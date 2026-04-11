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Paolo Bonolis rilancia Avanti un Altro e chiarisce futuro a Tu Si Que Vales

Paolo Bonolis rilancia Avanti un Altro e chiarisce futuro a Tu Si Que Vales

Paolo Bonolis rilancia Avanti un Altro e valuta il futuro in Mediaset

Paolo Bonolis torna alla guida di Avanti un Altro, il game show di Canale 5 che riparte lunedì 13 aprile 2026 dagli studi Mediaset di Cologno Monzese. Il conduttore, figura centrale dell’intrattenimento televisivo italiano, racconta cosa cambierà e cosa resterà identico nel programma, chiarendo il rapporto con i concorrenti e con il pubblico.
Nel frattempo apre uno spiraglio sul proprio percorso professionale: dal possibile ritorno in giuria a Tu si Que Vales, fino alle trattative per nuove stagioni di Taratata e de Il Senso della Vita.
L’attenzione è puntata sulla capacità di Bonolis di aggiornare un format consolidato, mantenendo l’imprevedibilità che ha reso il programma un caso unico nel panorama dei quiz televisivi italiani.

In sintesi:

  • Avanti un Altro torna su Canale 5 dal 13 aprile 2026 con la conduzione di Paolo Bonolis.
  • Il format punta ancora su imprevedibilità, personaggi surreali e concorrenti senza timore di essere giudicati.
  • La presenza di Bonolis a Tu si Que Vales è incerta: deciderà insieme a Maria De Filippi.
  • Sono in corso valutazioni su nuove stagioni di Taratata e Il Senso della Vita.

Nuova edizione di Avanti un Altro e filosofia del gioco secondo Bonolis

La quindicesima edizione di Avanti un Altro conferma Paolo Bonolis come volto di riferimento del preserale Mediaset. Il conduttore sottolinea come l’elemento di novità non derivi da stravolgimenti di scaletta, ma dalla natura stessa del programma, costruito sui concorrenti.
“La novità è costante, è una trasmissione pensata affinché i concorrenti si trovino al cospetto del gioco, ogni concorrente schiude un piccolo spiraglio del suo momento e rende la trasmissione giocoforza imprevedibile […] Qui i concorrenti non hanno la preoccupazione di essere giudicati. Nel momento in cui tutti sono bizzarri, sono bizzarro pure io. E ognuno lo nasconde per pudore e giudizio altrui: è molto più sereno non farlo, non nasconderlo”, spiega Bonolis.

Il game show conferma il suo universo parallelo, popolato da personaggi ricorrenti e new entry che alimentano la componente narrativa oltre a quella ludica. Resta intatto il meccanismo del quiz “al contrario”, in cui la risposta corretta è quella sbagliata, un paradosso televisivo che in passato ha persino disorientato qualche politico ospite, incapace di cogliere il registro ironico del format.

L’obiettivo dichiarato di Bonolis è preservare un clima liberatorio, dove l’eccentricità del conduttore e dei concorrenti diventa cifra stilistica riconoscibile e parte integrante del successo del programma.

Tu si Que Vales, Taratata e Il Senso della Vita: i prossimi passi

Accanto alla certezza di Avanti un Altro, il futuro televisivo di Paolo Bonolis passa da una valutazione selettiva dei progetti. Sul fronte Tu si Que Vales, il conduttore non dà nulla per scontato: pur avendo apprezzato il ruolo di giudice, spiega che non ha ancora avuto un confronto con Maria De Filippi per un eventuale rinnovo.
“Bisogna sentire Maria. L’anno prossimo sono 46 anni che faccio questo lavoro, se faccio cose che mi piacciono sono contento, non devo lavorare per forza”, osserva con lucidità.

Bonolis rivendica anche la buona accoglienza di Taratata, format musicale da lui definito “piacevole da condurre”, forte di ascolti incoraggianti e di un pubblico fidelizzato. In parallelo, conferma le trattative per riportare in onda Il Senso della Vita, uno dei suoi programmi più identitari, che unisce intervista approfondita, memoria personale e riflessione esistenziale, arricchendo il profilo autoriale del conduttore oltre i confini del puro intrattenimento.

La strategia di Bonolis tra legacy televisiva e nuove sfide

L’approccio di Paolo Bonolis segnala una fase di maturità professionale: dopo oltre quattro decenni di carriera, il conduttore privilegia progetti coerenti con il proprio stile, alternando comicità surreale, linguaggio colto e momenti di introspezione.

La conferma di Avanti un Altro nel palinsesto 2026 consolida il legame tra Bonolis e Mediaset, mentre l’eventuale ritorno a Tu si Que Vales, Taratata e Il Senso della Vita potrebbe ridefinire il perimetro della sua presenza in video, distribuendola tra intrattenimento popolare e format ad alto tasso autoriale.

Per il pubblico e per il mercato televisivo italiano, le prossime scelte del conduttore saranno un indicatore chiave dell’evoluzione del prime time e del preserale generalista nei prossimi anni.

FAQ

Quando inizia la nuova edizione di Avanti un Altro su Canale 5?

La nuova edizione di Avanti un Altro parte lunedì 13 aprile 2026 nella fascia preserale di Canale 5.

Chi conduce Avanti un Altro nel 2026 e quale ruolo avrà?

Nel 2026 Paolo Bonolis torna come conduttore principale, affiancato dal consueto “mondo parallelo” di personaggi fissi e nuovi ingressi.

Paolo Bonolis sarà di nuovo giudice a Tu si Que Vales?

Al momento la partecipazione non è confermata: Bonolis deciderà solo dopo un confronto diretto con Maria De Filippi.

Ci sarà una nuova stagione di Taratata e Il Senso della Vita?

Sì, è possibile: Bonolis segnala trattative aperte sia per Taratata sia per una nuova stagione de Il Senso della Vita.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia televisiva?

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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