso in queste ore coinvolge opinionisti, addetti ai lavori e pubblico generalista. Al centro del dibattito c’è il risultato dell’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, vista da circa 1 milione e 974 mila spettatori con il 17,20% di share su Canale 5.

Il contendere nasce dal commento del blogger televisivo Fabio Fabbretti, che ha messo in discussione le performance del programma rispetto ai costi e alle passate edizioni. A replicare è stata l’opinionista Selvaggia Lucarelli, che ha difeso la tenuta del format spostando l’attenzione sul peso dei social e dell’engagement digitale.

Il caso, esploso su X (ex Twitter) l’11 aprile 2026, evidenzia perché il successo televisivo non possa più essere letto solo attraverso la lente degli ascolti Auditel tradizionali.

In sintesi:

Ultima puntata del GF Vip : 1,974 milioni di spettatori e 17,20% di share.

: 1,974 milioni di spettatori e 17,20% di share. Fabio Fabbretti critica la resa del programma rispetto ai costi e alle passate edizioni.

critica la resa del programma rispetto ai costi e alle passate edizioni. Selvaggia Lucarelli rivendica la crescita del reality e il peso decisivo dei social.

rivendica la crescita del reality e il peso decisivo dei social. Oltre 100 mila tweet e trend topic mondiale indicano forte engagement digitale.

Ascolti, trend social e la replica di Selvaggia Lucarelli

Il nodo centrale sollevato da Fabio Fabbretti riguarda la sostenibilità del Grande Fratello Vip in rapporto ai numeri: dati non disastrosi, ma giudicati non all’altezza di un formato costoso e di punta per Mediaset.

Selvaggia Lucarelli, opinionista di questa edizione, ha risposto con un lungo intervento su X, in cui ha prima chiarito la propria posizione professionale: *“Io però non sono stata strappata, ero libera e Ballando sono 10 giorni l’anno di impegno senza contratti di esclusiva”*. Una precisazione rivolta a chi ipotizzava dinamiche contrattuali dietro il suo passaggio da Ballando con le Stelle al GF Vip.

Poi la giornalista ha spostato il focus dai meri numeri alle dinamiche di consumo contemporaneo: *“Al di là dei numeri tv però che fluttuano (…) il programma è ancora in trend topic con vari hashtag, ieri 100 000 tweet, tra i primi posti in tendenza mondiale”*. Un dato che, a suo giudizio, conferma la vitalità del format nel perimetro social, con un pubblico “circa 2 milioni di spettatori affezionati” in tv e una community estremamente attiva online.

Nella sua analisi, Lucarelli sottolinea anche la centralità di Ilary Blasi (*“Ilary sta piacendo”*) e la buona risposta del cast, parlando di edizione in crescita e in grado di generare editoriali, discussioni e copertura su testate come la Repubblica. La critica implicita è verso una lettura semplicistica degli ascolti: *“Non esistono solo gli ascolti a cui poi ognuno tra l’altro dà una lettura diversa, altrimenti decidiamo che qualunque cosa vada male faccia schifo e tutto quello che fa ascolti sia fighissimo”*.

Il messaggio: nel 2026 il successo di un reality di lunga serialità non si misura solo sul prime time lineare, ma sulla capacità di occupare la conversazione pubblica, stabilizzare una “curva” positiva e presidiare più piattaforme contemporaneamente.

Come cambierà la misurazione del successo in tv

Il confronto tra Fabio Fabbretti e Selvaggia Lucarelli anticipa uno scenario ormai inevitabile per broadcaster e inserzionisti: integrare dati Auditel con metriche digitali, social e on demand. La sopravvivenza di format come il Grande Fratello Vip passerà dalla capacità di dimostrare un valore complessivo di ecosistema, non solo di share.

Nel medio periodo, saranno decisivi indicatori come engagement, tempo speso, vendibilità commerciale e capacità di generare contenuti derivati multipiattaforma. Il caso GF Vip mostra come, anche di fronte a risultati tv non eclatanti, un programma possa restare strategico se domina la conversazione e intercetta pubblici giovani e iperconnessi.

FAQ

Quanti spettatori ha fatto l’ultima puntata del Grande Fratello Vip?

Secondo i dati diffusi, l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha registrato circa 1 milione e 974 mila spettatori con il 17,20% di share.

Perché Fabio Fabbretti ha criticato gli ascolti del GF Vip?

Fabio Fabbretti ha evidenziato che i risultati non sarebbero proporzionati ai costi del format e non troppo distanti da edizioni considerate meno “pesanti” produttivamente.

Cosa sostiene Selvaggia Lucarelli sul successo del programma?

Selvaggia Lucarelli afferma che il programma funziona perché è in crescita, ha circa 2 milioni di spettatori fedeli e un fortissimo impatto sui social network.

Quali sono i numeri social citati da Selvaggia Lucarelli?

La giornalista indica oltre 100 mila tweet in una giornata, trend topic con vari hashtag e posizionamento tra i primi posti nelle tendenze mondiali di X.

Qual è la fonte originale delle informazioni su GF Vip e ascolti?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.